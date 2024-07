Desahucian a una mujer que residía ilegalmente en un terreno rústico

Una mujer, inquilina de una caseta de obra de pequeñas dimensiones en una parcela rústica ubicada en la zona de Ca n’Escandell-San Cristóbal, a las afueras de la ciudad de Eivissa, será desahuciada por el propietario del terreno tras descubrirse que estaba viviendo ilegalmente en el mismo.

El dueño arrendó el solar a una empresa de alquiler de vehículos de la isla para el almacenaje de los coches, aunque la compañía, en un momento determinado, decidió sacar los turismos y subarrendó el terreno.

Ambas partes firmaron un contrato, que lleva en vigor desde el pasado 1 de diciembre, cuya primera cláusula establece que no está permitida «la instalación, en el terreno arrendado, de ninguna residencia». Siendo su uso para «el cultivo, la agricultura, animales de granja y almacenaje».

El contrato también estipula que está prohibida en el solar cualquier tipo de «actividad comercial, industrial u oficina, despacho o consultorio profesional», aunque la arrendataria asegura que tanto el propietario como los arrendadores tenían constancia de que vivía allí. En cuanto al dueño de la parcela, no ha querido hacer declaraciones sobre el caso. Cuando salió a la luz que la mujer residía en el terreno, el hombre puso en marcha un proceso judicial para echar a sus inquilinos.

Otra villa okupada y realquilada en Benirràs El dueño de una villa de Benirràs (Sant Joan) está en pleno proceso legal con una okupa que cinco meses después del vencimiento de su contrato continúa en la vivienda, de la que realquila además las habitaciones. Por lo menos tres de las inquilinas de la casa, que se pusieron en contacto con este diario para denunciar el caso, desconocían, cuando alquilaron las habitaciones, que la mujer estaba en la villa de manera ilegal. Las afectadas, por otro lado, adelantaron varios meses de renta a la okupa que han perdido al marcharse tras detectar que el contrato de alquiler que mantenía con el propietario había expirado, según contó una de ellas a Diario de Ibiza. Por el momento, dos de estas tres inquilinas han denunciado en la comisaría la estafa sufrida. En cuanto a la tercera, que ha perdido alrededor de 10.000 euros en el arrendamiento, continúa intentando negociar con la okupa para que se los devuelva. En cuanto el dueño, sigue negociando también con ella para que se marche, contemplando la opción de incluso pagarle.n

Así, interpuso una demanda contra ellos ante el juzgado de Instancia número 2 de Eivissa, que ahora ha dictado una orden de desahucio hacia los propietarios de la empresa de rent a car que subarrendaron el solar. La jueza resolvió, el pasado 11 de junio, que los inquilinos legales de la parcela tienen la obligación de abandonarla al haber subalquilado a terceros «de manera inconsentida».

A su vez, los representantes legales de estos inquilinos han notificado a la mujer la obligación de irse de la propiedad después de que se haya roto el contrato que mantenían con el dueño «por el uso y destino que se le estaba dando» al convertirlo en vivienda.

La subarrendada hizo, además, varias reformas en el terreno valoradas en alrededor de 15.000 euros, según explicó ella misma a este diario. Entre otras cosas, instaló ocho placas solares y cambió el techo de la caseta, que era de uralita, por otro de un material distinto.

Por otro lado, la mujer llevaba, según lo que describe el escrito de notificación emitido por la representación legal de la empesa de rent a car, tres meses sin pagar el alquiler (correspondientes a los meses de junio, julio y agosto). Por lo que adeuda —según el documento enviado por la abogada— un total de 900 euros.

El comunicado a la inquilina también detalla que su arrendador acudió un día a comunicarle que el propietario de la finca de Ca n’Escandell había roto el contrato con ellos y su obligación de marcharse, a lo que la mujer se negó. Acto seguido, llamó a la Policía para denunciar que el hombre la había intentado agredir y para solicitar una orden de alejamiento. Unas acusaciones falsas, según confirmaron más tarde testigos presenciales.

Hacía varios meses que había subalquilado, al parecer, un cuarto de aperos (destinado al almacenamiento de herramientas) a un hombre, de origen marroquí, por 200 euros mensuales. «Un cuarto de aperos que no tiene alquilado, pues como el contrato indica, se le arrendaron únicamente cien metros cuadrados y una caseta de obra», puntualiza el escrito de la abogada.

No obstante, ella aseguró que habían sido sus arrendadores los que, sin su permiso, habían realquilado el cuartito, medio derruido y que ella habría acondicionado.

Durante el verano pasado, también se alquiló un espacio en la parcela rústica para que se instalaran dos trabajadores con caravanas que venían a la isla a hacer la temporada.

Cinco o seis autocaravanas

Cada uno de los trabajadores pagaba, por estar con su vehículo en el terreno, alrededor de 300 euros al mes. Así, en la parcela contigua (de un familiar del propietario) hay actualmente cinco o seis autocaravanas que se utilizan aparentemente como viviendas.

La orden de ejecución supone el requerimiento a los demandados de que se marchen y hagan «entrega de la propiedad» antes del día 29 de julio. De no cumplirse el desalojo de la finca una vez llegada esta fecha, la jueza ha dictado que se produzca el lanzamiento, de manera forzada, ese mismo día a las once y cuarto de la mañana, según señala la sentencia judicial. Todo esto, en caso de no entregar «voluntariamente» la parcela.n

