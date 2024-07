Un pasajero de Ibiza a bordo del 'Tenacia': «La moto debe estar flotando en las bodegas»

El ibicenco Iván Ros pensaba que la noche del pasado lunes dormiría plácidamente, desde las 22 horas hasta las seis de la madrugada, cuando el ‘Tenacia’ llegara al puerto de Palma. Luego, llevaría la moto de su primo a un taller, pasaría por Son Espases para que le realizaran unas pruebas médicas y, ya por la tarde, partiría de vuelta a Ibiza. Nada salió según el plan. No pudo pegar ojo desde las 2.18 horas de la mañana, cuando saltó la alerta que instaba a todos los pasajeros del ferri a acudir inmediatamente a los puntos de encuentro («No es un simulacro», advertían); no pudo acudir al médico ni regresar a Ibiza porque le evacuaron en helicóptero hasta Reus, y la moto, una Yamaha Tmax que Ros calcula que vale unos 12.000 euros, flota ahora en la bodega número 3 del ro-ro de GNV, atracado finalmente ayer en Valencia «de forma segura». Dentro del barco hay decenas de turismos y de camiones.

En su camarote quedó su ropa: «Eso me da igual. Lo malo es que allí, en el garaje, se quedó la moto de mi primo». Su primo se la entregó en Valencia, donde vive, para que, aprovechando que Ros debía ir allí para una revisión médica en Son Espases, la llevara a arreglar a un taller de Mallorca donde trabaja su hermano. El plan era llegar a las 6 a la isla, entregar la moto y pasar la revisión a las 10.30 horas: «Pensaba dormir de una tirada desde medianoche hasta llegar a puerto. Y ya ves, no dormí nada. Ayer [por el martes] caí en la cama como un saco».

Teme que la Yamaha se encuentre bajo el agua en la bodega 3, que fue anegada por los manguerazos a los que fue sometida para sofocar el incendio. En la sala de máquinas, el agua alcanzó los cuatro metros de altura: «A ver qué ha quedado de ella. Estaba pegada a la popa, que es lo que se inundó más. Pediremos al seguro que la vaya a buscar con una grúa, la lleven a un taller y nos digan si es recuperable».

Momentos de tensión

Cuenta que se vivieron momentos de tensión, como cuando algunos pedían que les dejaran bajar a las bodegas para recoger las cosas que llevaba dentro del automóvil: «Hay que entender que muchos estaban en plena mudanza, con muchas pertenencias dentro de sus vehículos». Incluso había dos agentes de seguridad del Estado inquietos «porque sus armas seguían dentro de su coche».

Dejó la ropa en el camarote pero pudo coger la documentación y la tableta y meterlas en la mochila gracias a que al final salió de allí en el helicóptero: «Querían que saltara por un tubo recto desde una altura similar a la de una cuarta planta, para subirme después a la lancha de salvamento. Les dije que llevo un desfibrilador. El médico paró entonces mi evacuación y sacaron la escalera del práctico. Les dije que por nada del mundo bajaría por ahí a semejante altura, unas cuatro plantas». Le dejaron el único asiento que quedaba en el helicóptero, donde iban otros seis. «Antes de saltar por ese tubo, algunos lloraron. No es para menos. Cuando se sentaban en su borde, los empujaban. No había otra para que bajaran por ahí», explica.

Hizo amistad con el jefe de seguridad del barco, un serbio llamado Andrej: «Me mandó un mensaje por Whatsapp aquel día a las doce de la noche en el que se interesaba por cómo estaba y si había llegado bien». Se emociona al contarlo. También alaba la buena actitud del primer oficial, pues «tuvo la santa paciencia de informar a todo el mundo lo mismo cada vez que se lo pedían. No es cierto que no se informara a la gente ni que no se les diera de comer durante 12 horas. Ese oficial les explicó que en esa situación de emergencia sólo disponían de generadores eléctricos que no sabían cuánto aguantarían porque se estaban sobrecalentando. Nos dieron ensaladas, arroz y mucha fruta…». Hubo también un camionero que no quería ponerse el chaleco, hasta que un miembro de la tripulación «se lo llevó a otro sitio. Cuando volvió lo llevaba puesto todo atadito».

