Vuelo destino a Ibiza: viaje al 2004 a ritmo de música pop

Quedan apenas cinco minutos para que los pasajeros del vuelo VY3514, un Barcelona-Ibiza, comiencen a embarcar. Dentro, Joan Gràcia se va moviendo por el pasillo dando algunas indicaciones a los bailarines de Lío Ibiza que amenizarán este trayecto especial, enmarcado en las actividades por el 20 aniversario de Vueling. También aprovechan para practicar unas últimas pruebas de sonido cantando con el aparato que en esta ocasión será su micrófono: el telefonillo de las azafatas. La compañía se estrenó precisamente el 1 de julio de 2004 viajando desde la ciudad condal hasta la pitiusa mayor.

Bailarines de Lío Ibiza durante su actuación en el vuelo Barcelona-Ibiza. / Bito Cels (Vueling)

Bailarines camuflados

Ahora [por ayer] se conmemora aquel pistoletazo de salida con los cinco bailarines y tres cantantes del cabaret Lío que hay a bordo, camuflados, en un primer momento, entre el resto de pasajeros. Logran disimular los outfits de gala que llevan debajo de sus chaquetas y de vez en cuando van mirando el móvil y aparentemente chateando, para que ninguno de los viajeros que van entrando en la cabina y colocando sus maletas puedan sospechar que en este Barcelona-Ibiza habrá show. Todo normal por el momento. Son casi las cuatro y media de la tarde cuando quitan la señal que indica la obligatoriedad de llevar el cinturón abrochado. El despegue ha terminado y empieza a sonar ‘I Gotta Feeling’, de los Black Eyed Peas.

Los artistas, colocados hasta este momento en asientos con pasillo, se levantan y comienzan a bailar, ahora ya con sus modelitos revelados: un conjunto azul con flecos y mucho brillo en el caso de las mujeres; y un look negro, ceñido y con una parte superior semitransparente en el de los hombres. Con su desparpajo hacen que el público se anime a dar palmas y contonearse, aunque sea desde su butaca, desde la que buena parte de la gente filma la sorpresa con sus móviles.

Dos jóvenes veinteañeras que vienen desde la India. / T.E.

Tres cantantes (dos mujeres y un hombre integrantes del grupo artístico de Lío Ibiza) concluyen la actuación con la versión a capela de ‘Forever Young’, de Alphaville, seguida, nuevamente, de aplausos. Desde Vueling destacan que esta elección se trata de «un guiño al espíritu de la compañía», que forma parte del grupo IAG.

Grupo de turistas catalanas, que llegan para pasar el fin de semana en Formentera. / T.E.

En este vuelo de este jueves también se celebraba el embarque de la pasajera con la que se alcanzaba la cifra de 10 millones de personas que han viajado con Vueling en la conexión Barcelona-Ibiza a lo largo de estos 20 años. El comandante, Giacomo Faglia, natural de Florencia, explica que lleva más de 18 años volando con Vueling, casi desde el nacimiento de la marca. Detalla que este avión tiene una capacidad para 180 pasajeros, aproximadamente, y que va lleno. El copiloto, Pol Góngora, confirma el gran éxito que tienen las conexiones con Ibiza. Él es catalán, de Sant Just Desvern, y lleva trece años en Vueling, donde se estrenó con un trayecto de Barcelona a Aalborg (Dinamarca). «Yo no recuerdo exactamente cuál fue mi primera ruta», señala Faglia tras pensárselo unos segundos. «Empecé seguramente en primavera; más bien a principios de verano del 2006. A Ibiza he volado muchas veces desde el principio de instrucción; también a Malpensa» [Aeropuerto de Milán-Malpensa], relata.

Una vez finalizada la actuación de Lío Ibiza a bordo, el personal informa a los pasajeros del motivo de esta sorpresa. Los bailarines y cantantes reparten un abanico a cada uno de los allí presentes y, ya en el desembarque, las azafatas hacen lo mismo con una bolsa que incluye detalles como un cóctel especial para la ocasión y una nube de algodón de color amarillo.

Una de las bailarinas durante la actuación sorpresa por el 20 aniversario de Vueling y de su ruta Barcelona-Ibiza. / Bito Cels (Vueling)

Ale Rodríguez, capitán de danza de Lío Ibiza, participa en este espectáculo de aniversario de Vueling y explica que, además de sus cuatro compañeros y los tres cantantes (ocho artistas en total), también han viajado hasta Barcelona otros tres profesionales: peluquera, vestuarista y fotógrafo del equipo de Lío Ibiza. Previamente han estado preparándose en las oficinas de Vueling de Barcelona. Allí se han peinado y maquillado. También acude, como se indicaba al inicio de esta información, el director artístico Joan Gràcia, quien hace unas dos semanas les propuso tomar parte de esta manera en el 20 aniversario de la aerolínea.

Aunque se trata de algo especialmente novedoso («Jamás había bailado en un avión, y creo que ninguno de nosotros; ni cantado los otros tres compañeros», comenta Rodríguez), al fin y al cabo estos profesionales del mundo del espectáculo ya están más que acostumbrados a actuar en público y jugando con el factor sorpresa, ya que en dicho cabaret se interactúa mucho con la gente: «Lo hacemos todos los días, esta misma noche tenemos que actuar. Normalmente tenemos que estar allí sobre las seis y media o siete de la tarde», añade el capitán de danza. Rodríguez lleva ya nueve años en Lío Ibiza, explica desde su asiento tras haber finalizado el show.

Las reacciones

Sandra Oliver, Núria Escoté, Vanessa Muntané y Mari Navas son cuatro amigas catalanas y confirman que no sabían nada sobre este espectáculo especial para el aniversario de la ruta. Como el resto de turistas y locales presentes en el avión. «Nos ha hecho gracia y hemos estado de cachondeo esperando a ver cuál era la sorpresa», cuenta Mari Navas justo tras el desembarque, por lo que seguramente, una vez que ya estaban dentro del avión, algo se olían. «Se nos ha hecho más ameno, ha sido una gran sorpresa», valoran.

No es la primera vez en Ibiza, al menos para algunas de ellas esta ya es su segunda o tercera vez aquí, aunque explican que se alojarán en Formentera. «Nos quedamos el fin de semana, hasta el domingo; ya va bien para comenzar el verano», resumen sonrientes, después de haber comenzado de esta forma tan curiosa unos días de desconexión en la pitiusa del sur. Sí que es la primera vez en Ibiza para las hermanas Ria Pai y Priyanka Parab, que vienen desde la India a disfrutar del ocio de Ibiza, igual que otras muchas personas jóvenes veinteañeras como ellas: «Hemos oído hablar mucho sobre la isla». Pasarán aquí dos noches y tres días y nada más llegar se han topado con un tiempo ideal, motivo por el cual el vuelo también ha sido muy tranquilo y rápido.

«La aerolínea comenzó con una flota de dos aviones, cinco destinos y un equipo de 120 personas. Hoy cuenta con 124 aviones, 16 bases y un equipo de más de 4.600 personas. Todo ello, con una operativa que supera los 215.000 vuelos anuales en torno a 100 destinos de más de 30 países. Vueling ha transportado durante 2023 a más de 1,7 millones de pasajeros y ha operado cerca de 11.000 vuelos en el aeropuerto de Ibiza», destaca la compañía en un comunicado. «Durante los meses de julio y agosto, Vueling mantendrá una media de 12 frecuencias diarias entre Barcelona e Ibiza. La compañía operará 13 rutas desde el aeropuerto des Codolar para este verano: siete nacionales (Málaga, Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia) y seis internacionales (Ámsterdam, Roma, Lisboa, Milán, Oporto, París-Orly)», añaden.

