Una tarde de fiesta en Ibiza que se les va de las manos: la cuenta del bar asciende a 22.000 euros

Hay quienes miran la carta con lupa antes de pedir para que luego no llegue un susto en la cuenta y hay otros que no lo hacen. O si lo hacen no les importan los precios.

Ibiza es una isla cara. Muy cara. Un café o una caña suelen costar bastante más que en la Península. Si sales una noche de fiesta en la isla y no te apetecen cañas ni copas, sino algo más burbujeante como champán, lo más probable es que la cuenta que te llegue a la mesa sea abultada.

Esto es lo que le ha ocurrido al dj y productor británico Jax Jones, quien en sus redes sociales ha hecho pública la cuenta de una gran fiesta que protagonizó con unos amigos en un hotel de Santa Eulària.

En total, el ticket del bar ascendía a 22.338 euros. Al parecer Jax Jones estuvo disfrutando al máximo con otros dos músicos, Jason Derulo y Joel Corry, con quienes está colaborando en una nueva canción.

La astronómica cuenta no lo es tanto cuando se observa el tipo de bebida que han pedido: 5 botellas de champagne Dom Pérignon Vintage (a 850 euros cada una), casi 50 de Moët Chandon (a unos 250 euros la unidad), buenos vinos, cócteles...

La publicación de esta factura en las redes sociales de Jax Jones se ha viralizado pero muchos comentarios de sus fans son negativos. Muchos de ellos le recriminan que haga alarde de lo que puede gastar en una noche en Ibiza, cuando una gran cantidad de jóvenes británicos ganan al año incluso menos de lo que el músico ha pagado en el hotel de Ibiza.

"Me encanta tu música, pero no creo que sea bueno alardear de lo mucho que gastaste en una noche de fiesta cuando la gente en este país está pasando por momentos realmente difíciles", le escribe otro usuario.