El albergue ilegal de Jesús sigue funcionando pese a la multa del Consell de Ibiza

El albergue ilegal de Jesús, que comercializa literas hacinadas en habitaciones, sigue comercializándose en la plataforma AirBnb pese a que el Consell de Ibiza solicitó el pasado mes de abril que se retirara la oferta de este negocio turístico irregular. Además, la institución insular anunció una multa a la comercializadora del albergue de entre 20.000 y 40.000 euros. Una decisión que no parece haber amedrentado a los dueños del albergue, que siguen ofreciendo sus servicios.

Respecto al pasado mes de abril, lo que sí ha conseguido el Consell es que el anuncio del albergue haya desaparecido definitivamente de Booking, que es la otra principal plataforma comercializadora de alquileres turísticos. Tampoco aparece ni rastro de este negocio en otras webs como Kayak, Trivago o Tripadvisor.

Para más inri, cuando se realiza una búsqueda de alojamiento en Ibiza a través de AirBnb -por ejemplo, del fin de semana del 26 al 28 de julio-, el albergue ilegal aparece como una de las opciones recomendadas, ya que se sitúa como la tercera oferta de un total de 322 alojamientos posibles. No solo se comercializa, sino que el algoritmo del portal lo posiciona en un lugar privilegiado.

Una realidad que choca frontalmente con los criterios con los que, a priori, funciona el algoritmo de AirBnb ya que, según este portal, las ofertas se posicionan según criterios como «la calidad, la popularidad y el precio de los anuncios», así como «las valoraciones y evaluaciones, los servicios y las características del alojamiento».

Literas y habitación compartida

Actualmente, el albergue ilegal de Jesús se ofrece mediante varios anuncios distintos, pero todos se caracterizan porque en su imagen de presentación -que a veces es una foto de es Vedrà obtenida de un banco de imágenes, y en otras ocasiones una foto del escenario de la discoteca Ushuaïa- se sobreponen las palabras ‘Cheaps Room Ibiza’. Luego, según el anuncio, se ofrece como ‘Habitación’, ‘Habitación compartida en Can Sifre’, ‘Bed and breakfast’, ‘Vivienda’ o ‘Comparto casa’, pero una vez se hace clic, se comprueba que todas las páginas dirigen al mismo sitio.

Según el anuncio, en este vivienda hay 16 camas y siete baños compartidos. Pero, a juzgar por las fotografías, en realidad se trata de 12 literas repartidas entre dos habitaciones. Tampoco hay siete sino un solo baño completo -con friegamanos, inodoro y ducha-, un cuarto con un plato de ducha y un polyclean o lavabo portátil, donde se ha añadido una manguera de ducha.

En la descripción del alojamiento se informa de que este consiste en una «cama en habitación mixta (hombres y mujeres)» y que el precio incluye «la cama, toalla, sábana, almohada, wifi, aire acondicionado, calefacción y baños», que será compartido.

Los ‘servicios’

En el apartado ‘Servicios’, no cuenta con cocina, calefacción ni agua caliente. El precio no es especialmente bajo: 100 euros la noche. Si a eso se le añade la comisión de servicio que se lleva AirBnb, el fin de semana en este espacio no es tampoco ninguna ganga: 234 euros. Un negocio redondo.

Una ojeada a las valoraciones permite constatar que las experiencias de algunos visitantes no han sido especialmente positivas. «Horroroso. Es el peor alojamiento en el que hemos estado nunca. Todo esta súper sucio e inservible. La casa está muy mal cuidada, los exteriores inutilizables y con restos de otros huéspedes. En la terraza hay gente desconocida que no es del alojamiento durmiendo en sillas. Muy inseguro. Solo hay un lavabo para más de 15 personas. La ducha interior no funciona y en el exterior hay literalmente un polyclean de plástico», escribe Roger.

«¡El baño estaba sucio, con olor a sangre y sucio en el suelo! No me arriesgué a bañarme en el alojamiento porque era terrible», comenta Luigi. Más comprensiva se muestra Rachel: «Duchas frías: no hay agua caliente en ningún grifo. Mi única queja sería que el desagüe de la ducha estaba bloqueado, así que me quedé de pie con los pies a dos centímetros del agua. Y no hay cerradura en la puerta de la ducha». Pero elogia la «muy buena ubicación en Jesús, que está a un par de minutos a pie. Me dejaron hacer el check-in temprano y pasar el rato después de la salida mientras esperaba un vuelo nocturno al día siguiente. Muchas gracias». Todas estas valoraciones son recientes, del pasado mes de junio.

