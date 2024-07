Fin de obras: es Pratet sale del letargo

Es Pratet comienza a salir del letargo con el inminente fin de las obras en la calle Pere Francès y con una plaza Bob Marley abierta por completo. A falta de ejecutar los últimos pasos, muchos ya han podido pasear por la zona. Está previsto que hoy mismo el tráfico recupere la normalidad al 100% tras nueve meses de obras por fases. «Esta semana ya se abrirá el último tramo que queda cerrado al tráfico [el más cercano a la gasolinera], por lo que la calle de Mallorca [en perpendicular a Pere Francès] será transitable a partir del jueves», avanzaba anteayer Blanca Hernández, tercera teniente de alcalde y concejala de Vías Públicas, Obras y Movilidad.

Transeúntes en la calle Pere Francès este miércoles. / MARCELO SASTRE

Este fin de semana se celebran las fiestas de es Pratet en la plaza, como cada año, aunque la fiesta de inauguración como tal se ha dejado para más adelante. Queda pendiente la llegada más vallas del parque infantil. Una parte del perímetro está vallada con barreras de un diseño distinto al resto, el que se había contratado. Se han colocado de forma provisional para que ya se pueda utilizar la instalación. «A nadie le gusta tener que abrir así (...) En principio llegó el suministro que tocaba para todo el perímetro del parque y al final se vio que faltaban unas cuantas piezas que no permitían cerrarlo del todo. Esperemos que en unos 10 días estén colocadas todas las piezas del modelo definitivo», explicaba este martes.

Intersección de Pere Francès (desde la derecha) con la calle de Mallorca, parte que hoy se reabre al tráfico. / Marcelo Sastre

El Ayuntamiento también debe decidir la distribución definitiva de los puntos de basura. Antes había contenedores en la calle Pere Francès, que actualmente no tiene, ya que se han movido a calles aledañas. «Lo tenemos que arreglar porque la carretera ha quedado muy bonita pero no hay acceso para camiones muy grandes, así que según dónde estén los contenedores no puede pasar el camión a hacer las recogidas. La gente todavía va un poco desubicada con esto», indica Carmen Cárcel, presidenta de la Asociación de Vecinos y Comerciantes de es Pratet. La edil afirma que, aunque «hay una sensación generalizada de que la calle es más estrecha» —ya que la «configuración es diferente»—, es unos «20 centímetros más ancha». «Estamos valorando diferentes ubicaciones. Los contenedores se movieron a un par de calles aledañas. Nos falta acabar de valorar si se quedarán allí definitivamente o no», agrega Hernández.

Parque canino de es Pratet con las vallas de madera recién pintadas este miércoles. / MARCELO SASTRE

«Si bien en un principio el parque canino quedaba un poco fuera de la obra, le vamos a dar una mano de pintura, de desbroce... Para ponerlo a punto», avanzaba anteayer, por otro lado, la concejala. Ya se han iniciado estos trabajos. Cuando este diario se acercó ayer, se estaban pintando las vallas de madera del pipicán. El Consistorio también gestionará la búsqueda de una fuente de agua para esta zona, pero esto va al margen de la obra, por lo que tendrá que esperar. Hay nuevo mobiliario urbano y nuevos árboles.

«Hemos sufrido mucho»

«Nunca habíamos tenido una calle como la de ahora y el parque ya está lleno de niños de las escuelas de verano. Vienen muchos a la plaza y es una alegría, pero hemos sufrido bastante», señala Cárcel. «Los comercios hubiésemos podido cerrar puertas. Alguno cerró unos días porque no estaban trabajando nada y así al menos no se les ensuciaba el local con el polvo. Los coches no podían pasar y la gente mayor no podía venir porque tenía miedo de caer. Hubo muchas caídas, y sin un parque no hay vida. Durante nueve meses el barrio ha estado muerto, han sido unas obras muy pesadas. Ya he vivido tres obras aquí, espero que esta sea la definitiva», añade. Hernández señala que se pone «en la piel de los comerciantes y los vecinos»: «No les puedo quitar razón en que ha debido ser duro (...) y en las obras a veces aparecen cosas que retrasan un poco la ejecución». Sin embargo, destaca que habrá una «buena inauguración», con fecha por confirmar, para revitalizar el barrio.

El PSOE criticó ayer en una nota lo que llama «constante improvisación» en movilidad: «Están volviendo a modificar los cambios de hace unas semanas en la supuesta reordenación de la calle Joan Castelló Guasch [perpendicular a la avenida Santa Eulària]. El Ayuntamiento cambió la entrada al parking de es Pratet (...) y lo único que ha provocado son atascos en la principal entrada a la ciudad e inseguridad en la circulación».

