Una famosa cantante, picada por las medusas en Ibiza: "Un dolor que no había sentido en mi vida"

Anitta ha sufrido varias heridas por medusas durante su estancia en Ibiza.

La cantante brasileña viajó a la isla para ofrecer un concierto en la discoteca Pacha como parte de su gira 'Baile Funk Experience', y en baño que se dio en la playa fue atacada por medusas.

A través de sus redes sociales, la intérprete de 'Bellakeo' compartió una serie de imágenes de las heridas que sufrió en la cara y uno de sus brazos.

En su perfil de Instagram la estrella escribió: "La experiencia de ser electrocutada no me gusta nada. Es un dolor que no había sentido en mi vida”.

Más tarde, la también empresaria de 31 años publicó un video en el que relató cómo fue atacada por la medusa y afirmó que se encuentra bien tras recibir ayuda de un marinero.

La cantante Anitta / Instagram

"Yo estaba nadando tranquilamente cuando fui atacada por una medusa inmensa y noté cómo se me acercaba. Ahora estoy bien. Luché contra ella y cuando le di un puñetazo, me quemó. Fue un dolor que nunca había sentido en mi vida. Me electrocutó. Sentí mucho dolor durante una hora más o menos. El marinero me quitó el veneno de la piel con un cuchillo. Lo raspó y salió el veneno de color marrón. Después de sentir un dolor así, estoy preparada para cualquier cosa".

Tras este suceso, la cantante de reguetón continuará con su gira, con la que ha llevado las canciones de su último álbum, 'Funk Generation', a varias ciudades de Europa y Estados Unidos. La próxima actuación tendrá lugar el sábado 13 en el Hyde Park de Londres.