Un verano para recuperar horas de lectura con talento de Ibiza

Las novelas de fantasía, negras o románticas son, junto con algunos clásicos, los libros relacionados con Ibiza y las publicaciones de bolsillo en todo su abanico, las obras que más se están vendiendo en las librerías de Vila este verano.

También las ediciones especiales o los cómics, que cuentan con una parte visual muy trabajada. Y es que son muchos quienes ahora, en plenas vacaciones, aprovechan para leer todo aquello que el estrés del día a día laboral no les ha permitido durante el curso y que optan por ediciones de tamaño bolsillo para poder llevarlas fácilmente a la playa o de viaje, según confirman los responsables de las librerías Mediterrània, Hipérbole y Sa Cultural. Un fenómeno que suele producirse cada vez que llegan estos meses del año. Además, los tres coinciden en que ‘Mala mar’ (Plaza & Janés), una trama policiaca ambientada en la Mallorca del siglo XIX y escrita por el autor ibicenco Toni Montserrat, es una gran estrella en ventas. Esta novela es la continuación de su anterior publicación, ‘Isla negra’, con la que comparte protagonista.

«Estos días ‘Mala mar’ se está vendiendo muy bien y quien no se ha leído la primera parte aprovecha también para comprarla», en palabras de Vicent Marí, responsable de Llibreria Mediterrània. A su vez, destaca que gran parte de los compradores también preguntan por ediciones de bolsillo, «que son más cómodas para leer en la playa». «Dentro de este formato hay libros de muchos tipos, y tanto de autores que escriben en catalán o castellano como traducciones de escritores extranjeros», añade Marí, quien además valora la producción literaria local, que actualmente vive un gran momento. «Mucha gente me ha pedido ‘Historia de los judíos de Ibiza’, de Joaquín Madrid Aznar» —prosigue—, cuyas páginas reflejan la vida de la comunidad hebraica en Ibiza desde la época fenicia hasta el siglo XX. Este título también acaba de salir al mercado.

«No olvidemos que Ibiza es tierra de poesía», añade Marí, que cita ejemplos como ‘Kilimanjaro’ (Sloper), de Eva Tur, o ‘Pòsits de llum’ (Edicions Aïllades), de Neus Cardona. «También me piden mucho libro de misterio. Si miras el catálogo de plataformas como Netflix, compruebas lo mucho que suele triunfar este tipo de género. Hay un paralelismo, una retroalimentación» entre el sector del audiovisual y la literatura, añade. ‘Un cadàver robat a Prada de Conflent’ (Voliana Edicions), del autor ibicenco Bernat Joan, todavía no se ha presentado en Ibiza, lo que no impide que ya se esté vendiendo a un buen ritmo: «Bernat Joan es una persona muy polifacética en el ámbito literario, es capaz de escribir cualquier cosa y ahora ha hecho una novela negra. Ya se ha presentado fuera y próximamente también en la isla».

Otro de los títulos destacados es ‘Dones de la sal’ (Miquel Costa Editor), de Esperança Marí, que se presentó en abril del año pasado y continúa captando la atención de los lectores. Sus páginas cuentan las historias de 26 mujeres nacidas entre los años 1925 y 1938 muy vinculadas a ses Salines. «Tengo todo lo que es de Ibiza, que siempre tiene eco y acogida», concluye Marí.

Ahora que hay tiempo

Montse Grueso, propietaria de Sa Cultural, explica que este momento del año es ideal para quienes tienen más hábito de lectura, ya que gracias a las vacaciones pueden disfrutar sin ataduras de su hobby, sin el ajetreo habitual de la vida cotidiana: «Siempre tenemos los lectores de toda la vida, aquel que quiere leer una buena novela en su casa por la noche tranquilamente a la fresca». ¿Y qué compran exactamente? En este segmento, «el espectro es muy amplio»: «Mucha gente aprovecha las vacaciones para leerse los clásicos, las novelas de 500 páginas en las que no han podido centrarse hasta ahora porque en invierno empiezan a leer y a la media hora se duermen», señala Grueso.

Por otra parte, destaca que Toni Montserrat «es un valor seguro para la gente de Ibiza». «Siempre suele funcionar la novela negra» y, en general, «novelas sencillas que puedas llevarte a la playa». Entre el público juvenil, por su parte, tienen éxito ciertas sagas que han sacado ediciones especiales, «de coleccionista», explica mientras señala ejemplares de las novelas ‘Rey de la ira’ (Crossbooks), de Ana Huang; y ‘Fabricante de lágrimas’ (Montena), de Erin Doom. «También triunfa la novela romántica, como ha ocurrido con el boom de ‘Heartstopper’», una historia de amor adolescente gay que dio lugar a una popular serie homónima. Por otra parte, siempre hay clásicos que nunca caducan. Grueso cuenta que éste es el caso de Harry Potter. «En general gustan mucho las novelas entretenidas. Novelas fáciles y sencillas que no requieran mucha concentración, que son más fáciles de leer en verano», apunta.

Los más pequeños disfrutan de libros de youtubers, cómics y, en general, publicaciones muy visuales: «Cada vez les cuesta más leer libros sin imágenes, pero por otra parte todos hemos leído cómics de pequeños, como los de Mortadelo y Filemón. Confío en que estos lectores de cómic en el futuro sigan siendo lectores, porque ya habrán adquirido el hábito. Es mejor que elijan un tema que les guste a que les hagas leer algo que abandonarán a las dos páginas por falta de capacidad de sentarse a leer un libro tranquilamente durante un buen rato. En general estamos instalados en esa cultura de lo inmediato».

El encargado de la librería Hipérbole, Pablo Sanz, destaca que ‘Los corsarios ibicencos de los siglos XVIII y XIX’ (Ibiza Editions), obra de Pere Vilàs Gil que se presentó en abril, ya lo tienen agotado. También ha funcionado muy bien ‘Sa pastoreta Pepeta i s’ovella perduda’ (Balàfia Postals), cuento infantil escrito por Sílvia Torres e ilustrado por Antoni Marí Tirurit. A través de una niña pequeña que ejerce de pastora, esta trama es un reflejo del cambio en el modo de vida de Ibiza en pocas décadas.

«Ahora la gente ha comenzado a preguntar por la saga de Dune, a raíz de la serie que han sacado; y siempre funcionan muy bien los best sellers de bolsillo de novela negra como ‘La verdad sobre el caso Harry Quebert’, de Joël Dicker», explica Sanz. En cuanto a autores españoles, destaca el tirón de «Carmen Mola, por ejemplo con una serie estrella como ‘La novia gitana’; Javier Castillo, de quien piden mucho ‘El día que se perdió la cordura’ y ‘El día que se perdió el amor’; o Juan Gómez Jurado, con la trilogía ‘Reina Roja’». «Estos no fallan y quizás se venden más en verano porque son lecturas entretenidas y están editados en formato bolsillo», añade. Sanz también confirma el éxito de ‘Rey de la ira’, de Ana Huang.

Recomendaciones

Las recomendaciones literarias del encargado de Hipérbole son ‘Mala mar’ de Toni Montserrat e ‘Ibiza, arquitectura de la luz’ (Tinta blanca), escrito por el poeta Antonio Colinas e ilustrado por Patricia de Norverto. «Es, ante todo, un libro que rinde homenaje a Ibiza como ciudad Patrimonio de la Humanidad. Pretende ser una semblanza de Ibiza, con una edición de alta calidad. Colinas hace una descripción de la Ibiza que él ha vivido y de sus distintas caras. Va explicando lugares emblemáticos con ilustraciones de Patricia de Norverto. Forma parte de una colección de ciudades Patrimonio de la Humanidad».

Vicent Marí, por su parte, además de los libros que ya ha mencionado, recomienda ‘Baumgartner’ (Seix Barral), la última novela de Paul Auster, que falleció el pasado 30 de abril. «Esta obra ha sido un colofón a su carrera literaria, es un gran libro y ha sido muy bien aceptado». También recomienda leer la saga Blackwater (Blackie Books), que trata la historia de una familia de ricos terratenientes a lo largo de cincuenta años: «Ha triunfado tanto que ya suena a tópico, pero es que me está gustando mucho. Voy por la segunda parte. Son seis volúmenes y está ambientado en Estados Unidos». Se escribió en los 80 y se ha traducido al catalán y al castellano. «Ha tenido mucha aceptación en ambas lenguas».

Montse Grueso también habla del éxito de esta saga y, siguiendo con la novela fantástica, destaca las ventas de las publicaciones del estadounidense Brandon Sanderson, así como de las distopías en general.

Sus recomendaciones son ‘Yeguas exhaustas’ (Pepitas de calabaza), de Bibiana Collado Cabrera, y ‘Les nostres mares’ (Edicions Proa-Òmnium), de Gemma Ruiz Palà, que el jueves charlaron sobre estas obras precisamente en la librería Sa Cultural: «Llenaron, fue genial poder hablar de literatura feminista».

