Los amarristas acusan de "graves incumplimientos" a los nuevos gestores del Náutico Ibiza

La Asociación de Amarristas del Club Náutico Ibiza, creada tras la concesión a Puertos y Litorales Sostenibles (PyLS) de las instalaciones del club ibicenco por parte de la Autoridad Portuaria de Balears (APB), denuncia "graves incumplimientos" de esta empresa más de dos meses de que ganara el concurso.

En un comunicado, recuerdan que el pliego de condiciones del concurso "establecía claramente una serie de inversiones y mejoras que PyLS debía llevar a cabo". Entre las más destacadas, apuntan la de "dos millones de euros en seguridad". "Hasta la fecha, no hay rastro de estas inversiones esenciales para la seguridad de los usuarios y sus embarcaciones. Casos como el de pintar la fachada utilizando trabajadores sin arnés solo agravan la percepción de negligencia y desinterés por la seguridad", denuncian.

Entre otros presuntos incumplimientos, detallan que "es necesario acometer las obras de seguridad del dique exterior para poder mantener las embarcaciones seguras". El proyecto que les llevó a ganar el concurso, agregan, "es según algunos técnicos inejecutable. ¿Qué proyecto entonces van a llevar a cabo?", se preguntan desde la asociación.

Imagen de los pantalanes del nuevo club Port Nàutic Ibiza. / César Navarro

También lamentan que "no hay ni rastro del servicio" de restaurante y cafetería, "que es obligatorio prestar", como tampoco "de la escuela de vela". "Se han limitado a comprar diez kayaks de segunda mano con los cuales ni siquiera se puede salir desde el puerto por temas de seguridad", aseguran.

Barcos de más eslora de la permitida

"Se observa", dicen, "la entrada continua de barcos con esloras superiores a los 15 metros permitidos", y en cuanto a los puertos base, "están midiendo algunas [embarcaciones] contradiciendo la eslora oficial que consta en los papeles para cobrarles más dinero. Sin embargo, esto no lo hacen con todos… ¿Por qué este trato discriminatorio?".

Sobre este particular, señalan que el pliego de condiciones del concurso, "establece un máximo de un 15% de transeúntes o, lo que es lo mismo, un 85% de puertos base. Muchos de estos últimos se han visto obligados a abandonar el puerto debido al desorden generado por la gestión de Puertos y Litorales Sostenibles que, de forma sibilina, les han echado".

También denuncian "falta de publicidad de lista de solicitudes de puertos base". Ante el abandono de puertos base, indican, "deben entrar nuevos" barcos de "puertos base". "Las solicitudes deben estar publicadas en un registro público, hasta la fecha, inexistente. Sin embargo, para las personas que solicitan puerto base, haciendo espacio disponible, el silencio es su única respuesta", critican desde la Asociación de Amarristas del Club Náutico Ibiza.

Además, advierten de que "no se ha iniciado la instalación de la planta de mejillones que debía servir como un sistema avanzado de filtración del agua, una medida que, al parecer, les otorgó muchos puntos para ganar el concurso y gestionar el puerto por ser una gran medida medioambiental".

Por otra parte, explican que PyLS "ha estado reclamando el cobro de cuotas a los amarristas a través de los medios" de comunicación "sin haber enviado las facturas correspondientes a aquellos usuarios que ya facilitaron toda la documentación requerida. Esta práctica, además de irregular y sin sentido, sugiere una gestión financiera ineficiente que podría estar ocultando problemas mayores, como una potencial quiebra o la intención de embolsarse grandes sumas de dinero sin realizar las inversiones prometidas".

Cumplir cuotas con menos servicios e incumplimientos

"Los amarristas queremos pagar -añaden-, sabiendo qué pagamos; pues subir las cuotas por menos servicios, múltiples incumplimientos, opacidad en la gestión y falta total de información, nos crea una alerta máxima sobre el futuro a corto plazo del servicio que se va a prestar".

"Hemos tendido la mano desde el minuto uno" a la empresa, apuntan, "y como no atienden a las bondades del asociacionismo, derecho fundamental constitucionalmente protegido, no nos dejan otra opción que la de reclamar un servicio acorde al pago que al parecer pretenden, y que en muchos casos todavía no se sabe ni de qué cuantía estamos hablando".

"Por favor", reclaman a PyLS, "muestren su hoja de ruta pues, la que han dejado entrever estos últimos dos meses, no parece ser acorde con la legalidad, ni con el interés público".

Ante todos estos presuntos incumplimientos, los amarristas "se preguntan dónde está la Autoridad Portuaria, cuya responsabilidad es salvaguardar el interés general". Su inacción, advierten, "y la falta de supervisión efectiva por parte de esta entidad permiten que PyLS continúe operando sin cumplir con sus obligaciones, ponen en riesgo tanto la infraestructura del puerto como la seguridad de sus usuarios".

"Es imperativo que la Autoridad Portuaria tome medidas inmediatas para fiscalizar las actividades de PyLS, garantizar el cumplimiento de los compromisos y proteger los derechos de los amarristas pero, sobre todo, el interés general que brilla por su ausencia".

La Asociación de Amarristas del Club Náutico Ibiza consideran que la Autoridad Portuaria, "no puede seguir soportando la negligencia y la falta de responsabilidad de una entidad que parece más interesada en beneficios a corto plazo que en la gestión sostenible y segura del puerto".

"Hacemos un llamamiento urgente a la Autoridad Portuaria para que intervenga y se asegure de que Puertos y Litorales cumpla con todas las obligaciones contractuales". Los amarristas "también quieren cumplir las suyas", insisten. "Es fundamental establecer un control riguroso y transparente que permita restaurar la confianza y asegurar el bienestar de todos los usuarios del puerto", finalizan.