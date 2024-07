El TSJB desestima la suspensión cautelar del plan de segregación lingüística

El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJB) ha desestimado la suspensión cautelar del plan de segregación lingüística que habían reclamado un grupo de familias y docentes de cara al próximo curso escolar. Así lo anunció ayer la conselleria de Educación justo un día después de que se consumara el fracaso de dicha propuesta, con tan solo once centros adscritos de los más de 300 que existen en Balears. Una solicitud que la Sala de lo Contencioso ha denegado al considerar que la propuesta «es una decisión libre y voluntaria tanto para los centros educativos como para los padres de los alumnos».

Manifestación a favor del catalán en la educación y en contra de los acuerdos de PP y Vox en mayo en Palma. | E. PRESS / Andrés Martínez

La parte demandante había pedido al Tribunal la suspensión de la resolución aprobada desde la conselleria de Educación al considerar que con el plan piloto «se crearán situaciones de desigualdades entre centros y alumnos, a las que se separará en grupos diferenciados, según la lengua elegida, y se favorecerá una distribución no equitativa de los recursos públicos».

Asimismo, familias y docentes también defendían que «la separación de alumnos por razón de lengua elegida provocará una segregación desproporcionada», haciendo hincapié en que la suspensión cautelar «no afecta a los intereses generales». No obstante, el TSJB estima que los intereses generales defendidos por la Administración, tal y como afirma la resolución impugnada, consisten en que «todos los alumnos de esta comunidad autónoma cuando concluyan sus estudios, tengan un perfecto dominio y conocimiento de las dos lenguas cooficiales de esta comunidad, fin que es plenamente coincidente con lo establecido en la Ley de Educación Balear». Frente a ello, prosigue la resolución judicial, «los intereses de los recurrentes consisten en que no se admitan segregaciones por razones de lengua».

Ante esta situación, el auto afirma que «confrontados ambos intereses, y ante la evidencia de tratarse de un plan que exige la adhesión voluntaria de centros y de padres, al fin, resultan preponderantes y con grado máximo de intensidad los generales y públicos defendidos por la Administración, sobre los particulares de los recurrentes». Por todo ello, el Tribunal Superior de Justicia de Balears determina que «si el punto de partida es que la decisión de asumir el plan piloto es una decisión libre y voluntaria tanto para los centros educativos, como para los padres de los alumnos, que libremente elegirán para sus hijos la lengua de aprendizaje en determinadas materias, no puede afirmarse que la segregación por razón de lengua provoque a los recurrentes la pérdida de la finalidad del recurso y un perjuicio irreparable».

A pesar de que el TSJIB haya desestimado la suspensión cautelar solicitada por un grupo de docentes y familias, todavía siguen en marcha los recursos contra el plan de segregación que presentaron la Obra Cultural Balear (OCB), Plataforma per la Llengua, Siau y el STEI, que precisamente ayer presentó una reclamación en este sentido ante el propio TSJB.

Vera y las críticas de Vox

Por su parte, el conseller de Educación, Antoni Vera, respondió a las críticas lanzadas desde Vox después de que el plan haya fracasado con el 3% de los centros que se han adscrito al mismo.

En este sentido, el titular de este ramo defendió que han cumplido con el acuerdo pactado con sus socios ultraderechistas respetando la autonomía de los centros. «Hemos hecho mucho trabajo con el plan de elección de lengua y todo va según habíamos acordado. Respeto que nuestros socios tengan esta percepción subjetiva pero puedo asegurar que la conselleria ha estado implicada al 100% en esta propuesta», expresó Vera.

Una respuesta que también compartió el portavoz del Govern, Antoni Costa, recalcando que el texto firmado entre ambas formaciones se ha respetado en todo momento. «El plan piloto está escrito, también lo conoce Vox. Hemos cumplido con lo pactado a rajatabla, imperando la libertad y la autonomía de los centros. No se nos puede acusar de no cumplir con lo que dijimos», expresó el también vicepresidente del Ejecutivo. Cuestionado sobre el hecho de que los once centros que se han adscrito al plan son todos concertados y privados, Costa defendió el «total respeto a todos los centros, tanto a los que han decidido incorporarse como a los que no. No hay que señalar ni a unos ni a otros».

Cabe recordar que Vox mostró su «total decepción» con el fracaso de la iniciativa, denunciando que desde la conselleria dirigida por Vera «no habían tenido en cuenta la voz y las necesidades de las familias de Balears».

Asimismo, los ultraderechistas argumentaron que desde el Govern se refleja «una falta de compromiso y una evidente desidia ya que no han sabido incentivar ni facilitar adecuadamente la participación de más centros en este proyecto».

Por su parte, Més per Mallorca pidió al Govern de Marga Prohens que destine la partida económica a mejorar el sector educativo de Balears. El partido ecosoberanista registró una batería de preguntas en el Parlament para saber cómo pondrá en marcha la conselleria de Educación su plan de libre elección de lengua después de que la comunidad educativa «le haya dado la espalda» y solo se hayan adherido al mismo once colegios concertados. Més pregunta ahora al Ejecutivo de Marga Prohens qué hará con los 60 millones de euros presupuestados para cada curso escolar y si cederá ante las «presiones de la extrema derecha», en alusión a Vox. n

