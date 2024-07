La angustia de una taxista circulando por Ibiza: "¡Que me va a dar con una piedra! ¡Ayudadme!"

Situación angustiosa la que vivió este domingo una taxista que circulaba por Ibiza. Un hombre irrumpió en la carretera con una piedra de grandes dimensiones y la estrelló contra la luna delantera del vehículo. Los hechos ocurrieron a las 7.37 horas en la carretera dirección Santa Eulària, a la altura de la salida de Can Misses.

Según se puede ver en el vídeo que registró el suceso, el hombre coge la piedra y se dirige con ella levantada hacia el vehículo. Se puede escuchar la voz de la taxista explicando a sus compañeros por la radio la situación surrealista que está viviendo: "¿Qué hace este señor? No, no, no. ¡Me va a dar con una piedra, no sabéis lo que es!". Acto seguido, y mientras la conductora da marcha atrás, el individuo coge carrerilla y lanza la piedra contra el cristal del coche y lo revienta. La conductora, desesperada, grita: ¡Ayudadme!