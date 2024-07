Paquita ‘Marsan’ quiere construir 20 casas en un bosque en Port d’es Torrent

En el litoral de Cala de Bou quedan dos parcelas en las que resiste el bosque de litoral que hasta los años 80 salpicaba este tramo de costa entre los campos de cultivo. Uno junto a la playa de es Pouet, para la que la propiedad ya presentó un proyecto de reparcelación para su aprovechamiento urbanístico aprobado en diciembre del año pasado. El otro en el extremo opuesto junto a es Port des Torrent. La propiedad ya ha dado los primeros pasos para su urbanización con el beneplácito del Ayuntamiento de Sant Josep.

La empresaria Francisca Sánchez Ordóñez, ‘Marsan’, administradora única de la empresa Inversiones Hoteleras Tanit S.L., ha recibido el visto bueno del Ayuntamiento de Sant Josep al estudio de detalle que ordena esta parcela de 13.500 metros cuadrados para su urbanización.

El proyecto prevé la construcción de 20 viviendas en este terreno que podrían tener uso turístico, como adelantó IB3. La aprobación se hizo en el pleno del mes de junio con el voto a favor del PP, la abstención de Vox y el rechazo del resto de grupos.

Del PSOE al PP

En el expediente al que ha tenido acceso Diario de Ibiza se informa del inicio en 2018 de la tramitación del estudio de detalle del área 5.20.A de Port des Torrent. En este momento, en que gobernaba el PSOE con Unidas Podemos, el expediente avanza hasta su suspensión en diciembre de 2020.

La Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears (Cmaib) comunica que le falta información para emitir informe respecto a este proyecto. Es por ello que se decide poner en pausa el procedimiento hasta que el organismo medioambiental reciba un informe del Consell de Ibiza al respecto para que «se pronuncie sobre una serie de temas».

El Ayuntamiento recibe la resolución de la Cmaib en marzo de 2022. Concluye que el estudio de detalle no debe incluir una evaluación ambiental estratégica al considerar que no tendrá efectos sobre el medio ambiente. Sigue adelante.

En ese documento se incluyen informes de 2021 del arquitecto municipal, de los servicios técnicos de Aqualia y del ingeniero municipal que no ponen reparos al proyecto.

También está el informe del Consell en el que indica que esta parcela podría estar afectada por el decreto ley 9/2020. Si lo estuviera, el Consell tendría potestad de reordenar el terreno como urbanizable o rústico. Sin embargo, el técnico insular dice que no puede determinar si la parcela está afectada al no disponer de la información necesaria. No consta que el Ayuntamiento remitiera esa información o que el Consell indagase sobre ella.

Finalmente es en noviembre y diciembre de 2023, ya con el gobierno actual del PP, cuando se emiten sendos informes técnicos favorables. En ellos se hace constar una primera solicitud de estudio de detalle denegada en 2007 que se basaba en las normas urbanísticas de 1987 y que no se incluye en el expediente.

El estudio de detalle salió a exposición pública en marzo de 2024 sin que se presentaran alegaciones.

Debate político

Por parte del PSOE se denunció en el pleno que los antecedentes del año 2007, en que se denegó la aprobación de este estudio de detalle no constaba en el expediente que se expuso al público. Su portavoz, Vicent Roselló, planteó dudas respecto al «impulso acelerado» de este expediente justo antes de la suspensión del planeamiento que conllevarán las nuevas normas urbanísticas provisionales.

Pero el que más detalles técnicos aportó fue Josep Antoni Prats de Ara Eivissa, concejal de Urbanismo en 2007, que señaló que, igual que en aquel momento, el expediente no contiene proyecto de reparcelación, lo que justificaría su denegación. Además señaló que desde el Consell se había instado a proteger el bosque de litoral construyendo en el interior. El Ayuntamiento rechazó esta opción dando por bueno el argumento de la promotora: el proyecto perdería valor económico sin vistas al mar. Además señaló que no consta la legalidad de las edificaciones que hay en los terrenos, lo que no permitiría la concesión de permisos urbanísticos.

El alcalde, Vicent Roig, indicó que los servicios técnicos no consideraron necesario incluir los antecedentes de 2007. Subrayó que el expediente se llevaba a aprobación porque están «convencidos de su legalidad» y recordó que el anterior gobierno pudo desclasificar este terreno.

Un estudio de detalle ya denegado en 2007

En el año 2007, la empresaria Francisca Sánchez Ordóñez, a través de la entidad ‘Treinta de Mayo de 1971 SL’, hizo el primer intento de aprobación del proyecto de modificación del estudio de detalle del área de actuación 5.20.A. La división se había aprobado en el año 2000, con el planeamiento desarrollista de 1987 que permitió en pocos años la edificación de toda la zona de Cala de Bou hasta convertirla en el núcleo urbano con mayor población de Sant Josep.

El informe técnico recordaba que, conforme a las normas subsidiarias, para desarrollar esa área de actuación era necesario un estudio de detalle y un proyecto de parcelación. A través de un estudio de detalle no se pueden redefinir cesiones o hacer parcelaciones. La empresa presentó únicamente un estudio de detalle y no el correspondiente proyecto de parcelación. Es por ello que la Junta de Gobierno de aquel momento decidió denegar la tramitación del proyecto de modificación del estudio de detalle.

En la Junta de Gobierno de 2024, que sí aprueba inicialmente el estudio de detalle, también hace referencia al artículo de las normas subsidiarias que fija los requerimientos de estudio de detalle y proyecto de parcelación, sin que conste que el expediente contenga este último documento. El informe, esta vez, fue favorable.

