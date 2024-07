La producción de sandía de Ibiza cae a la mitad por las lluvias de abril

La cosecha de sandía ha arrancado con mal pie y la productividad ha caído en torno al 50% con la primera siembra del año, aunque las previsiones para el resto del verano son más optimistas, según ha matizado el director insular de Agricultura, Joan Marí. Igualmente, la recolección de cítricos también ha caído un 35% respecto a la temporada anterior, un dato que contrasta con los buenos resultados que está dando la patata ibicenca.

Durante el pasado mes de junio, las principales fincas dedicadas a la explotación de sandía en Eivissa, unas 35, han recogido la mitad de frutos que en el mismo periodo del año pasado. La producción de este mes corresponde a la primera siembra del año, que se lleva a cabo a finales de febrero (o primeros de marzo), aunque este año se avanzó a mediados de mes porque se dio un invierno más cálido de lo habitual.

"La floración y el cuaje de las sandías quedó abortado, con lo que hay menos fruto y con un calibre más pequeño de lo normal"

Esta partida inicial, que tarda entre tres y cuatro meses en estar a punto, queda bajo mantas térmicas durante su primera etapa. Una vez destapadas, llegó el abril más lluvioso de los últimos tiempos, con precipitaciones de hasta 90 litros por metro cuadrado a finales de mes.

«La floración y el cuaje de las sandías quedó abortado, con lo que se ha producido menos fruto y con un calibre más pequeño de lo normal», detalla Marí. Sin embargo, no todo son malas noticias para los apasionados del producto estrella del campo ibicenco: «La calidad vuelve a ser excepcional y, aunque sean más pequeñas, incluso parecen más dulces», valora el director insular de Agricultura.

Las siembras

Por otra parte, Marí confía en que el resto de producción del verano ayuda a remontar estos flojos resultados, aunque, con la caída inicial, será difícil repetir los datos de campañas anteriores. Los productores llevan a cabo entre cuatro y cinco siembras desde finales de febrero a principios de junio, «para tener disponible a lo largo del verano las sandías más frescas y nuevas», precisa.

Los frutos más tardíos necesitan poco más de dos meses para estar a punto. De esta manera, se garantiza que el mercado disponga de los mejores ejemplares de Eivissa hasta finales del mes de septiembre.

«Cuando empieza a bajar el turismo, o si en septiembre caen algunos chubascos, ya se paran las ventas». Estos días se empieza a recoger de nuevo la sandía y «parece que estas ya están dando mejores resultados», valora.

Si la sandía se ha visto afectada por unas lluvias abundantes en el mes de abril, los cítricos han sufrido por la falta de agua durante el invierno. La semana pasada, el Ministerio de Agricultura presentó los datos de la campaña 2023-2024, que en el conjunto de España ha supuesto una caída en la producción de naranjas del 10% respecto a la temporada anterior.

Los cítricos

En Eivissa, el descenso es mucho más acusado. La gerente de Agroeivissa, Sheila Gor, detalla que, entre octubre de 2023 y junio de 2024, esta cooperativa facturó 28,5 toneladas de naranja, frente a las 44,2 de la temporada anterior, con una caía del 35,5%. Sin embargo, esta merma no ha encarecido los precios en el mercado local. «Han sido muy bajos, porque dependen de lo que se paga en Valencia o Murcia», precisa Gor.

Agroeivissa cuenta con una veintena de socios, cuatro de ellos dedicados a la naranja (dos de ellos en exclusiva). En el conjunto de Eivissa, Joan Marí apunta que, actualmente, cerca de treinta explotaciones se dedican profesionalmente al cultivo de los cítricos.

"La temporada de patata va a ser excelente"

Todos ellos recurren a sistemas de regadío con goteo para sus naranjos, «porque, si no, no sería viable». Sin embargo, este sistema no llega a compensar la falta de precipitaciones. «En diciembre o enero, cuando suele llover suficientemente, se tuvieron que regar los cítricos y solamente los chubascos de abril ahorraron algún riego».

Frente a esta caída en la producción de cítricos o la inicial de la sandía, Marí destaca que la primera cosecha de la patata ibicenca está dando grandes resultados. «Va a ser una temporada excelente», sentencia.

Igualmente, el resto de solanáceas de verano, como el tomate, la berenjena o el pimiento, también van a ser abundantes gracias a los regadíos. «En agricultura, siempre se da el caso de que unos productos van mucho mejor que otros en una misma temporada», subraya el director insular.

