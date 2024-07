Marga Prohens: «La mayor satisfacción ha sido el servicio de Oncología de Ibiza»

A nivel personal, ¿qué le ha dado más satisfacción de lo que ha hecho hasta ahora?

A mí me apasiona lo que hago. He sido elegida por los ciudadanos de esta tierra para representarlos, para gestionar el dinero de sus bolsillos, que depositan su confianza en el gobierno a través de los impuestos. Cada de mañana cuando subo las escaleras del Consolat lo hago totalmente agradecida por la confianza de los ciudadanos y completamente ilusionada con lo que hago. Lo que más satisfacción da es ver que cumples con lo que dijiste que harías. Entre los momentos de este año yo destacaría dos a nivel personal, cuando fuimos a Eivissa a conocer a los nuevos oncólogos y ver como el servicio de Oncología de Can Misses, que encontramos desmantelado, estaba con toda la plantilla cubierta y volvimos a sentarnos con las asociaciones de pacientes y nos dijeron: ‘no confiábamos mucho en vosotros’, por esta distancia entre los ciudadanos y la clase política, y los ves emocionados porque teníamos la plantilla cubierta y habíamos cumplido… para mí fue uno de los mejores momentos. Y recientemente, cuando aprobamos la prestación inédita en Balears y pionera en España de la ELA, estos mil euros que recibirán los pacientes de ELA con carácter retroactivo desde el 1 de enero, fue un momento de una emoción difícilmente controlable.

