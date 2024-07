La izquierda ofrece sus votos al PP para que rompa con Vox en todas las instituciones

El PSIB-PSOE y Més ofrecen su apoyo al Partido Popular de Balears para que rompa con Vox en todas las instituciones, aísle a la ultraderecha y fuerce la salida de Gabriel Le Senne como presidente del Parlament.

El portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ayer. | I.R.A. / Irene R. Aguado

Ambos partidos reiteraron sus ofertas a Marga Prohens ayer por la mañana en sendas ruedas de prensa, no sin antes cargar contra la líder del Consolat por «someterse» a la «deriva antidemocrática» de la extrema derecha y mantener «un Govern con absoluta inestabilidad» después de que Santiago Abascal anunciara el jueves por la noche la ruptura de Vox con PP en todos los gobiernos autonómicos.

Por un lado, el líder del PSIB, Iago Negueruela, calificó de «paripé» la comparecencia de Prohens ayer por ser «la única presidenta que deja que Vox sea quien decida» si el presidente del Parlament se mantiene al frente de la institución: «Otros presidentes del PP los han cesado directamente», recordó.

Para Negueruela, es una «muestra de debilidad» que Prohens no se comprometa a forzar la salida de Le Senne, y que tampoco se decida por tumbar medidas adoptadas junto a Vox, como el plan piloto de libre elección de lengua. «Ha perdido una oportunidad para anular la segregación lingüística en las escuelas y para decidir que no se derogará la Ley de memoria histórica», lamentó el portavoz del PSIB.

Por estos motivos, Negueruela instó a los diputados del PP a que voten a favor de la remoción de Le Senne, pues no bastaría una abstención para que la iniciativa salga adelante. En ese caso, el PSIB se compromete a votar a favor del candidato que proponga el Partido Popular (en las últimas semanas se ha hablado de la posibilidad de que sea Mauricio Rovira), tal y como ya ofreció Francina Armengol, y se mostró abierto a apoyar a Prohens en ciertas leyes o medidas para que no tenga que depender de los tránsfugas del Parlament ni de los díscolos de Vox. «Eso sí, el PSOE no votará medidas de extrema derecha aunque las presente el PP sin pactar con Vox», añadió.

Negueruela se puso en contacto personalmente ayer por la mañana con Prohens, según aseguró el socialista, pero la conversación fue breve y no le aclaró cuál será el sentido de su voto en la remoción, al igual que tampoco lo hizo en su comparecencia. Con todo, Negueruela subrayó que es «la presidenta con más inestabilidad de la historia democrática de Balears», pese a que «se está comportando como si gobernase en mayoría» al ignorar las ofertas de otros partidos.

Por su parte, el líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, remarcó que «la culpa de esta situación es única y exclusivamente de Prohens» por «no haber sido consciente» de que pactaba con «un partido que ha venido a acabar contra el bienestar colectivo y la convivencia democrática» en las islas.

Pese a haberse mostrado especialmente dolido por la situación («Més y toda la sociedad le avisó en julio de 2023 de que pasaría esto, y aun así Prohens parece que no lo entiende a día de hoy», lamentó), Apesteguia también ofreció sus votos al Partido Popular para que no dependa de la extrema derecha. «Sin duda votaría a favor de Mauricio Rovira», aseguró el líder de Més, «si Prohens se compromete a aislar a Vox».

Para Apesteguia es condición sine qua non romper con Vox en todas las instituciones de Balears, tanto en el Consell de Mallorca como en todos los ayuntamientos. Cabe recordar que hasta ahora, la ruptura se ha producido solo en el Parlament. El portavoz también exigió que revoque las medidas del pacto PP-Vox que ya se han puesto en marcha, como la segregación lingüística o la eliminación de ayudas a sindicatos.

De hecho, Apesteguia también lamentó que las medidas que afectan a Balears «se decidan ahora en Madrid»: «Prohens se ha enterado de que ha perdido la mayoría parlamentaria por una comparecencia en la calle Bambú en Madrid», manifestó. Por último, exigió a la presidenta del Govern que se someta a una moción de confianza en el Parlament: «La situación ha cambiado y hay que saber si todavía tiene el apoyo de la Cámara».

También la delegación de Sumar en Balears, que continúa asentándose en las islas, condenó ayer el «comportamiento de PP y Vox» por «paralizar las instituciones»: «Quieren volver a la España de hace 60 años aplicando medidas que atacan nuestra cultura, empeoran la brecha social y dan la espalda a los ciudadanos más vulnerables», señaló la formación en un comunicado.

Tras un encuentro con la militancia en Artà, Sumar Balears suscribió en su comunicado las palabras de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que lamentó que Vox «utilice como excusa» a los menores para romper los pactos: «Hay quien deja gobiernos con excusas racistas y crueles, y hay quienes defendemos y defenderemos los derechos de los menores vulnerables», añadió. n

