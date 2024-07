«Ya sospechaba que me habían investigado»

Juan Pedro Yllanes, exmagistrado y expolítico de Podemos, no se mostró sorprendido pero sí indignado al confirmarse que la llamada policía patriótica realizó 29 consultas informáticas para investigarle. Estas consultas se realizaron, incluso, cuando era magistrado de la Audiencia, coincidiendo con el anuncio de que iba a presidir el juicio del caso Nóos. «Este caso demuestra las maniobras del partido político que presidió España (PP) con una actuación corrupta que utilizaba la policía patriótica para investigar a sus rivales políticos». El exvicepresidente del Govern reconoció ayer tarde que «sospechaba que me habían investigado, pero demuestra mi honradez como juez y me integridad como persona».

Yllanes señaló que «todos los jueces, salvado Aguirre, Peinado y García Castellón, es decir, los que no nos hemos mostrado entusiasmados en colaborar con el PP, hemos sido investigados por si encontraban algo de nosotros». También cuestionó las maniobras irregulares que se han cometido desde el poder político, utilizando las llamadas cloacas del Estado para investigar a los políticos de Podemos. «Es el ejemplo del lawfare judicial».

«Solo pensar en lo que han hecho demuestra que este país todavía necesita una gran mejoría democrática», insistió el exmagistrado, que no descarta impulsar algún tipo de iniciativa para que se actúe contra los responsables de este espionaje ilegal.

Lo único positivo que encuentra de este escándalo «es que se ha podido comprobar que soy una persona honrada, tanto cuando ejercí de juez como en mi etapa en política». n

