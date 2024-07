Empieza la remodelación del núcleo urbano de Ca na Negreta

«Acera para peatones, carril bici, iluminación basada en la eficiencia energética...» son algunas de las renovaciones que se anunciaron para Ca na Negreta y que desde ayer son una realidad más cercana para sus vecinos. Las obras de la primera fase del barrio se dieron por iniciadas por la mañana y pretenden «regenerar un núcleo urbano estaba dividido por una carretera», apuntó Carmen Ferrer, alcaldesa de Santa Eulària, refiriéndose a la circunvalación que se hizo como parte de las obras de la carretera de Ibiza a Santa Eulària que finalizaron en noviembre de 2020: «Recordemos que por aquí pasaban 45.000 coches cada día», señaló.

Las obras que se llevan a cabo ahora están adjudicadas a la UTE formada por Hermanos Parrot y Tecopsa y, aunque estaba previsto que durasen doce meses, las empresas, en su oferta, las han reducido a diez. «Son 485 metros lineales y estamos empezando la fase uno», indicó la alcaldesa. El trazado sobre el que se actúa comienza desde el aparcamiento de Can Toni, aproximadamente, y se extiende hasta la nave industrial.

En este tramo, el carril bici se configurará en plataforma separada de 2,2 metros de ancho para que puedan circular bicicletas en ambos sentidos. Para reforzar la seguridad, se separará de los peatones mediante una pantalla vegetal.

Accesibilidad y seguridad

Las aceras que se construirán tratarán de garantizar un itinerario peatonal accesible, que no será menor a 1,80 metros de ancho, de acuerdo con la normativa, según se informó tras el inicio de las labores de renovación.

«Recordemos que aquí también hay una necesidad de aparcamientos», señaló Ferrer, antes de informar sobre las cerca de cien plazas que se habilitarán. Entre estas, se incluirán algunas para carga de vehículos eléctricos y vehículos de personas con movilidad reducida, además de áreas de carga y descarga.

Las diferentes obras de esta fase persiguen, en definitiva, mejorar la vida de los residentes de Ca na Negreta: «Esperamos que el año que viene sea una realidad y aquí tengamos un escenario muy diferente al que estamos viendo hoy», apuntó Ferrer.

Recreación virtual de las obras en Ca na Negreta / D.I

El proyecto que se lleva a cabo ahora ha contado con la participación del Consell, el Ayuntamiento de Santa Eulària y los vecinos de Ca na Negreta: «Estuvimos aquí a principios del año pasado presentando el anteproyecto, luego se ha redactado el proyecto definitivo y hoy el comienzo de las obras ya es una realidad», recalcó el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí.

La voz de los vecinos

Por su parte, el Consell se ha encargado de la financiación completa de las obras que se llevan a cabo en el barrio de Ca na Negreta. Para esta fase se habían presupuestado 3.980.000 euros y, tras el concurso, «ha habido una baja, por lo que son 3.470.000. Con la diferencia, seguiremos mejorando las cosas que falten», indicó la alcaldesa de Santa Eulària. El Ayuntamiento, por su parte, se ha encargado del proyecto y su ejecución, teniendo muy en cuenta a los vecinos que «han intervenido para, sin duda, mejorar el proyecto», subrayó Ferrer.

«Pedíamos que se sacase el tráfico de aquí y ha sido fantástico. Empezamos a hacer ruido hace 20 años para pedir la desviación», detalló Edu Sánchez, secretaria de la Asociación de Vecinos de Es Burell. A su lado, el presidente de la asociación, Joan Planells, señaló que ahora: «Puedes caminar por en medio de la calle», para referirse a los cambios en la movilidad que trajo la circunvalación de Ca na Negreta.

Edu Sánchez, en el centro, y el presidente de la Asociación de Vecinos Es Burell, Joan Planells, a la derecha. / Vicent Marí

Los integrantes de Es Burell cuentan con entusiasmo la transformación que también trajo hace años la instalación de los semáforos en el barrio: «No podíamos cruzar de un lado a otro», señaló Sánchez, que añadió: «Queríamos que fuera un barrio tranquilo... No podíamos vivir. Mis hijos tuvieron varios accidentes intentando cruzar». «La gente del barrio que tenía que ir a Can Misses, si vivían en el otro lado de la carretera (el contrario al de Can Toni) subían en autobús hasta Santa Eulària y volvían a bajar porque no podían cruzar... Era insufrible», puntualizó la secretaria, antes de confirmar que «cuando se pusieron los semáforos, cambió todo».

Tras esta modificación, también llegó la instalación de un radar, porque «la gente se ponía a hacer el tonto y se metía por aquí a cien por hora», explicó Planells, que agradeció el apoyo del Ayuntamiento: «Nos están ayudando mucho porque, al fin y al cabo, parece que no, pero aquí vive mucha gente». Para ayudar a entender las obras que se van a realizar en Ca na Negreta, Planells explicó que «no será exactamente igual, pero se parecerá a la calle principal de Puig d’en Valls porque habrá carril bici, aceras, vegetación, iluminación, una velocidad baja...».

Pacificar un entorno urbano

El presidente del Consell recordó que estas obras «tenían que estar financiadas por el convenio de carreteras, pero, desafortunadamente, acabó y no hemos conseguido que se firme uno nuevo o renovar», detalló. «Seguiremos insistiendo pero no podíamos dejar este barrio sin unas mejoras que se habían prometido a los vecinos. Era hora de ejecutarlas cuanto antes», indicó Marí.

Para el presidente del Consell, «este tramo necesitaba un tratamiento más urbano, más municipal... Y el Ayuntamiento ha hecho aquí el proyecto que consideraba que necesitaban el barrio y los vecinos, y se cumple el objetivo», afirmó, antes de señalar: «Este barrio cogerá vida, alegría y mejorará mucho las infraestructuras que tendrán los vecinos».

Marí concluyó su intervención apuntando que se harán las mismas actuaciones en otros puntos de la isla, como «la travesía de Sant Jordi, ya que la carretera principal ha desplazado el centro urbano y es importante rehabilitar y recuperar estos entornos. Queremos que los propios ayuntamientos se hagan cargo de estos proyectos, de acuerdo con la demanda de los vecinos. No tanto por dar tratamiento de carretera, que es mas función del Consell, sino por un tratamiento de calle urbana... de zona pacificada, que es lo que aquí interesa».

