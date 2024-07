Fidel Nadal: «Con Boney M. me enamoré del afro y ahí descubrí el reggae»

Fidel Nadal ha roto todo tipo de barreras musicales desde su irrupción en la escena del reggae con la banda punk Todos tus muertos, con la que lanzó ocho álbumes. Más tarde formaría parte del grupo Mano Negra y posteriormente del trío Lumumba. Tras haber lanzado su carrera en solitario y con temas de gran renombre como International Love, Te robaste mi corazón o Luz y compañía, acude a las islas a cantar algunos de sus grandes clásicos: «International love es la más conocida pero las viejas también gustan a la gente. El año pasado en Buenos Aires tuve en primera fila a abuelo, padre e hijo. Se juntan las generaciones y estilos, rockeros, reggaetoneros, poperos...», comenta entre risas el músico, que actuó ayer en Eivissa, en la sala Esbirra de es Canar, y hoy tiene previsto hacerlo en Es Gremi de Palma.

Su gira, además de las citas en Balears, incluye lugares de toda Europa como Dublín, Londres o Marsella: «Tiene que ver con mi esencia, desde mi infancia he escuchado desde el blues hasta la zarzuela. Acabó formando parte de mi esencia y es lo que me ha hecho ser seguido en lugares donde ni siquiera se habla español. Mi música no es comercial, si la escuchas es por que te gusta, no es algo que esté pendiente de la moda sino que se escucha toda la vida», añade el cantante argentino.

El músico repasa su trayectoria y una de sus principales etapas musicales siendo integrante de Mano Negra. Con canciones como La vida (la vida me da palo) o Casa Babylon, Mano Negra continúa cosechando más de 700 mil oyentes mensuales en Spotify con su característica mezcla de estilos: «Desde la primera vez que lo escuché, noté que había similitudes en la búsqueda musical, eso fue lo que nos hizo culminar. Se juntan varios estilos y te acabas decantando por uno, yo opté por el reggae pero sin dejar todo lo demás».

El reggae es un género que en 2024 continúa gozando de un gran éxito. «Llevo toda una vida escuchando esa música y he visto el éxito de One Love y YG Marley. Toqué todo tipo de géneros desde mi infancia pero cuando descubrí Boney M., me enamoré de lo afro y ahí encontré el reggae. Puede que algún artista se inspire en mí pero lo que sí puedo asegurar es que puse mi granito de arena».

Nadal también repasa la actualidad argentina y el actual Gobierno de Milei, después de su enfrentamiento con el Gobierno español: «Argentinos y españoles estamos hermanados desde el virreinato hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando los argentinos recibieron a los españoles igual que están haciendo allá en España ahora», comenta el exvocalista de Todos tus muertos, que echa unas risas al ser preguntado por si querría a Milei como telonero: «Lo voy a pensar».

El de Buenos aires hizo un adelanto de su ambicioso proyecto que planea sacar antes de que termine el año: «Estoy preparando mucha música y quiero sacar el disco antes de septiembre». n

