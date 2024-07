Iniciar un proyecto de vida en Ibiza: caravana para empezar, el piso ya llegará

«Vivir en autocaravana es la única forma de empezar en Ibiza si quieres venir a vivir aquí», asegura resignado Vitor. Tras cuatro semanas en la isla, tiene asumido que, al menos hasta septiembre, les resultará difícil encontrar una vivienda. Ahora «los precios están desorbitados», lamenta. Él y su familia se han mudado de Italia a Ibiza con idea de quedarse. Sus hijos ya tienen plaza en el colegio Sa Blanca Dona. Está muy contento. Dice que le encanta el proyecto del centro.

Encajonado entre las urbanizaciones con jardín y piscina que se elevan a la orilla de la avenida del Vuit d’Agost de Vila, el solar en el que ahora tienen aparcada su autocaravana es peculiar por el contraste de estos vehículos (habrá una treintena) con las suntuosas terrazas que lo circundan. También la mezcla de vehículos de alta gama con las viviendas rodantes.

La queja por correo electrónico de un vecino y propietario del edificio ‘Bahía de Ibiza’, junto a esta parcela, es el germen de este reportaje. Refiere en su escrito la presencia de las caravanas con gente «pernoctando y haciendo vida sin ningún miramiento». Señala que cocinan, vierten aguas negras, tiran basura y hacen ruido, hechos de los que aporta sólo pruebas del primero, a través de una imagen en la que una pareja tiene una cocina de camping junto a su furgoneta camperizada.

La visión de Vitor, sobre el terreno, difiere de la denuncia. «Basta mirar alrededor de los vehículos, no hay basura ni cosas fuera. Nosotros no hemos acabado aquí por casualidad, buscamos sitios tranquilos. Aquí todos son trabajadores, salen por la mañana con la moto a trabajar y por la noche vienen a dormir. Es tranquilísimo. Por eso llevamos aquí tres días, porque se puede dormir».

Un aparcamiento tranquilo

Respecto a las quejas vecinales, apunta que quizás los vecinos deberían fijarse más en sus rellanos. «En estos edificios hay mucha gente que vive todo el año, pero también los apartamentos se alquilan para turistas», apunta. «Cuando uno es vecino de estos edificios y llega gente joven que arma jaleo, es más fácil echarles la culpa a las caravanas. Pero no es cierto que aquí se haga ruido», matiza.

De hecho, subraya que eligieron esta zona después de recorrer buena parte de la isla en busca de espacios adecuados. «Hay algunos parking en los que sí que se cometen abusos, con ruidos por la noche y fiesta. Nosotros tenemos familia y la vida requiere un ritmo. Ir al supermercado, cuando estamos libres a la playa con los niños… vida tranquila. Para otros es diferente».

Vitor dice que tiene tres trabajos. Mantiene su vínculo con Italia e indica que trabaja en formato smart working, una figura del derecho laboral italiano que permite trabajar a distancia sin horarios ni lugar de trabajo fijos. Su mujer es masajista en una cadena hotelera y se mueven conforme al hotel de la isla en el que le toque estar.

Amor por Ibiza

La decisión de Vitor y su mujer de venir a Ibiza se gestó tras unas vacaciones en la isla el pasado enero. La misma isla, el ambiente y las amistades que hicieron les llevaron a replantearse dar un giro a su vida. «Los niños son todavía pequeños y era el momento de probar un cambio».

Destaca de la isla su multiculturalismo, la importancia que se le da a la ecología y la propia isla en sí. «Hemos venido aquí por ellos», dice mirando a sus hijos.

En septiembre empezarán el curso y espera poder encontrar antes una vivienda de alquiler para todo el año. «En ese momento la camper se cierra y se vende». Su hijo protesta ante la afirmación del padre. A él le gusta, «aunque es un poco pequeña».

Es consciente de los problemas que sufre la isla para conciliar la vida de los residentes con el impacto que provocan algunas de las consecuencias del «éxito turístico, pero es el camino que tiene que hacer Ibiza», señala. «A mí me gustaría haber conocido esa Ibiza de los años 60, pero el avance económico que ha supuesto el turismo es bueno para la isla y hay que saber encontrar un equilibrio», considera.

Algunos vecinos

A las 10 de la mañana hay poco movimiento en el aparcamiento. Las autocaravanas tienen cubiertas las cabinas del conductor con parasoles reflectantes, diseñados especialmente para sus enormes lunas. Una vecina que pasea con su perro comenta que pasa por el solar cada día, a veces por las tardes. Ha visto a la gente que vive en las autocaravanas, «pero nunca he tenido ningún problema con ellos». Respecto al ruido, dice que no puede opinar, su vivienda no da directamente al solar, pero indica que cuando, pasa la zona está tranquila.

Respecto a la basura, considera que la zona está limpia (al margen de algún papel o alguna lata en los márgenes, no se ve presencia de residuos). Sí se ven bastantes excrementos de perro, que los propietarios han olvidad recoger.

Tampoco tiene queja otro vecino que habla mientras accede a su vehículo. «Siempre lo aparco aquí y no he tenido ningún problema», indica. La presencia de las caravanas le genera más lástima por sus ocupantes que preocupación: «Es la situación de la isla. Quien tiene un techo hoy día, tiene suerte».

Desde un balcón, una mujer señala a la zona que hay frente a su edificio. «Es vergonzante lo que tenemos aquí», critica, en los edificios «no vive gente cualquiera y así lo tienen». Se queja de que los propietarios de las autocaravanas pasan en moto por las aceras y que hacen ruido por la noche. No quiere entrar en más detalle. «Eso es lo que tenía que decir», zanja.

