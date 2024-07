Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

La final de la Eurocopa que el domingo enfrentará a España e Inglaterra se ha colado en los planes de ocio de este fin de semana con una pantalla gigante en la plaza del barrio de es Pratet de Vila para que todos los que lo deseen vayan a disfrutar juntos del partido de la selección.

Por las feschas en las que estamos, ya con el verano a tope, la agenda la acaparan las fiestas de los pueblos, que celebran Sant Cristòfol, pero también comienzan las citas de los programas de El Carme.

Este fin de semana hay acividades festivas en Portinatx, es Canar, es Cubells, el barrio de es Pratet de Vila y la Savina en Formentera. Hay mucha música, actividades infantiles, talleres y hasta 'correfocs', además de un fiestón, el Portinatx Dance Party, con dj's locales, el sábado.

De la música destacan el concierto de los valencianos Santero y los Muchachos, este jueves en el ciclo Dorado Live Shows; la pieza inspirada en la obra de Santi Moix del músico Pau Torres el sábado en el MACE, el concierto de los murcianos Awakate ese mismo día en es Caló de s'Oli, o el de Café Dakar que abre las Nits Amples de Sant Antoni el domingo.

Además hay varias sesiones de cine a la fresca y el Museo Etnográfico programa el sábado una nueva edición de sus Nits de Museu.

Santero y los Muchachos, este jueves en Dorado Live Shows / DI

JUEVES 11 DE JULIO

Fiestas de es Canar

21.30 horas: Concierto de My Generation en el embarcadero y ‘food trucks’ en el paseo marítimo de es Canar.

Fiestas de es Cubells

20.30 horas: Pregón de fiestas a cargo de Pep Marí, Forn, y actuación de Pageses Emprenyades.

Música

Santero y los Muchachos + Sarria. 19 aniversario de Rock Nights. Ciclo Dorado Live Shows. 20.30 horas en el espacio Venice Bay de Cala de Bou. Entradas en doradoliveshows.com.

World Music. Músicas del mundo. Música a les places de Formentera. 22.30 horas en la plaza Europa de es Pujols.

Cotton Cactus. Country y folk americano. Sant Josep és Música. 19 horas en Can Jordi Blues Station.

Ras Smaila. Blues. Sant Josep és Música. Desde las 20 horas en Cas Costas.

Mbolo Mooye Doole. Música africana. Sant Josep és Música. Desde las 20.30 horas en es Racó Verd.

Morning Drivers, este viernes en las fiestas de es Cubells / Fernando de Lama

VIERNES 12 DE JULIO

Fiestas de Portinatx

17.30 horas: Actuación del Mago Albert en s'Arenal Gros.

Actuación del Mago Albert en s'Arenal Gros. 18.30 horas. Fiesta de la espuma y actividades deportivas.

Fiesta de la espuma y actividades deportivas. 21.30 horas: Cine a la fresca, 'Río'

Cine a la fresca, 'Río' 23.30 horas. Fiesta con música de los 80.

Fiestas de es Canar

18 horas: Fiesta para todas las edades. Avenida de Punta d’Arabí (delante del bar Extremadura).

Fiestas de es Pratet de Vila

20 horas: Taller de hierbas ibicencas.

Taller de hierbas ibicencas. 21 horas: Concierto de Marc Riera.

Concierto de Marc Riera. 22.15 horas: concierto de Belma Céspedes

concierto de Belma Céspedes 23.15 horas: Actuación de la compañía de Miguel Barranco y después de nuevo Marc Riera.

Fiestas de es Cubells

20.30 horas: Concierto de Niños Raros, Morning Drivers y Músics de Carrer (Tributo a Txarango).

Música

Children of the 80’s. Con The Outhere Brothers, Dream Team Reload y La Movida Ibiza. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel de Platja d’en Bossa. Entradas a 20 € en clubtickets.com.

Música en viu. Jam session. Música a les places de Formentera. 22 horas en la plaza de la iglesia de Sant Ferran.

Cine

‘La princesa prometida’, de Rob Reiner (EEUU, 1987). Ciclo Divendres de Cine en Sant Jordi. 22 horas en la plaza de la iglesia.

Awakate estarán este sábado en el Auditori Caló de s'OIi de Cala de Bou / Joan F. Ribas

SÁBADO 13 DE JULIO

Fiestas de Portinatx

9 horas: Reparto de sangría y buñuelos con pasacalles. Salida desde el camping.

Reparto de sangría y buñuelos con pasacalles. Salida desde el camping. 20 a 4 horas. Portinatx Party 2024. Con dj's de Ibiza.

Fiestas de es Canar

17 horas: Fiesta Mamajuana Colors. Música, danza y arte. Música de Bruno Roth y Jess Diarte, y arte de Yica Djuric. En el restaurante Mamajuana Ibiza.

Fiesta Mamajuana Colors. Música, danza y arte. Música de Bruno Roth y Jess Diarte, y arte de Yica Djuric. En el restaurante Mamajuana Ibiza. 20 horas: DJ Efrain Navarro en el embarcadero de es Canar.

DJ Efrain Navarro en el embarcadero de es Canar. 21 horas: Concierto del grupo Esta me la sé en el embarcadero y ‘food trucks’ en el paseo marítimo de es Canar.

Concierto del grupo Esta me la sé en el embarcadero y ‘food trucks’ en el paseo marítimo de es Canar. 0 horas: ‘Correfoc’ con Els Mals Esperits. Paseo marítimo de es Canar.

Fiestas del barrio de es Pratet

20 horas: Actuación de Dj Turbina

Actuación de Dj Turbina 21 horas: Actuación del Grupo Flamenco Ibiza.

Actuación del Grupo Flamenco Ibiza. 23 horas: concierto de Canallas del Guateke.

Fiestas de es Cubells

19 horas: Yincana infantil de temática payesa para niños de 8 a 12 años. Inscripciones en avecescubells@gmail.com.

Fiestas de la Savina

18 a 20.30 horas: Fiesta infantil en el Parc de les Illes Pitiüses.

Música

‘La scoperta del fuoco’. Estreno de una pieza inspirada en la exposición de Santi Moix en el MACE. Dirige Pau Torres Serra. A las 12 horas en el MACE. Entrada libre.

Sol Post a s’Oli Festival. Concierto de Awakate. Todos los sábados en la puesta de sol a las 20 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou con ‘food trucks’. Entrada libre.

Jazz a la Plaça. Jam session de jazz. Música a les places de Formentera. 22 horas en la plaza de la Constitució de Sant Francesc.

Soul Doctor. Soul. Sant Josep és Música. 13 horas en Can Jordi Blues Station.

Mimi Barber. Pop, rock, soul... Desde las 20.30 horas en la sala Teatro Ibiza de Vila. Entrada libre.

Museos

Nits del Museu Etnogràfic d’Eivissa. Visita a las nuevas exposiciones, música de Eivissa con Dj Yor-D y cata y teatro ‘Sa carta’, a cargo del Grup de Teatre Es Cubells. Presenta Neus Torres. Desde las 21 horas en el Museo Etnogràfico en Can Ros, Santa Eulària.

Cine

Mecal Air Ibiza. Selección de cortos del festival Mecal Pro Barcelona. Hoy ‘Publicidad creativa’. 22 horas en el parque infantil de Sant Agustí. Entrada libre.

Pantalla gigante en es Pratet este domingo para ver la final de la Eurocopa / Efe

DOMINGO 14 DE JULIO

Deporte

Final de la Eurocopa 2024. España-Inglaterra. Pantalla gigante instalada por el Ayuntamiento de Ibiza en la plaza de es Pratet para seguir el partido. Desde las 21 horas.

Fiestas de Portinatx

19 horas: Misa en la capilla de Portinatx.

Misa en la capilla de Portinatx. 19.30 horas. Imposición de escapularios en la capilla.

Imposición de escapularios en la capilla. 19.45 horas: Pasacalles con Esencia y salida de la virgen en procesión. Procesión marinera.

Pasacalles con Esencia y salida de la virgen en procesión. Procesión marinera. 21 horas. Ball pagès con la Colla de Labritja frente a la capilla.

Fiestas de la Savina

18 horas: Juegos de agua en el Centre d’Esports Nàutics de Formentera de s’Estany des Peix.

Fiestas del barrio de Es Pratet

20 horas: Actuación de Dj Turbina.

Actuación de Dj Turbina. 21.30 horas. Aplazado el concierto homenaje a Rocío Jurado por la final de la Eurocopa.

Fiestas de es Cubells

19 horas: Taller de juegos de caña a cargo de Toni Pujolet en es Tancó.

Taller de juegos de caña a cargo de Toni Pujolet en es Tancó. 20 horas: Teatro: ‘Una historia passada’, a cargo del Grup de Teatre Júnior des Cubells.

Música

Café Dakar. Concierto de la banda de Andrés Coll y Carlos Sarduy. Ciclo Nits Amples d'Estiu de Sant Antoni. Plaza detrás de la iglesia. 22 horas.

Cine

‘The Goonies’. Ciclo Cinema at the Beach. Cine familiar gratuito a las 21.15 horas en la playa de Cala Llonga. Consumiciones a beneficio de IFCC.

ARTE

Can Art Fair

Programa OFF:

Arte público por Roby Dwi Antono. Escultura en el paseo de Vara de Rey de Vila. Hasta el 30 de septiembre

'Espais Incomplets'. Maderas pintadas y 'performance' de Alejandro Javayolas & Bartomeu Sastre. Far de Ses Coves Blanques de Dant Antoni. Hasta el 14 de julio.

'I feel like Robinson Crusoe'. Pinturas de Francesc Roselló. Hotel Blanco de Formentera. Hasta el 14 de julio.

'How he wrote how i wrote how i wrote elastic man'. Instalación, pintura y escultura de Guillermo Rubí. Sala Es Polvorí de Dalt Vila. Hasta el 14 de julio.

'Donde nada ocurre'. Proyecto conceptual sobre las discotecas abandonadas de Ibiza de Irene de Andrés. Sa Punta des Molí de Sant Antoni. Hasta el 14 de julio.

'No Home'. Cerámicas de Jaume Roig. Refugio Antiaéreo de Santa Eulària. Hasta el 14 de julio.

Exposición 'Fashion & Art' en Sa Nostra Sala / Marcelo Sastre

EXPOSICIONES

'Howard Geenberg. Historia de la fotografía'. Muestra de la colección de Greenberg de grandes fotógrafos del siglo XX. Inauguración viernes 12 de julio a las 11 horas en la Galería También de Santa Gertrudis. Hasta el 30 de septiembre.

'Paissatges interiors'. Pinturas y esculturas de Marta Darnés y Jaume Geli. Inauguración el domingo 14 de julio a las 19 horas en el Centre Antoni tur Gabrielet de Sant Francesc. De 11 a 14 y de 17 a 20 horas. Hasta el 23 de julio.

Eduardo Mezquida. 'Ciudades del mudo', pinturas. Sala de Exposiciones Sant Jaume 72 de Santa Eulària. De 10 a 13.30 y de 17 a 20 horas de martes a sábados. Hasta el 27 de julio.

'Fashion & Art'. Presentación de las creaciones de Adlib Ibiza Bridal y la artista Marta Torres. Sa Nostra Sala, c/Aragó 17 de Vila. De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 25 de julio.

Hiroshi Kitamura. Escultura y pintura. Inauguración el sábado 6 de julio de 19 a 22 horas en el Espacio Mivus. Carretera Jesús a Cala Llonga km 3. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica al 971 191923.

Anita Snellman. Pinturas. Museo Puget de Dalt Vila. De martes a sábado de 10 a 14 y de 18 a 20 horas. Domingos de 10 a 14 horas. Lunes y festivos cerrado. Hasta el 10 de noviembre.

'Mirades de Dona'. Exposición colectiva de 14 mujeres artistas por el 8M. Hasta el 30 de julio en la Sala Refectori de Dalt Vila. De lunes a viernes de 9 a 14 horas.

María García de Leonardo. 'Mis mares', pinturas. Centro Cultural de Jesús. De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 26 de julio.

Mai Blanco. 'Jardín Adentro'. Pinturas de gran formato e instalación. De miércoles a domingo de 12 a 20 horas en La Nave Salinas. Entrada libre. Hasta el 31 de octubre.

'Wittgenstein's Paradox'. Exposición colectiva de Liz Dechenes, Helmut Federle, Callum Innes, Ann Veronica Jansenss, Florian Pumhöls e Ian Wallace. Galería Parra&Romero de Santa Gertrudis. Hasta el 10 de agosto.

'Artesania i ceràmica. Tradició i modernitat'. Muestra de artesanía tradicional ibicenca patrocinada por el Consell de Eivissa. Centro Cultural Can Portmany de Sant Rafel. Jueves, viernes y sábados de 18 a 21.30 horas. Hasta el 1 de agosto.

'Hydro logical'. Instalación inmersiva de sonido luces y sombras del dúo Hauptmeier/Recker. Espacio de creación de Ses12Naus en La Carpintería, polígono de Can Bufí de Ibiza. Hasta el 15 de septiembre.

'¿Quién es quién?'. Instalación del dúo belga Thomas Spit y Eric Colonel. Colaboración de la galería Can Garita y Los Enamorados. Portinatx. Hasta el 28 de julio.

Albert Pinya. 'L'illa-que brilla-perilla', pinturas y cerámicas. Estudi Tur Costa de Jesús. Todos los jueves de 17.30 a 20.15 horas o con cita previa, hasta septiembre.

Santi Moix. 'La scoperta del fuoco'. Exposición temporal del artista catalán comisariada por Elena Ruiz. Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa y Formentera (MACE). Hasta el 15 de noviembre.

'Rest'. Ilustraciones de Chenta (Daniela Díez). Del 21 de junio al 20 de julio en el Paradiso Art Hotel de Cala de Bou.

'Eivissa, Empúries, Enserúne. El viatge possible'. Una experiencia virtual. Museo Monográfico des Puig des Molins. Organizan MAEF y Museu d'Arqueologia de Catalunya. Hasta septiembre.

Erwin Broner. Pinturas. Far de la Mola (Formentera). De martes a domingo de 10 a 14 horas. Lunes cerrado. Hasta el 29 de septiembre.

Rob Loren. 'La mirada mediterránea', fotografías. Bar Ca n'Anneta de Sant Carles. Hasta el 15 de septiembre.

'L'Illa Blava', Muestra de fotografía submarina de los miembros de la asociación Es Blau. Al aire libre en el paseo del Port de Sant Miquel. Hasta el 30 de septiembre.

'Hombres de barro. Los maestros y los olores de la tierra'. Exposición sobre el libro del mismo nombre con Inés Ventós, Carolina Riera y Linda Wit. De lunes a viernes de 9 a 14 horas en la sede ibicenca del Colegio de Arquitectos, en Can Llaneres (Dalt Vila). Hasta el 30 de julio.

'Culprint'. Obras del estudio de obra gráfica fundado por Ernest Zacharevic y Sheena Liam. Adda Gallery en el Paradiso de Cala de Bou. Hasta el 13 de julio.

'Colectiva de verano'. Exposición con obras de María Catalán, Julia Fragua, Carles Guasch, Adrián Cardona y Jesús de Miguel. Garden Art Gallery, ctera de Sant Josep km 8,5 desvío a es Cubells (Cactus Lombribiza). Abierto de lunes a viernes de 9 a 15 y los sábados de 9 a 14 horas. Hasta octubre.

MERCADILLOS

Mostra Artesanal Sant Rafel. Artesanía tradicional, cerámica y productos agrícolas. Todos los jueves de 19.30 a 22.30 en el centro de Sant Rafel. Hasta el 12 de septiembre.

Hippy Market de Punta Arabí. Artesanía y productos de todo el mundo, gastronomía, música en vivo, zona infantil, desde 1973. Punta Arabí, es Canar, Santa Eulària. Miércoles de 10 a 18 horas.

Mercadillo Hippy de Cala Llonga. Artesanía y complementos. Todos los jueves de 18 a 22.30 horas. Música en vivo desde las 19.30 horas. De mayo a octubre.

Sant Josep: Mercado de producto local y artesanía. Sábados de 10 a 14 horas hasta el 23 de octubre. Actividades infantiles y música en vivo.

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 19 horas y domingos de 11 a 18 horas. Night Market los lunes, martes y domingos desde las 18 horas de junio a septiembre.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Hippy Market de Platja d'en Bossa: Mercadillo hippy. Los meses de mayo, septiembre y octubre de 18 a 23 horas y los meses de junio, julio y agosto de 18 a 24 horas. Hasta el 12 de octubre.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.

Mercado artesano de Sant Ferran: Jueves, viernes y sábados de 20 a 0 horas. Del 30 de mayo al 28 de septiembre.

Mercado artesano de la Mola: Mercadillo hippie. Miércoles y domingos de 16.30 a 22 horas. Del 1 de mayo al 9 de octubre.

Mercadillo de es Pujols: Artesanía y complementos. De lunes a viernes de 19 a 0 horas. Del 1 de mayo al 30 de septiembre.