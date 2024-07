«Bajaron bebidos del avión y arrancaron los cabezales del taxi»

Golpes al coche, agresiones verbales, impagos, gritos, clientes colocados... Son ejemplos de las situaciones que profesionales del sector del taxi de Ibiza aseguran que viven cada verano. Una problemática que, para algunos, ha ido a más con el paso del tiempo. Evidentemente no tienen una respuesta definitiva sobre cuál podría ser la solución a esta falta de incivismo de una parte de la clientela, pero constatan que hay momentos en los que se sienten desamparados, en línea con lo expresado por parte de Toni Roig, presidente de la Federació Insular del Taxi de l’Illa d’Ibiza i Formentera (Fitie) [más información en la página 3].

«Nos encontramos de todo, desde casos en los que intentan dañar el coche hasta agresiones verbales. A mí el año pasado me arrancaron los reposacabezas de los asientos en pleno viaje. Recogí a esos clientes en el aeropuerto a las 12 de la mañana, así que todavía no habían estado de fiesta ni nada, pero noté que iban bebidos. Así bajan muchos del avión», relata María [nombre ficticio para proteger su identidad], que lleva dos años ejerciendo como taxista. Lamenta que algunos conciben Ibiza como un destino «sin ley» y que «cada año se agrava» el problema. Esta taxista trabaja en los turnos de mañana.

Decir que no

Ella, como otros encuestados para este reportaje, cuenta que en algunos casos se ha visto obligada a no recoger a según qué usuarios, precisamente por el estado en el que iban. El colmo es que el taxista se puede encontrar además con una mala reacción a su negativa. «El otro día no recogí a unos en el aeropuerto porque iban muy borrachos. Les dije que no y el motivo», añade María. Algo similar le ocurrió al ir a un beach club para recoger a otros clientes. «Parecía que iban muy drogados y tuve que llamar a los porteros [del local] para que me los sacasen del taxi. Ya estaban dentro», relata en conversación con este rotativo.

«Yo lo tengo clarísimo: si no puedes ni andar, conmigo no vienes», afirma Paca, para quien este es el segundo año como taxista de temporada. Opina que «falta consideración» con los trabajadores del sector: «A veces se suben al coche y te tocan la música y el aire acondicionado sin preguntar. O te dicen que les pongas la música alta, pero es que esto es un taxi, no un club. Imagínate el viaje que te dan».

Paca dice que «nunca haría el turno de noche»: «Me gusta mirar por el retrovisor y ver bien quién tengo detrás. De noche no me sentiría segura y de hecho nunca me lo he planteado».

Sin embargo, valora especialmente el compañerismo que hay en el sector ante determinados escenarios de peligro.

Golpes al coche

«Puede haber agresiones por parte de clientes, que a veces van tan drogados que no nos quieren pagar y se ponen agresivos. Por mucho que tú les expliques, no lo entienden porque van como van», lamenta otra taxista de la isla. Sin embargo, destaca que hay quienes, sin haber bebido, «estando en sus cinco sentidos», se comportan de esta manera. Parece asumir que es imposible evitar ese impago: «A veces, cuando no me han querido pagar también le han pegado al coche, o han empezado a gritar dentro diciendo que no me iban a pagar. Al final terminan bajándose y se salen con la suya porque lo que tú no puedes hacer es ir detrás de ellos, y más si son agresivos».

Esta tercera taxista, que opina que la inseguridad ha ido creciendo, no trabaja de noche, pero sostiene que esto no elimina, al menos por completo, ciertos peligros: «Nunca se sabe cuándo nos podemos encontrar en una situación delicada. Tanto en verano como en invierno podemos vernos muy expuestos a agresiones». En este sentido, hace referencia a la que tuvo lugar a principios de año contra un taxista de Sant Antoni. Uno de los dos clientes que llevaba le golpeó con una piedra en la cabeza, justo cuando el trabajador se disponía a buscar el TPV para proceder al pago con tarjeta de la carrera. Le pusieron once grapas para cerrar la herida, tal y como recogió entonces este diario tras hablar con la víctima. Esta agresión tuvo lugar sobre las 23.30 horas de un jueves a principios de enero.

Por otro lado, esta trabajadora observa que no hay un perfil concreto de cliente agresivo o incívico: «En verano te puedes encontrar de todo, tanto con extranjeros como con locales o con gente que viene a trabajar [de temporada]».

Toni lleva 12 años en el sector y señala que hay «situaciones de todo tipo», al ser Ibiza un lugar «con mucha fiesta, donde una cosa lleva a la otra»: «Las personas que trabajan por la noche tienen más tendencia a sufrir algún tipo de problema y sí que es verdad que hay gente que va perjudicada». Sin embargo, matiza que por lo general él no se ha topado con grandes conflictos ejerciendo su trabajo: «Hago el turno de día y no me encuentro con muchos problemas. Llevo 12 años en el taxi y no he notado que la situación fuese ni a mejor ni a peor ni al revés. Más allá de que hay más tráfico, el trabajo no ha cambiado mucho».

Por otro lado, Carin es la propietaria del taxi sobre el que el pasado domingo, alrededor de las 7.40 horas, un individuo lanzó una piedra de grandes dimensiones contra la luna delantera. Todo ello en plena carretera del segundo cinturón de ronda (a la altura de la salida hacia el Hospital Can Misses). Quien iba dentro en ese momento era su hermana Sofía, que también ejerce como taxista. Aunque este episodio no le tocó a ella por ser taxista sino porque tuvo la mala suerte de estar allí en aquel momento, su hermana Carin confirma que la gente del sector en ocasiones sufre impagos, faltas de respeto o, en casos más extremos, agresiones.

Un botón del pánico

«Lo que pedimos muchas veces es estar un poco más amparados. Antes los coches llevaban un botón del pánico. Sería necesario tenerlo para cuando haya algún problema, de manera que cuando uno pulse el botón se active un protocolo y que haya alguien al otro lado que acto seguido esté localizando mi coche», en palabras de Carin, que es taxista desde hace nueve años. A modo de ejemplo, expresa que, en la agresión a su hermana, ella pidió ayuda a través del radioteléfono del taxi; pero que el problema es aún peor cuando la situación de peligrosidad la genera el cliente (dentro del vehículo). «En estos casos, habría que poder darle disimuladamente a un botón», reitera.

Eso sí, hay muchos grupos de WhatsApp para avisarse, entre compañeros, de problemas que puedan ir surgiendo; y la aplicación Zello, «el sistema de radio del taxi, que sirve para estar en contacto entre compañeros y conectar incluso con la central», destaca el presidente de la Fitie, Toni Riera.

