Montse Martínez, enfermera especializada en insuficiencia cardíaca: «Se adelanta la edad de los infartos porque no se cuidan factores de riesgo»

Entre las siete especialidades de enfermería que existen en la actualidad, no hay una en insuficiencia cardíaca. Sin embargo, hay másteres que permiten que los enfermeros y enfermeras se formen en esta disciplina, además del aprendizaje que les concede la propia experiencia. Montse Martínez hizo una rotación en la unidad de insuficiencia cardíaca de son Espases y en 2018 se graduó en un máster de insuficiencia cardíaca de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Un año después, se creó la unidad de insuficiencia cardíaca en el Hospital Can Misses y, desde entonces, Martínez es la enfermera especializada en esta unidad y da apoyo a la cardióloga Magdalena Memoli Aranda, responsable de esta unidad en la sanidad pitiusa.

Monste Martínez, en la consulta de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca, en el Hospital Can Misses. | VICENT MARÍ / estela torres kurylo

¿Cómo surge la necesidad de que una enfermera lleve la unidad?

Los cardiólogos se están encontrando con que hay mucha insuficiencia cardíaca. Esta puede ser reducida, levemente reducida o preservada, y en la guía de insuficiencia cardíaca se mencionan los fármacos, que tienen varias dosis y hay que titularlos, es decir, hacer el seguimiento de las medicaciones para llegar a la dosis más alta que tolere el paciente. Este seguimiento es función de la enfermera, no se puede hacer en las consultas de médico, porque hay que venir cada 20 o 15 días. Hay que pedir analíticas, electrocardiogramas… Para comprobar los efectos secundarios de la medicación, y esto no puede llevarlo un médico en su consulta normal. Surgió la idea de hacer una unidad y que la lleven una cardióloga y una enfermera, y se está viendo que la enfermería aquí es muy importante porque de lo contrario la unidad no podría existir, porque no se pueden hacer cargo con tanta frecuencia de estos pacientes.

¿Qué caracteriza a estas consultas?

Son muy largas porque tengo que mantener un feedback con el paciente y que éste tome confianza y cuente bien sus cosas. La primera consulta puede llegar a durar una hora y se da porque me lo deriva la doctora. Normalmente es por un alta hospilataria, porque le han hecho una ecografía al paciente y han descubierto que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (expulsión de sangre cuando se contrae el ventrículo y lanza la sangre al resto del cuerpo) está por debajo de 50% de fuerza. Este matiz es muy importante porque para eso hay cuatro fármacos que van a ayudar a que la fuerza aumente, y hay que comprobar si el paciente los tolera.

¿Cómo se comprueba?

Voy controlando las analíticas, los péptidos natriuréticos (proteínas que producen el corazón y sus vasos sanguíneos), que nos dicen si el corazón va mejorando o no, porque así programo el ecocardiograma con la doctora y, si no aumenta esa fuerza después de optimizar el tratamiento a la dosis máxima tolerada, ese paciente tiene que ponerse un desfibrilador y se le deriva a Palma para ello.

¿Qué parámetros se controlan?

Pido analíticas, hay que controlar la función renal, la hiperpotasemia o el sodio, el potasio, los iones, la función hepática, si tiene anemia ferropénica (falta de hierro)... Nosotras derivamos al Hospital de día, por eso somos una unidad multidisciplinar, porque hay varias disciplinas que nos apoyan y tenemos que ir derivando. Por ejemplo, si alguien tiene anemia ferropénica, se lo digo a la cardióloga y ella firma una indicación de la medicación intravenosa que tienen que poner al paciente. En el caso de un paciente que viene a la consulta con edemas (hinchazón causada por el exceso de líquido atrapado en los tejidos del cuerpo), y crepitantes (ruido respiratorio que se detecta cuando auscultan)… Es decir, que está reteniendo líquidos y, aunque lleve diuréticos orales, hay que ponerle intravenosos. En estos casos también derivamos al Hospital de día.

¿Los pacientes están abiertos a hablar de su situación?

Hay que explicarles muy bien en qué consiste su enfermedad. El médico lo ha explicado, pero muchas veces quedan dudas. Se aclaran y se traslada la importancia que tiene su colaboración. Porque, por ejemplo, si toma un diurético y está comiendo con sal, el diurético no hace su función y está reteniendo líquidos. Le explico la medicación que lleva, qué función hace y lo importante que es tomarla y por qué se suben las dosis. No es porque el paciente esté peor, sino porque va bien. Tiene la tensión controlada, analíticamente está bien, los efectos secundarios están controlados... Para conocer estos datos les pido que lleven un registro de la tensión, la frecuencia cardíaca y el peso diario, cuando se levantan y cuando orinan, porque eso nos dirá si está reteniendo líquidos, si la tensión no baja mucho... Porque en ese caso no podemos subir la medicación.

ç¿Cómo afecta la retención de líquidos en estos casos?

Si el corazón está flojito, se retienen líquidos que se pueden ir a los pulmones, al abdomen, a los miembros inferiores... Hay que controlarlo mucho porque los pacientes tienen disnea o dificultad respiratoria, no pueden dormir en decúbito o tienen crepitantes, y si no se controla eso al final se les ingresa. Con esta consulta se pretende aumentar la calidad de vida del paciente, que pueda ir bien y evitar los ingresos.

¿Qué tipo de recomendaciones se les dan?

Explico por qué tiene que llevar una dieta baja en sal y en grasas animales, sobre todo… Les doy información verbal y escrita para que la tengan en cuenta, para que en casa también la lean y me trasladen sus dudas. Explico muy bien la importancia del ejercicio, que es bueno para todos, pero para ellos es importantísimo. Se programa que tienen que caminar todos los días, según tolerancia, e ir subiendo el tiempo hasta una hora diaria, por lo menos.

Cuando siguen los pasos, ¿hay veces que se revierte la situación?

Nuestro objetivo es que recuperen la fuerza, porque si no se les pone un desfibrilador. Mandamos a bastantes pacientes, pero la mayoría se recuperan. Cuando es por enolismo (abuso del alcohol), por ejemplo, se recuperan pronto si dejan el alcohol. En un infarto, depende de la gravedad de este, pero se recuperan bastantes. O, por lo menos, si no llegan al 50% de fuerza, están en un 40 y algo. También depende de cómo esté su corazón estructuralmente… Si tiene válvulas mal, si tiene muy dilatada la aurícula o los ventrículos…

¿Cuántos pacientes hay ahora mismo de insuficiencia cardíaca y cuál es su media de edad?

Hay unos 200 o más y la media está entre los 60 y los 70 años. Aunque tenemos también jóvenes de 20 años y pico y pacientes de 90 y tantos. La mayoría son hombres, tal vez un 70% y, cuando vienen por infartos, los hombres suelen tener entre 40 y 50 años. Se ha adelantado la edad de los infartos.

¿A qué se debe este adelanto?

Normalmente, a que no se cuidan los factores de riesgo. Tienen mucho estrés, sobre todo. Pero también por el tabaco, el alcohol y la falta de deporte. Aquí insistimos mucho en los hábitos de vida saludables.

En este sentido, cuentan con el programa Paciente Activo.¿Se deriva a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca?

No. Hay pacientes que no están para colaborar... Yo intento derivar a pacientes que puedan aportar algo positivo a los grupos, o si veo que necesitan una retroalimentación de esos pacientes.

¿Cuántas personas de esta unidad son derivadas al programa?

Muchas no, a lo mejor hemos derivado a siete ahora. El grupo de insuficiencia cardíaca es uno de los últimos en incorporarse al programa de Paciente Activo.

¿Cómo nutrirá su experiencia al grupo?

De los pacientes que he derivado, ya hay tres que van a dirigir los grupos. Hacen un curso para ello y siempre están acompañados de una enfermera. Hay otros que alimentan la experiencia de esos pacientes, contando sus síntomas, cómo llevan su enfermedad, cómo han superado ciertos miedos… Mandé a una paciente a la que se le puso un desfibrilador y tenía mucho miedo. Ahora está muy contenta porque también ha entendido que eso es su seguro de vida. Viene muy positiva, es una de las que dirige los grupos y ha ayudado a un paciente que iba a ponerse un desfibrilador y también tenía mucho miedo. Ahora él está encantado porque tiene confianza con ella. Aunque yo lo explique, no es lo mismo oírlo de otros que han pasado por lo mismo, por eso funcionan muy bien los grupos.

¿Cuánta gente pasa a diario por la unidad?

Es relativo. Se podría decir que una decena, pero a veces es más.

¿Cuántos de los pacientes se acaban ingresando?

Desde que está la unidad, muy poquitos, porque además ellos desde la primera consulta tienen mi número del teléfono, al que pueden llamar de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Me pueden contactar en cualquier momento . Si ellos toman una dosis de furosemida, un diurético, y se encuentran más fatigados, se empieza a hinchar su abdomen, o las piernas... Tienen que aumentarla y les explico. Los diuréticos son importantes para evitar las inflamaciones y los ingresos hospitalarios. Si es algo que por teléfono no se puede resolver, les cito para que nos veamos.

¿Dan altas?

Por ahora no, pero la idea es que sí. Que el que mejora, el que recupera la función cardíaca... Mantenga el seguimiento en Atención primaria, cuando lo tengamos más ordenado, y así quepa más gente aquí.

¿Qué otros beneficios tienen?

La consulta no sólo repercute en la mejora de vida del paciente, también ahorra mucho al sistema sanitario. Reduce desfibriladores, ingresos hospitalarios... Una cama igual son 600 o 700 euros al día, y una de UCI, mil y pico. Por este motivo la unidad cada vez tiene más fuerza [...] La idea de la unidad es ver al paciente incluso cuando se descompensa. Si se da un ingerso, lo hacemos nosotros... A los pacientes les da mucha tranquilidad saber que pueden hablar con alguien.

