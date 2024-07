Sequía y falta de cereal focalizan a las torcaces en la fruta

«Las torcaces este año no han tenido cereal, están hambrientas y ahora que la uva está madurando, van a por ella sin cuartel». Esa es la impresión que tiene la propietaria de la bodega Can Rich, Stella González, que dice que muchos vecinos con explotaciones particulares han visto esquilmadas sus parras esta el punto de «no tener intención de coger la uva porque apenas les queda».

En la finca Can Rich, el decreto de Emergencia Cinegética que permitirá la caza en cotos a partir del 21 de julio no tendrá mucho impacto. Solicitan cada año un permiso especial de caza para poder controlar a estas aves. Lo recibieron la semana pasada y los cazadores ya pueden intervenir.

Sin embargo, la bodega Can Rich cuenta con otro terreno, la finca de Can Llaudis, que al estar dentro del Parque Natural de ses Salines, cualquier actuación requiere de un permiso de Medio Ambiente del Govern. Esta autorización se está demorando, lo que ya ha provocado importantes pérdidas. La propiedad no sabe si llegarán a salvar algo.

«De una de las variedades específicas que tenemos allí prácticamente no quedan racimos porque ya se los han comido», lamenta. Esta variedad es la muscat de gra menut, con la que elaboran entre otros su ‘Blanc d’Àmfora’, cuando tienen cosecha. La cosecha de esta uva blanca se hace a principios de agosto, con lo que desde hace unos diez días ya ha pasado de ser verde a coger la tonalidad clara que atrae a las aves. «Cada día aumentan las pérdidas. Parece que trabajamos para que las palomas estén bien alimentadas. Así de triste es», relata González.

El año pasado calcula que el impacto de las palomas torcaces supuso unas pérdidas del 30% «y este año podrían ser más elevadas», prevé. Es por ello que, para buena parte de la cosecha, la puesta en marcha de la apertura de la veda para cazar palomas torcaces el 21 de julio llega tarde.

«Cuando venían de paso en su migración hacia África no tenían tanto impacto, pero es que ahora son una plaga permanente. Están todo el año aquí, tienen comida y bebida y se han asentado», explica. Ante esta «plaga», dice que la emergencia debería aplicarse «todo el año».

Sin trigo, sin uva, sin aceituna

Indica que el impacto sobre las cosechas es constante. Durante el invierno se comen el grano sembrado en los campos, en primavera vuelven a por la cosecha, que como este año no se ha producido les ha llevado a los frutales. En verano se dan un festín de uva y ya en otoño «se comen las aceitunas con hueso y todo».

Trigo, uva y aceituna son, precisamente, los tres productos básicos dentro de la agricultura de las islas que han llevado a considerarlos la ‘tríada mediterránea’. Desde hace unos años en Eivissa, la disfrutan más las palomas torcaces que las personas.

El Servicio de Caza del Consell de Eivissa lleva recibiendo por parte de los agricultores de la isla en los últimos años multitud de solicitudes para permitir tareas extraordinarias de control de palomas torcaces como las reclamadas por Can Rich.

Concretamente, en 2023 se recibieron 57 solicitudes para poder realizar estas tareas de control, 22 para evitar daños a la viña, 16 en cereal y 16 en huerta, según informó el Consell en una nota en la que informaba del decreto de emergencia cinegética.

El presidente de la Cooperativa de Sant Antoni, Toni Tur, confirma el cambio de comportamiento de las torcaces. «Han pasado del cereal a la fruticultura, sobre todo a los brotes de almendro primero y ahora a la higuera y la uva, que empieza a madurar».

Un desequilibrio

Cree que el principal motivo de este cambio de dinámica es la sequía, que ha llevado a las palomas torcaces a «tirarse sobre cualquier campo en el que hay fruta porque en el bosque y en las feixes no hay nada». Es por ello que «la presión es más alta sobre las explotaciones agrícolas al no encontrar tanto alimento disponible».

Aunque la fruta de la vid madura cada año más pronto, señala que esta apertura extraordinaria de la veda permitirá poder controlar las pérdidas que sufren desde hace años los viticultores. «Tenemos un problema estructural con las torcaces. Para muchos no supone simplemente una pérdida, su impacto implica producir o no producir», alerta.

«Sin medidas así sería imposible producir», sentencia. Dicho esto, también señala que «es una ficción ponerle fecha a la emergencia cinegética cuando el impacto dura todo el año, cuando no es en un cultivo es en otro».

Aún así, entiende que se trata de una medida excepcional y aclara que «hay momentos más críticos», los de la cosecha, «cuando es más importante poder hacer frente a esta plaga».

Apunta que la presencia de estas aves en Eivissa supone «un desequilibrio en el ecosistema y en la producción agraria», por lo que apunta que se trata de un problema que requiere «una solución de fondo».

Suscríbete para seguir leyendo