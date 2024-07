Marga Prohens: "El problema de la vivienda o lo atacamos por tierra, mar y aire o no saldremos adelante"

¿Qué pensó cuando vio que Le Senne rompía la foto de Aurora Picornell? ¿Qué sintió?

[Pone gesto muy serio] No estaba, en ese momento tenía una reunión con gente de UGT en otra sala. Vi el vídeo por la noche, en casa. Me pareció... ya lo he dicho, un comportamiento totalmente inadecuado en un cargo como el suyo. Creo que en mi intervención fui contundente.

Le Senne fue elegido con los 25 votos del PP. ¿Son intocables?

Creo que lo de Le Senne ha hecho saltar todas las alarmas, pero desde hace ya tiempo el ambiente en el Parlament es poco sano. Todos -nosotros también, yo también- debemos reflexionar sobre qué imagen queremos dar los martes a la ciudadanía.

Entiendo que no se le va a remover del cargo.

Fue un episodio lamentable, no le quito hierro. Se le dijo a Vox en privado y se le dijo a él, se lo hemos dicho, y ahora corresponde bajar el nivel de tensión. Sería irresponsable que me sumara a según qué estrategia o discursos. Yo he continuado con la gestión.

Estando en la oposición usted fue muy dura con Balti Picornell (Podemos) por cosas mucho menos graves. ¿Diría lo mismo si un presidente del Parlament de otro partido hubiera roto por ejemplo una foto de Miguel Ángel Blanco?

Fíjate pues, nos llevamos bien con Balti. Mmmmm… No me lo he planteado [hace una pausa, junta las manos] Es que no me puedo imaginar esa actitud [de Le Senne] en un miembro del PP… En el Parlament hemos vivido momentos muy lamentables. La Mesa debe ser neutral, todos nos tenemos que sentir representados. Pero en la Mesa hemos visto a representantes haciendo gestos amenazantes hacia mí misma o a un conseller cuando interviene. No lo justifico, ni le quito hierro. Una víctima merece todo mi respeto. Todos debemos reflexionar, yo me pongo la primera.

¿Cuánta gente se le acerca para decirle "ya no se puede vivir en Balears"?

Muchísima, muchísima. Me dicen "presidenta, ya no se puede seguir así", "haced algo", "ya no podemos más"… Muchísima gente. Creo que el debate que lidera el Govern con la sociedad civil es transversal y nos compete a todos, por eso quise que en la primera Mesa por la Sostenibilidad estuviera representado todo el mundo; la sociedad reclama ser escuchada. Hay 140 entidades, desde payeses, expertos en movilidad o científicos, y a partir de la semana que viene empezarán a trabajar los grupos. Ya se ha abierto la plataforma web donde recogemos las propuestas, reflexiones… Hay, habrá, evidentemente intereses contrapuestos. Pero esto no va de estar contra el turismo, que es y seguirá siendo nuestro principal motor económico, quiero dejarlo muy claro; condenaré siempre la turismofobia. Va de hacer un diagnóstico real, este es el momento, pero todos debemos ser capaces de preguntarnos "¿qué puedo hacer yo también?", "¿qué puedo aportar para la transformación del modelo?". No solo pedir medidas al de al lado, o al de enfrente.

De momento el Govern gana tiempo con el estudio de la capacidad de carga, que es evidente si está bien hecho que concluirá que estamos sobrepasados. Más allá del fichaje de Antoni Riera, todas las medidas adoptadas hasta ahora son de la izquierda: ecotasa, moratoria de plazas, limitación de cruceros... ¿Puede precisar alguna medida concreta contra la masificación que adoptará este Govern?

Ahora no es el momento de tomar medidas. Llegamos tarde, este debate tendría que haberse… Llegamos tarde, pero llegamos cuando llegamos. "El estudio dirá que estamos…" Sí, pero nos dirá en movilidad dónde están exactamente los problemas, para luego mejorar los flujos. Esta es nuestra primera temporada, quiero recordarlo. Antes de limitar los accesos a los espacios naturales tenemos que medir la presión, lo mismo con las boyas. Nos faltan muchos datos, por eso se ha pospuesto el levantamiento de la moratoria, con la que yo estaba en contra porque impide que otros sectores puedan entrar y tener actividad, pero solo cuando los consells puedan medir el techo de plazas se podrá levantar.

El cambio de discurso con los cruceros y la ecotasa es radical. ¿Qué ha pasado en el PP balear ?

Bueno... no, no es un cambio de discurso de este Govern…

Presidenta, que el PP y los hoteleros tumbaron a Antich por la ecotasa.

Ha llovido mucho... cuando se aprobó la finalidad era una, luego fue otra. Ahora gestionamos dónde actuar: en proyectos medioambientales, de agua [por la sequía] o para los ayuntamientos. [La ecotasa] no puede ser una caja común para financiar festivales musicales o patinetes eléctricos [en alusión al anterior Govern del Pacto]. Nos hemos sabido adaptar a los tiempos y cambios que ha habido en esta Comunidad; no seríamos los más votados si no conectáramos con la mayoría. "Viene el partido destructor del territorio"… ¡Sí, ya! ¡Pero si tú has dado una licencia en rústico cada 26 horas! Y la moratoria se puso después de casi ocho años [de Govern de izquierdas].

Una de sus medidas estrella, la amnistía urbanística, lanza el mensaje de que saltarse la ley no penaliza; el que lo hace tiene al final los mismos beneficios que quien cumple desde el principio.

No estoy de acuerdo, si has hecho las cosas bien, las has hecho bien; nadie te vendrá a pedir nada. No tendrás ninguna sanción. Si fuera amnistía, como decís los periodistas, no es que te perdone, es que encima te pido perdón yo a ti. Esto es un proceso de regularización. No es barra libre. Amnistía es lo que hace Sánchez con Puigdemont [ríe]. La progresividad de las sanciones también desmonta lo de que es solo para los ricos; no, es para las rentas medias. Además de pagar multas, las casas que se regularicen tendrán que implantar medidas energéticas, tema de fosas sépticas… Cuando hay miles de estas infracciones que han prescrito ya es un problema de la Administración, no son casos particulares.

Los baleares tenemos dos o tres coches por familia ¿en su caso cuántos tiene? Lo pregunto por la presidenta de los hoteleros, Maria Frontera, que ha pedido a los residentes "un cambio de chip".

¡Uno! [enfatiza con el dedo índice] En casa hay uno, y tiene más de diez años [ríe]. Lo emplea mi marido. Creo que se tergiversaron las palabras de Maria. Estoy de acuerdo en que debemos mejorar el transporte público, por los hábitos que tenemos, es una asignatura pendiente de hace muchos años.

Empieza a haber voces que cuestionan la fecha elegida del próximo 21 de julio para la gran manifestación contra la masificación turística; opinan que es demasiado pronto para movilizar a mucha gente y eso beneficiará al Govern.

A ver, entiendo el malestar de la gente, lo que no comparto es lo de [los clichés] de "estos son esto" o "aquellos son eso otro". Estas manifestaciones son expresiones de malestar en contra de un modelo o de una situación, me parece irrespetuoso intentar politizarlas, que quienes han gestionado los últimos ocho años se pongan detrás de la pancarta e intenten ser los protagonistas.

Junto a la masificación, el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas de Balears. Los precios no llevan visos de bajar, y la construcción de vivienda pública es escasa y tampoco lo palia.

El problema de la vivienda o lo atacamos por tierra, mar y aire o no saldremos adelante. Avanzo que en las próximas semanas presentaremos un programa para incentivar el alquiler seguro de pisos vacíos. Tenemos un parque muy importante de propiedades vacías. Se hará una captación en otoño, antes de fin de año, de viviendas vacías de pequeños propietarios y se les darán incentivos para sacarlos al alquiler a un precio evidentemente pactado.

¿Lo del nombre es para dar seguridad a los propietarios?

El Govern les proporcionará ventajas y garantía de cobro, como el pago de la renta por adelantado en uno, dos, tres pagos... y también la garantía de recuperación de la vivienda cedida, en el caso de impagos del inquilino, y sin destrozos.

¿Cuáles son los dos o tres mayores problemas que tenemos actualmente en las islas y que tendremos en los próximos años?

Hay muchos y están muy interrelacionados. El primero, como hemos dicho, es el reto del acceso a la vivienda, que sigue siendo el principal problema de los ciudadanos de estas islas y hemos visto como en los últimos años ha dejado de ser un problema de personas con rentas vulnerables y se ha convertido en un problema generalizado, de rentas medias, de familias con ingresos estables, de jóvenes a la hora de emanciparse, en un problema de competitividad de nuestra economía, de falta de trabajadores. Este es el principal reto y es uno de esos que no se arreglan de forma rápida. Puedes comenzar a poner medidas, que es lo que hemos empezado a hacer en este año, pero los efectos de los cambios de política en materia de vivienda tardan en llegar a los ciudadanos. Después yo diría el acceso a los servicios públicos en general o la financiación de esta tierra, que va muy relacionado. Yo creo que debemos reclamar un nuevo sistema de financiación y hay un consenso social y político en este tema, porque no puede ser que seamos la segunda comunidad que más aporta al sistema y la novena que menos recibe. Queremos ser solidarios pero no queremos ser tratados de manera diferente a otras comunidades autónomas. Hay una España que se vacía y otra que se llena y nosotros estamos en la que se llena. Tenemos poco más de un millón de habitantes, pero damos servicio a 20 millones de personas: sanidad, agua, carreteras, emergencias… y eso se ha de tener en cuenta. Faltan profesionales sanitarios, sociosanitarios, docentes… No podemos olvidar la realidad pluriinsular y tenemos que garantizar la equidad en los servicios públicos se viva en la isla que se viva. Y el tercer reto sería la definición de nuestro modelo económico, contestar a la pregunta de ¿hacia dónde vamos y qué queremos ser de mayores? Tenemos un modelo económico que genera beneficios y puestos de trabajo, pero no da la rentabilidad social y bienestar a los ciudadanos. Vamos perdiendo competitividad como región y renta per cápita para nuestros ciudadanos. La definición de este modelo entre todos para no preguntárnoslo cada cuatro años porque con las cosas de comer no se juega sería este tercer reto, que va ligado a los otros dos.

El caso Koldo comienza con el PSOE, y todavía no ha terminado, pero en el caso de Balears la Audiencia Nacional también dice que la trama presionó a su Govern del PP hasta conseguir que la reclamación quedara en nada. ¿Qué ocurrirá si se confirman estos indicios?

Este Govern no ha recibido ninguna presión. Estoy totalmente segura. Abrimos una investigación interna, hemos preguntado a todos los mandos intermedios, políticos y funcionarios, que hubieran podido tener algún papel, y no hay ninguno. A mí nadie me ha llamado de una trama del Partido Socialista, ni de una empresa vinculada al Partido Socialista, faltaría más. El primer momento en que tuve conocimiento de este contrato de mascarillas fue cuando hubo las detenciones. En medio año hemos hecho tres reclamaciones distintas y nos hemos personado en la Audiencia Nacional. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que quiero recuperar los 3,7 millones que corresponden a los ciudadanos. Son mascarillas fake y hay que esclarecer qué ha pasado y si alguien se aprovechó de la situación. Sea quien sea.

Para aclarar de una vez este asunto ¿Usted sabía que Juan Antonio Serra era un agresor sexual cuando le fichó Antoni Costa, o lo hizo sin informarle?

Si yo lo hubiera sabido, no lo habría aprobado nunca. Nunca.

Entonces cuando se enteró se enfadó con Costa, imagino. ¿Le perdió la confianza?

No, no me he enfadado. Me sorprendió. Le vi… es muy transparente el vicepresidente, le vi muy afectado, a nivel personal, y por lo que suponía para el proyecto, para la imagen del Govern. Mi confianza es máxima. Me supo mal; pero a él le supo peor. Me telefoneó ese día cuando salió en prensa, yo no sé dónde estaba, me lo contó, me dijo que le destituía, y ya está. Tenemos que pasar página, de los errores se aprende. Y estoy convencida de que Toni ha aprendido mucho de este.

Este verano cuando se encuentre con el rey ¿le dirá que se equivocó con el título a s’Acadèmi Baléà?

[Ríe] Este verano espero ver al rey y ver al presidente del Gobierno, porque si viene a Marivent a hacer un despacho le diré que yo estaré aquí, en el Consolat, que está muy cerca. Y espero una relación normal y no este castigo constante a los ciudadanos por "haber votado mal", según el Partido Socialista. Reivindico que después de un año el presidente del Gobierno se siente con la presidenta de Balears. En esta polémica que me habla ya hemos manifestado que para hacer estas cosas lo habitual es que el Govern sea consultado por la Casa Real; nos sorprendió que en este caso no se nos pidiera nuestro parecer.

¿Qué peaje a Vox le ha molestado más? Por ejemplo, la imposición de derogar la ley de Memoria Histórica, aunque usted no apoyó esta ley en su momento, ¿personalmente la hubiera tocado?

En debates como la derogación de la ley de Memoria Histórica no me siento cómoda... tan ‘frentista’, tan polarizado, yo, Marga Prohens, no me… Ahora bien, quiero recordar que el PP apoyamos la ley de Fosas, que incluso le cambiamos el nombre por consenso, y quiero reconocer el papel que jugó Margalida Capellà [exdiputada de Més] para este acuerdo. Nosotros, este Govern, hemos recuperado 24 cuerpos que han sido devueltos a sus familias. Sin hacer una fiesta de ello, o un uso partidista [hace una pausa]. Todo el mundo tiene derecho a un entierro digno. Hemos de diferenciar una ley de la otra. Y hay una ley estatal de Memoria que está por encima.

¿Qué diferencia al PP de Marga Prohens del PP de Jaume Matas o de l’amo en Biel Cañellas?

Somos una nueva generación de políticos, el cambio empezó en Eivissa, donde hicimos unos buenos resultados pese a nuestra juventud, y se han ido extendiendo. Hemos sufrido los errores de nuestro partido y hemos visto cómo se castigan electoralmente. Es bueno que hayamos estado en la oposición, allí haces autocrítica, ves errores que cometimos en las formas, por ejemplo, que no podían volver a pasar… Hemos pasado por los peores momentos y por eso podemos apreciar ahora los buenos.

¿Habla con Matas?

No [se pone seria]. No tengo ni su teléfono.

…

A mí Jaume Matas me tocó de refilón, era muy jovencita, no tuvimos contacto. Con Cañellas hablo desde el primer día. Le llamé cuando salí elegida presidenta, creo que tocaba hacerlo. Hablamos de tanto en tanto. Un día hacía una comida con sus exconsellers, lo supe y me escapé un rato del Consolat y pasé a saludarles, me contaron cómo lo veían… Cañellas tiene esa retranca tan buena ¿verdad? de poder decir lo que piensa [sonríe]. Me suele llamar cuando las cosas van removidas, y me suele tranquilizar.

El PSOE no tiene candidato ahora mismo en Balears. Esto facilita mucho las cosas al PP.

Sí y no. Creo que hay mucho ruido interesado, y me refiero al Partido Socialista. Esa política del fango, del ruido, esa sobreactuación absoluta en todo… Creo que una parte corresponde a la falta de liderazgo, "vamos a hacer ruido a ver si así no se dan cuenta de lo que tenemos dentro de nuestras filas. O de lo que no tenemos".

Ni Ayuso ni Martínez-Almeida han reivindicado el Orgullo LGTBI como el PP balear. Usted comenzó la campaña con la chupa de cuero puesta de la presidenta de Madrid, pero sus políticas se alinean más con el presidente andaluz Juanma Moreno. ¿Marga Prohens es la tercera vía entre ambos?

Ya no me acordaba de lo de la chupa, ja, ja, ja. Al principio me preguntaban "¿tú eres más Ayuso o más Juanma Moreno...?" Yo soy Marga Prohens; tenemos una manera de gobernar propia, por algo el PP ha sido el partido más votado, el que más se parece a los ciudadanos de Balears. Continuaré con este estilo mío, si se puede decir así: moderación, centralismo político, no hablando de polémicas que no preocupan en la calle, defendiendo esta tierra, que es muy diversa -Eivissa no tiene que ver con Mallorca, o Menorca con Formentera, esto es una riqueza-. Me siento cómoda dentro del proyecto España, reivindico un sistema de financiación justo, insularidad digna, el despliegue autonómico…

¿Feijóo será algún día presidente del Gobierno?

[Asertiva] Sí.

Usted es católica, tiene amigos sacerdotes como Tomeu Villalonga, y otros. Con el obispo en cambio falla la sintonía. ¿Es porque se llevaba muy bien con Armengol, o...?

Soy católica practicante, no me he escondido nunca. También he dicho que soy la presidenta de todos, piensen como piensen, amen a quien amen, recen a quien quieran o no sean religiosos. Es verdad que tengo relación de amistad con algunos capellanes desde hace muchos años. Con el obispo… Tenemos una relación cordial, institucional, dentro de la normalidad. No hay nada más fuera de eso.

¿Los once centros que finalmente se han sumado a la segregación lingüística son para usted los deseables, los esperados? ¿Son muchos, son pocos?

No me había hecho este mapa mental de cuántos tenían que ser…

Si hubieran sido muchos la oposición ya vaticinaba otro TIL.

La oposición tiene menos trabajo que nosotros. No solo es el número de centros, son también los alumnos, habrá centros grandes y con muchos alumnos lo que significa que podrán elegir dentro de la normalidad. Ninguna presión.

¿Qué pasará con el remanente de la partida de 20 millones de euros, serán para obras en colegios?

No quedará ningún remanente, eso seguro, irá para otras cosas, hay muchas necesidades en Educación.

En solo un año han caído una veintena o más de directores generales, aparte de ser un número elevado, la mayoría ha sido por no estar al nivel de lo que se esperaba. Ocurre lo mismo con dos consellers por lo menos. ¿Va a remodelar el gabinete antes de fin de año?

¿Lo mismo con dos consellers? [sorprendida] No sé por quiénes lo dices... El primer año los cambios de directores son normales, gente que se mete en política o a gestionar por primera vez y no sabe dónde se mete, todo lo que ello implica… Empezando por mí misma, tengo un nivel de exigencia muy alto, la exigencia en este Govern hace que a alguna gente le cueste encajar todos los cambios, hacerte al sitio que ocupas. Esto hace que haya habido ajustes, pero tampoco son tantos.

Solo en la conselleria de Educación se remodeló prácticamente todo el segundo organigrama a los pocos meses.

En Educación se hizo un refuerzo en determinadas áreas, había que reforzar, sobre todo por los problemas en infraestructuras. Mire, si el PP hubiera dejado las escuelas así como se las ha encontrado Toni [Vera], algunos que hablan mucho de lengua no quiero ni pensar lo que nos hubieran dicho ¡De todo! Colegios apuntalados, niños comiendo en el patio… El conseller presentará este verano un amplio plan de infraestructuras, con muchos proyectos, en un par de semanas. [Hace una pausa] Ahora me has dejado intrigada con lo de los consellers... ¿Tengo a dos en la cuerda floja...? [bromea].

Bueno, yo tengo dos en mente, tres incluso, y creo que nos pondríamos de acuerdo en los nombres. Pero dice que no hará una remodelación inminente, ¿no?

Inminente, no. Habrá cambios, ¡pero dos consellers… no! [ríe].

