La calurosa noche de verano vivida ayer en las Pitiusas no desanimó al público ibicenco, que acudió en masa para ver y escuchar a la cantaora Estrella Morente al Parque Reina Sofía de Vila, con entrada gratuita, en el marco de los actos de celebración del 25 aniversario de la declaración de Eivissa Patrimonio Mundial por parte de la Unesco. Centenares de personas acudieron al reclamo de una de las voces más seguidas no solo del flamenco, sino de la música española en general. Además, había muchas ganas de volver a ver a Morente, que no visitaba Eivissa desde que lo hiciera en el año 2021, en el primer festival Brisa Flamenca poscovid.

Multitudinario recital de Estrella Morente

Fue la noche de los abanicos, que ayudaron a sobrellevar el calor meteorológico y el de la multitud reunida en el auditorio junto a la muralla de Vila. Estrella Morente optó por un concierto de flamenco puro, más allá del disco ‘Estrella y Rafael’ publicado el pasado mes de abril junto al guitarrista Rafael Riqueni, que tiene a La Niña de los Peines, que ha sido una figura clave en la trayectoria musical de Morente, como principal referente, pero también tuvo tiempo para darse una vuelta por otros paisajes sonoros de raíz suramericana. n