UGT y USO denuncian una salida masiva de trabajadores del ‘handling’ de Iberia

La situación laboral en la empresa que gestiona el handling de Iberia en el aeropuerto de Eivissa, South Europe Ground Services (Soegs), a las aerolíneas del grupo International Airlines Group (IAG), parece insostenible a tenor de las denuncias de los sindicatos UGT y USO. Critican precariedad y contratos de media jornada, de menos de 40 horas, lo que está provocando situaciones de estrés entre el personal y entre estos y los pasajeros sobre todo ahora, que se ha iniciado la temporada alta de verano.

El presidente del Comité de Iberia de UGT en Eivissa, José Escandell, explica que ya han contactado con la empresa para exponerle sus reclamaciones y confirma que están «pendientes de conocer» su decisión. Pero se muestra optimista: «Esperamos que acepten nuestros requisitos y vuelvan los contratos a tiempo completo. Hay que buscar una solución inmediatamente porque es insostenible la situación en Ibiza».

Otra de las quejas está relacionado con la pérdida de algunos «derechos» de los nuevos trabajadores, que no fueron subrogados tras perder Iberia el concurso abierto por AENA para gestionar el handling: «Antes, cuando empezabas a trabajar en Iberia, podías disfrutar de algunas ventajas volando con las aerolíneas del grupo. Ahora se ha perdido ese privilegio para los novatos al ser [Soegs] sólo una empresa de handling». Escandell añade: «Esta situación afecta a mucha gente» y advierte de que «a día de hoy la oferta laboral de Soegs es poco rentable y atractiva y hay mejores opciones dentro del propio aeropuerto».

Peor en Eivissa por la vivienda

A pesar de que Iberia ha perdido el handling en muchos aeropuertos de todo el Estado, Escandell comenta que las malas condiciones laborales se acentúan notablemente en Eivissa a causa «del elevado coste de vivir en la isla, especialmente durante los meses de verano». Además, indica varias de las consecuencias: «Tenemos más personal nuevo que nunca, situación que dificulta la mejor gestión del trabajo. Cada día se forman grandes colas en el aeropuerto».

Sin la jornada completa en Soegs, Escandell explica que varios trabajadores han optado, «para llegar a las 40 horas semanales, hacer 20 en el handling de Iberia y las 20 horas restantes en la competencia, Groundforce».

Con la pérdida del handling, Iberia no puede proporcionar servicios de asistencia en tierra a terceros en Eivissa, donde operan 47 compañías aéreas, según apunta AENA en su página web. Pero realiza el handling de sus propias aerolíneas.

El secretario general de la Unión Sindical Obrera (USO) en las Pitiusas, Enrique Lorenzo, confirma que la precariedad laboral ha provocado que decenas de trabajadores hayan decidido dejar la empresa Soegs en los últimos meses.

Lorenzo explica a este diario algunos de los problemas que motivan las quejas de la plantilla, que se basan fundamentalmente en el tipo de contrato: «Por el volumen de trabajo que hay en la isla, especialmente durante los meses de temporada alta, consideramos que todos los empleados de Soegs deberían estar contratados a jornada completa. Sin embargo, esto no ocurre, ya que el máximo que han estipulado [por trabajador] es de 36 horas semanales».

Y añade: «Esto afecta significativamente a nuestra situación económica personal, así como al desempeño profesional, y crea un malestar y un mal ambiente entre compañeros en el día a día».

Un «acto de venganza»

Además, Lorenzo considera que esta medida «es un acto de venganza y de mala fe por parte de Soegs ante la negativa de la mayoría de los trabajadores a pasar de tener contratos fijo a tiempo parcial. Y además la empresa ha reiterado su intención de no contratar a jornada completa».

Desde USO reconocen la importante pérdida de cuota de actividad de Iberia en Eivissa, pero advierten de que esto no puede ser una excusa: «Entendemos que al perder la concesión haya una merma en el volumen de trabajo. No obstante, el volumen de personal subrogado fue proporcional a la carga de puestos perdidos. Es por ello que no entendemos que nuestra situación se tenga que ver tan mermada. Además, estamos en contra de la novación de contratos de fijo discontinuo a fijo a tiempo parcial».

Confirma Lorenzo que las precarias condiciones laborales están provocando la salida de muchos de los trabajadores de Soegs: «Entre el 12 y el 15% del personal se ha pedido la excedencia o la baja voluntaria. Además, muchos se han marchado a la competencia -a la empresa Groundforce-, ya que proporcionan un mejor trato tanto en el ámbito empresarial como en el humano».

«No vale la pena seguir»

Es el caso de Adrià Marí: «El año pasado estuve en Iberia y hace unos diez días empecé con Soegs, pero he decidido no continuar. Con las reducciones salariales y la notable falta personal, la situación es un caos . Los pasajeros están esperando dos horas para facturar una maleta o llega la hora de despegar y no hay nadie para embarcar el vuelo».

Este trabajador agrega: «Al final, esta situación nos está afectando a todos porque hay muchísima crispación en el ambiente, tanto entre los trabajadores como con los clientes».

Este diario ha intentado sin éxito recabar la opinión de la empresa.

Suscríbete para seguir leyendo