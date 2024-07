El agua alcanzó los cuatro metros en la sala de máquinas del barco incendiado cerca de Ibiza

El agua alcanzó los cuatro metros en la sala de máquinas del barco ‘Tenacia’, incendiado la madrugada del domingo al lunes y que tuvo que ser evacuado. Es una de las primeras conclusiones una vez finalizada la revisión del buque por parte de inspectores de seguridad de la Capitanía Marítima de Valencia y de la Dirección General de la Marina Mercante, que posteriormente autorizaron el inicio de las labores de achique en las zonas inundadas.

Las primeras investigaciones, corroboradas por el capitán del ferri, apuntan a que el fuego pudo originarse en un motor principal, aunque habrá que esperar a una próxima inspección ya en seco. El barco recaló a media mañana de ayer tras ser remolcado durante toda la noche con 30 de sus 61 tripulantes a bordo (el resto fueron evacuados el lunes) y 6 bomberos. Los pasajeros, 350, llegaron la noche del lunes en varios barcos para ser alojados en algunos hoteles de Valencia a la espera de su posterior traslado a Palma.

Desembarco de la tripulación que quedaba a bordo (30 tripulantes) y seis bomberos de Cataluña. / Miguel Ángel Montesinos

Desde la naviera se emitió un comunicado en la tarde de ayer explicando por qué se había optado por la evacuación del pasaje. «La decisión de desembarcar a los pasajeros del ferri se tomó para garantizar la máxima seguridad de todos los pasajeros y la tripulación. En ese momento, el barco sólo contaba con el generador eléctrico de emergencia, lo que suponía una reducción de todos los servicios a bordo», explicaban. «Asimismo, en el garaje principal, un remolque recalentado presentaba riesgo potencial de incendio, lo que podría haber complicado aún más las operaciones de evacuación. Por ello, consideré oportuno desembarcar a los pasajeros y a parte de la tripulación, aprovechando la presencia de las embarcaciones de rescate desplegadas por disposición de la Autoridad Marítima y de otros buques del grupo MSC que se habían acercado y que pudieron acogerles y llevarlos de vuelta a Valencia por la tarde», aseguraba el capitán del ‘Tenacia’.

Una «excepcional situación»

Según el grupo GNV, algunos pasajeros manifestaron su malestar por no disponer de aire acondicionado ni libre acceso a los camarotes o a las distintas salas del barco, normalmente abiertas al público. El capitán de la nave muestra su agradecimiento «a todos los pasajeros su comprensión y cooperación durante esta delicada y excepcional situación». «Recibimos formación constantemente para hacer frente a situaciones de crisis y en este caso demostraron su profesionalidad», razonaba.

Tras la inspección del ferri, GNV avanzaba que hoy espera informar a los pasajeros sobre la posibilidad de desembarcar sus vehículos, «así como la posibilidad de recuperar sus efectos personales todavía en el barco lo antes posible».

«Seguimos sin nuestras cosas y sin saber por qué volvimos a Valencia»

«Cuando llegamos nos fueron distribuyendo dependiendo de si teníamos dónde ir o necesitábamos un hotel», cuenta Alejandro, uno de los pasajeros rescatado del ‘Tenacia’. El proceso fue rápido y ordenado, explica. Él es de Valencia, por lo que pudo desplazarse a su domicilio. Para quienes necesitaban un lugar para dormir, les proporcionaron sendos hoteles. Pese a ello, su queja es compartida y recurrente con muchos de los que como él compartían ferri con destino a Palma y se quedó parado al norte de la isla de Ibiza. «Seguimos sin nuestras pertenencias y sin entender aún por qué nos trajeron de vuelta a Valencia y no continuamos hacia Palma», señala. En la misma línea se expresaba en Diario de Mallorca Hassan, un camionero que iba a bordo y que confesaba que en un primer momento les invadió el pánico. Después, el desconcierto. «Cuando nos dijeron que nos llevaban de vuelta a Valencia, todos nos opusimos», relataba ayer. «Estábamos a mitad de camino y lo lógico es que nos llevaran a Mallorca, el destino, o a Ibiza, que estaba mucho más cerca», incidía.

Otro afectado, Juan Aurelio Miravalls, viajaba a bordo del buque en un camión que portaba entre 7.000 y 10.000 kilos de congelados y refrigerados. «No sabemos nada de cuándo lo sacaremos, no sabemos absolutamente nada», comentaba ayer a Europa Press.«Los frigoríficos van enchufados y, al quedarse el barco sin luz, se ha perdido todo». «Hasta que no haya luz no se va a poder bajar ni sacar nada» del buque. «Eso es lo que nos ha dicho la Policía Portuaria», puntualizaba. Además de todos los vehículos que transportaba el ‘Tenacia’, en la bodega viajaban hasta las cajas de una mudanza, como recordaba Alejandro que le había contado una de las pasajeras afectadas, que solo pudo recuperar al perro. «No hubo escenas de pánico» a bordo del buque, pero sí «de desinformación», sobre todo «al principio», porque «habían niños pequeños y alguna mujer embarazada». «El barco se inclinó un poco de atrás», rememoraba.

