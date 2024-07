Los acampados en Can Rova: «Seguiremos aquí hasta el último día»

A diferencia de otros campamentos, como el de Can Raspalls o el que está situado junto al Recinto Ferial, los inquilinos de Can Rova pagan una cantidad a la propiedad del solar, que se lucra a cambio de un espacio en este terreno y del derecho a acceder a una toma de luz y agua. Sin embargo, no todo el mundo paga, ya que algunos inquilinos han dejado de hacerlo y se han convertido en okupas. Además, el acceso a la luz y el agua también ha provocado disputas entre los acampados.

Esta situación, más la espada de Damocles del inminente desalojo, ha enrarecido el ambiente en Can Rova. Aquí los periodistas no son bienvenidos y se intimida a los acampados para que no hablen con ellos. Aún así, fue posible recoger los suficientes testimonios como para llegar a una conclusión clara: los residentes en Can Rova aguantarán aquí hasta el último día.

Tiendas de campaña y unos palés que delimitan la parcela. / Daniel Espinosa

Ayer al mediodía, el campamento presentaba un aspecto tranquilo y la mayoría de infraviviendas permanecía en silencio. En una de ellas encontramos a una abuela que, durante la mañana, atiende a sus nietos, una niña de 11 y un adolescente de 17 años. Como todos los adultos que aparecen en este reportaje, la mujer se niega a dar su nombre.

«¿Debemos marchar en tres semanas? No lo sabía. Pregúntele a mi hija cuando vuelva de trabajar, que ella sabrá de qué va la cosa», dice la mujer, que explica que hace cuatro meses que están instalados en este campamento, que llegaron de Alcobendas (Madrid) y que su hija trabaja de limpiadora y su yerno es mecánico.

Algunos inquilinos han logrado comodidades parecidas a las de un ‘camping’. / Daniel Espinosa

La cabaña en la que habitan es un prodigio de habilidad y carpintería. El suelo de madera se asienta sobre unos bloques de cemento. Tienen toma de luz y una nevera. Los jóvenes y la abuela están en un porche que han elaborado con lonas y unos muebles de plástico. ¿Pagan alquiler? «Obvio que sí», dice el adolescente, aunque la mujer conmina a sus nietos a que no digan la cantidad que pagan. «La casa es cómoda y tenemos un ventilador, aunque la luz a veces se corta. Lo peor es el calor y los mosquitos», dice el joven.

Cada parcela, un mundo

El campamento de Can Rova presenta una enorme disparidad de viviendas. Los inquilinos pagan según la extensión de la parcela que ocupan. Por los testimonios recabados, la cantidad mínima son 400 euros al mes, lo que da derecho también a una cantidad de agua diaria. A partir de aquí, se puede ocupar más espacio y pagar más. En Can Rova encontramos desde personas que viven en tiendas de campaña, a quienes están en casas de madera prefabricadas que parecen más un bungalow que una chabola. Entre medio, todos los habitáculos imaginables: autocaravanas en perfecto estado de conservación y otras sin ruedas y con los cristales rajados, chabolas hechas con palés de madera, cabinas de plástico para guardar las herramientas del jardín reconvertidas en habitáculos… Hay incluso quien ha decorado su zona con plantas ornamentales o que se ha habilitado un patio con césped artificial.

Nos atiende una pareja que vive en una chabola hecha de madera y lonas. El habitáculo no tiene puerta de entrada, sino que consta de un espacio abierto que hace de salón y, al fondo, hay una habitación. Ellos sí están enterados de que el desalojo está fijado para el día 31. Es el hombre quien responde a todas las preguntas, mientras que su compañera permanece en silencio: «Esperaremos a que llegue el día 31 y después a ver qué pasa». Ya están familiarizados con esta situación y su esperanza es que haya una nueva prórroga. Asegura que no tienen alternativas: «No hay ningún lugar donde ir. Todo es muy caro». Explica que llegaron a Ibiza en enero directamente desde Paraguay, que la chabola se la han construido ellos mismos y que a causa de su situación irregular todavía no han conseguido un contrato de trabajo y sobreviven con trabajos esporádicos: «Yo he hecho cosas de carpintería y de pintura», explica el hombre. La mujer ha trabajado limpiando casas.

Unos de los inquilinos accede al asentamiento de Can Rova. / Daniel Espinosa

«No queremos periodistas»

Durante esta conversación, aparece un hombre que nos conmina a abandonar el campamento. «La puerta está por allá, les acompaño a la salida», afirma, dejándonos bien claro que los periodistas de Diario de Ibiza no son bienvenidos en este lugar: «Ustedes nos han perjudicado con todo lo que han publicado. No queremos saber nada de ustedes así que váyanse». Intentamos explicarle que el procedimiento judicial por el que tienen que abandonar esta parcela hace años está abierto y que su resolución no tiene nada que ver con las informaciones parecidas en Es Diari. Es inútil: «La propiedad no quiere saber nada de ustedes». Como estamos en una parcela privada, el hombre tiene todo el derecho a echarnos, así que abandonamos el campamento.

Una vez en la vía pública, intentamos hablar con los inquilinos que entran. Muchos, quizás amedrentados, cuando nos ven aprietan el paso o hacen el gesto de que tienen los labios sellados. Otros que nos atienden son abordados por el conductor de una furgoneta que les conmina a que no hablen. Conseguimos hablar con un hombre que nos comenta que llegó a Can Rova el 30 de abril y que se ha montado una casa con maderas y plásticos. Afirma que trabaja de limpiacristales y que, pese a la orden de desalojo, permanecerá aquí hasta el último día: «Me piden por una habitación 1.000 euros y otros 1.500 de fianza. ¿Quién puede pagar eso?». Asegura que el verano pasado estuvo trabajando en Menorca y que allí los alquileres son más razonables. No puede decir nada más porque se acerca otro hombre y le prohíbe seguir hablando.

Cualquier habitáculo sirve para pernoctar. / Daniel Espinosa

Sí que nos atiende sin problemas un hombre con acento brasileño que parece tener buena relación con el propietario del solar. Afirma que lleva un año y medio viviendo aquí. «Pago 400 euros por mi trocito de terreno», dice, y explica que se lava en un baño químico cuyas aguas negras vacía en una gasolinera. «En el año 2010 ya estuve viviendo en Ibiza y entonces era distinto. Pagaba un alquiler en Casas Baratas. Los precios no eran como los de ahora». Explica que prefiere vivir en una infravivienda y ahorrar porque cada mes envía una cantidad a su hijo de diez años, que vive con su tía en Andalucía. Comenta también que el ambiente entre los inquilinos del campamento no es bueno: «Hay okupas. Algunos han dejado de pagar el alquiler al propietario». Como la avaricia humana no conoce límites, nos informa también de que hay quien subarrienda la chabola: «Algunos que se han montado una tienda más grande cobran alquiler por las habitaciones».

El desalojo del día 31 no le quita el sueño: «Yo estaré aquí hasta el final. Y si nos echan, ningún problema. Desmonto mis cosas, las meto en el coche, me voy a otro sitio y monto la cabaña allí». Hace un gesto con el brazo y señala: «Hay mucha isla para acampar».

Desalojo el 31 de julio

El terreno de Can Rova es propiedad de seis hermanos aunque es gestionado por uno de ellos. Los otros cinco lo denunciaron porque «en la finca se cometen tres ilegalidades: se alquila como ‘parking’ para ‘roulottes’, se alquilan habitaciones en condiciones infrahumanas y para almacenar maquinaria pesada y material de construcción». Una sentencia del 5 de marzo de 2024 de la Audiencia Provincial considera que estos hechos están probados y que fueron ratificados por «el inspector de actividades del Ayuntamiento de Santa Eulària», y que «el Ayuntamiento no tiene autorizada ninguna actividad de las que se están realizando en la finca».

