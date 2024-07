Talento Adlib para ME Ibiza Fashion Show

La segunda edición de la pasarela de moda ME Ibiza Fashion Show reunió a más de un centenar de espectadores este jueves en el ME Ibiza Hotel de Santa Eulària, comprometido con apoyar a los nuevos talentos emergentes del diseño en la isla. La actriz y modelo ibicenca Ana Vide presentó el evento, en el que cinco firmas de la moda Adlib mostraron sus últimos diseños: Monika Maxim, Margarida Aurembiaix, Elisa Pomar en colaboración con Origens by David Pomar, y Virginia Vald.

El desfile lo abrió Monika Maxim, cuyos característicos diseños combinaron materiales tradicionales y técnicas artesanales para rendir homenaje a la herencia cultural de Ibiza y elevarla a nuevos niveles de sofisticación y elegancia. A continuación fue Margarida Aurembiaix, ganadora del premio Futur Adlib 2024, quien presentó su colección Albada, transportando a los presentes a través de un recorrido emocional mediante el color, la textura y la forma. Elisa Pomar y Origens by David Pomar ofrecieron una colaboración que fusionó moda Adlib y joyas artesanas. Virginia Vald cerró el desfile con su colección inspirada en la búsqueda de la felicidad en Ibiza, llena de transparencias, encajes, volantes y brillos.

«Para nosotros es muy importante apoyar la cultura, tradición y talento local, y estamos comprometidos en ofrecer todo el apoyo posible a eventos que destacan la auténtica Ibiza, lejos del ocio nocturno, como esta pasarela, Ibicine, el festival de cine de Ibiza, y las jornadas Tanit Gatherings», destacó Janire Pérez, Aura Manager del ME Ibiza Hotel y responsable del evento.