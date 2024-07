Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Sant Josep es este fin de semana el gran polo cultural de Ibiza con dos encuentros importantes. Las familias podrán disfrutar de las tres últimas jornadas del Festín, el Festival de Teatro Infantil, en Sant Jordi, y los aficionados al flamenco tienen el punto de mira en las 'Jornades Flamenques' que se celebran en el Auditori Caló de s'Oli.

También es un fin de semana muy musical. El ex Canto del Loco David Otero será la estrella invitada del festival MusicAula el sábado en el parque Reina Sofía de Vila, el mismo escenario en el que actuará Estrella morente el domingo, y habrá una nueva visita del bluesman madrileño Víctor Sánchez, que toca el viernes en Teatro Ibiza y el domingo en Can Jaume.

Otras citas son el homenaje a Antonio Escohotado promovido por sus hijos este viernes en Mongibello, los cortos por el Día del Orgullo LGTBI en Santa Eulària o las Nits del Museu Etnogràfic de Can Ros el sábado.

Y las fiestas de es Canar, con actividades para grandes y pequeños durante todo el din de semana.

El Ibiza Fashion Festival se celebra este jueves en 528 / IFF

JUEVES 4 DE JULIO

Moda

Ibiza Fashion Festival. Pasarela de moda sostenible con 20 marcas internacionales de ropa, calzado, joyas y accesorios. A beneficio de la asociación One Pure Sea. Desde las 19 horas en 528 Ibiza. Entradas en Ibizafashionfestival.com.

Cine

‘Concrete utopia’. De Um Tae-hwa (Corea del Sur, 2023) VOSE. Ciclo Anem al Cine de Vila. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Música

World Music. Músicas del mundo. Música a les places de Formentera. 22.30 horas en la plaza Europa de es Pujols.

Mano a Mano. Dúo de tangos. Sant Josep és Música. De 19.30 a 22.30 horas en es Racó Verd de Sant Josep.

Libros

'Afinidades afectivas'. Presentación de los libros 'Yeguas exhaustas', de Bibiana Collado Cabrera, y 'Les nostres mares', de Gemma Ruiz Palà. 19.30 horas en la librería Sa Cultural de Vila.

VIERNES 5 DE JULIO

El cuadro flamenco de Penélope Tafur abre las 'Jornades Flamenques' / David Corral

El Festín

Festival de Teatro Infantil de Sant Josep:

19 horas: Oasi Teatre (Eivissa).

Oasi Teatre (Eivissa). 20 horas: La Bleda (Barcelona).

La Bleda (Barcelona). 21.30 horas: Jam (Lleida).

Carpa en la plaza de Sant Jordi.

III Jornades Flamenques de Sant Josep

Cuadro flamenco de Penélope Tafur. Espectáculo de danza, 20.30 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Sant josep

Ocio

Homenaje Cumpleaños de Antonio Escohotado. Con proyecciones, libros, mesa redonda, música y arte en vivo. Comida, bebida y sesión de dj. De 20 a 23 horas en el hotel Mongibello de Santa Eulària.

Música

Víctor Sánchez Blues Trío. Ciclo de Blues ‘The Thrill is Here’. Desde las 21 horas en la sala Teatro Ibiza de Vila. Entrada libre.

Children of the 80’s. Con Londonbeat, Dream Team Reload y La Movida Ibiza. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel de Platja d’en Bossa. Entradas a 20 € en clubtickets.com.

Música en viu. Jam session. Música a les places de Formentera. 22 horas en la plaza de la iglesia de Sant Ferran.

Día del orgullo LGTBIQ+ Santa Eulària

Desde las 20.30 horas: Cinefòrum ‘Des d’una altra mirada’, cortometrajes LGTBI. Con Iván Ros, Cindy, Alicia Martín Ravelo, Carol Brest y Toni Martí. Edad recomendada, a partir de 16 años. Centro Cultural de Jesús.

Libros

‘El dia que Santa Gertrudis va dir: No!’. Presentación del libro de Marià Mayans, a cargo del autor, Fanny Tur, Joan Tur y Joan Lluís Ferrer. 230.30 horas en el Bar Nou de Santa Gertrudis.

SÁBADO 6 DE JULIO

'Quo no vadis?' de La Pera Llimonera, este domingo en El Festín / LPL

El Festín

Festival de Teatro Infantil de Sant Josep:

19 horas: Empordà Mar (Girona).

Empordà Mar (Girona). 20.30 horas: La Pera Llimonera (Sant Feliu de Llobregat).

La Pera Llimonera (Sant Feliu de Llobregat). 22 horas: Pere Hosta (Girona).

Carpa en la plaza de Sant Jordi.

III Jornades Flamenques de Sant Josep

19 horas: Conferencia y música en directo ‘AntropoMúsica de los cantes de ida y vuelta’, a cargo de Raúl Rodríguez (Sevilla).

Conferencia y música en directo ‘AntropoMúsica de los cantes de ida y vuelta’, a cargo de Raúl Rodríguez (Sevilla). 20.30 horas: Concierto de La Cuarta Cuerda en el auditorio exterior de es Caló de s’Oli.

Fiestas de es Canar

9 a 19 horas: I Torneo de Tenis Playa Fiestas de es Canar 2024. Playa de es Canar.

I Torneo de Tenis Playa Fiestas de es Canar 2024. Playa de es Canar. 18 a 21 horas: Fútbol alevín y benjamín y otras actividades deportivas. Inscripciones: 681 303 597 i 667 667 998. Campo de fútbol de Sant Carles.

Fútbol alevín y benjamín y otras actividades deportivas. Inscripciones: 681 303 597 i 667 667 998. Campo de fútbol de Sant Carles. 18 horas: Fiesta infantil. Pista de tenis detrás de la playa de es Canar.

Música

Festival MusicAula. Final del certamen de música de estudiantes. Finalistas: Deivydeivid, Reload y Davlak. Invitados Suneus, Laia y 2Sants. Invitado especial David Otero. Desde las 20 horas en el parque Reina Sofía de Vila. Entrada libre.

Jazz a la Plaça. Jam session de jazz. Música a les places de Formentera. 22 horas en la plaza de la Constitució de Sant Francesc.

Mimi Barber & The Groove Machine. Pop, rock, soul… Desde las 22.30 horas en la sala Teatro Ibiza.

Museos

Nits del Museu Etnogràfic d’Eivissa. Visita a las nuevas exposiciones, música de Eivissa con Dj Yor-D y cata y espectáculo de danza ‘Alquímia al carrer’, con el Gipsy Cor. Presentan ses Pageses Emprenyades. Desde las 21 horas en el Museo Etnogràfico en Can Ros, Santa Eulària.

Cine

Mecal Air Fest Ibiza. Proyecciones de cortometrajes del Festivalk Mecal Pro Barcelona. Hoy: Comedia 1. 22 horas en la plaza de Sant Agustí.

Conferencias

'En la mente del mundo'. Conferencias 'El enigma de los dos yoes, de Juan Arnau (astrofísico); 'La moda filosófica', de Gabriel Molina Marí (filósofo) y 'El jardín como terapia filosófica,, de Santiago Beruete (antropólogo). De 10 a 13 horas en Sociedad Cultural Ebusus de Vila.

DOMINGO 7 DE JULIO

Estrella Morente actúa este domingo en el parque Reina Sofía de Vila / J. A. Riera

Música

Estrella Morente. Flamenco. 22 horas en el parque Reina Sofía de Ibiza. Entrada libre.

Víctor Sánchez Blues Trío. Blues. 'Sant josep és Música'. 18.30 horas en Can Jaume. Cala Vedella.

El Festín

Festival de Teatro Infantil de Sant Josep:

20 horas: La Pera Llimonera (Sant Feliu de Llobregat).

La Pera Llimonera (Sant Feliu de Llobregat). 21.30 horas: Anna Confetti (Girona).

Carpa en la plaza de Sant Jordi.

III Jornades Flamenques de Sant Josep

12.30 horas: Concierto de guitarra flamenca a cargo de David Caro y aperitivo para los asistentes.

Concierto de guitarra flamenca a cargo de David Caro y aperitivo para los asistentes. 20 horas: Compañía En Clave de Flamenco (Sevilla y Eivissa) con el espectáculo ‘Sevilla tradicional’. Todo en es Caló de s’Oli.

Fiestas de es Canar

8 a 11 horas: Caminata. Ruta circular es Canar – Cala Nova – Cala Llenya – es Canar. Salida desde el embarcadero.

Caminata. Ruta circular es Canar – Cala Nova – Cala Llenya – es Canar. Salida desde el embarcadero. 9 a 19 horas: Torneo de Vóley Playa Fiestas de es Canar 2024.

Torneo de Vóley Playa Fiestas de es Canar 2024. 19.30 horas: Concierto de la Banda Municipal de Música de Santa Eulària des Riu. Embarcadero des Canar.

Concierto de la Banda Municipal de Música de Santa Eulària des Riu. Embarcadero des Canar. 20 horas: I Torneo de Pádel Fiestas de es Canar 2024.

I Torneo de Pádel Fiestas de es Canar 2024. 21 horas: Campeonato de futbolín en la cafetería Montemar. Información e inscripción en la misma cafetería.

ARTE

Can Art Fair

Exposición de Irene de Andrés en Sa Punta des Molí / Toni Escobar

Programa OFF:

Arte público por Roby Dwi Antono. Escultura en el paseo de Vara de Rey de Vila. Hasta el 30 de septiembre

'Espais Incomplets'. Maderas pintadas y 'performance' de Alejandro Javayolas & Bartomeu Sastre. Far de Ses Coves Blanques de Dant Antoni. Hasta el 14 de julio.

'I feel like Robinson Crusoe'. Pinturas de Francesc Roselló. Hotel Blanco de Formentera. Hasta el 14 de julio.

'How he wrote how i wrote how i wrote elastic man'. Instalación, pintura y escultura de Guillermo Rubí. Sala Es Polvorí de Dalt Vila. Hasta el 14 de julio.

'Donde nada ocurre'. Proyecto conceptual sobre las discotecas abandonadas de Ibiza de Irene de Andrés. Sa Punta des Molí de Sant Antoni. Hasta el 14 de julio.

'No Home'. Cerámicas de Jaume Roig. Refugio Antiaéreo de Santa Eulària. Hasta el 14 de julio.

EXPOSICIONES

'Fashion Art'. Presentación de las creaciones de Adlib Ibiza Bridal y la artista Marta Torres. Viernes 5 de julio a las 20 horas en Sa Nostra Sala, c/Aragó 17 de Vila.

Hiroshi Kitamura. Escultura y pintura. Inauguración el sábado 6 de julio de 19 a 22 horas en el Espacio Mivus. Carretera Jesús a Cala Llonga km 3. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica al 971 191923.

Anita Snellman. Pinturas. Inauguración el viernes 5 de julio a las 19 horas en el Museo Puget de Dalt Vila. Hasta el 10 de noviembre.

'Mirades de Dona'. Exposición colectiva de 14 mujeres artistas por el 8M. Hasta el 30 de julio en la Sala Refectori de Dalt Vila. De lunes a viernes de 9 a 14 horas.

'Fotógrafos des Clot'. Muestra colectiva de Joaquín Rosauro, Santi Barberán, Manuel Mateos, Manu Torres y Pepe Pérez. De lunes a sábado de 9 a 13 y de 18 a 20 horas en la Llar Eivissa.

María García de Leonardo. 'Mis mares', pinturas. Inauguración viernes 5 de julio a las 18.30 horas en el Centro Cultural de Jesús. De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 26 de julio.

Mai Blanco. 'Jardín Adentro'. Pinturas de gran formato e instalación. De miércoles a domingo de 12 a 20 horas en La Nave Salinas. Entrada libre. Hasta el 31 de octubre.

'Wittgenstein's Paradox'. Exposición colectiva de Liz Dechenes, Helmut Federle, Callum Innes, Ann Veronica Jansenss, Florian Pumhöls e Ian Wallace. Galería Parra&Romero de Santa Gertrudis. Hasta el 10 de agosto.

'Artesania i ceràmica. Tradició i modernitat'. Muestra de artesanía tradicional ibicenca patrocinada por el Consell de Eivissa. Centro Cultural Can Portmany de Sant Rafel. Jueves, viernes y sábados de 18 a 21.30 horas. Hasta el 1 de agosto.

'Hydro logical'. Instalación inmersiva de sonido luces y sombras del dúo Hauptmeier/Recker. Espacio de creación de Ses12Naus en La Carpintería, polígono de Can Bufí de Ibiza. Hasta el 15 de septiembre.

'¿Quién es quién?'. Instalación del dúo belga Thomas Spit y Eric Colonel. Colaboración de la galería Can Garita y Los Enamorados. Portinatx. Hasta el 28 de julio..

Álvaro Mendoza. 'Essència', pinturas. Sala Ajuntament Vel de Formentera de 11 a 14 y de 19 a 21 horas. Festivos, domingos y lunes mañana cerrado. Hasta el 6 de julio.

Albert Pinya. 'L'illa-que brilla-perilla', pinturas y cerámicas. Estudi Tur Costa de Jesús. Todos los jueves de 17.30 a 20.15 horas o con cita previa, hasta septiembre.

Santi Moix. 'La scoperta del fuoco'. Exposición temporal del artista catalán comisariada por Elena Ruiz. Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa y Formentera (MACE). Hasta el 15 de noviembre.

'Rest'. Ilustraciones de Chenta (Daniela Díez). Del 21 de junio al 20 de julio en el Paradiso Art Hotel de Cala de Bou.

'Eivissa, Empúries, Enserúne. El viatge possible'. Una experiencia virtual. Museo Monográfico des Puig des Molins. Organizan MAEF y Museu d'Arqueologia de Catalunya. Hasta septiembre

Erwin Broner. Pinturas. Far de la Mola (Formentera). De martes a domingo de 10 a 14 horas. Lunes cerrado. Hasta el 29 de septiembre.

Rob Loren. 'La mirada mediterránea', fotografías. Bar Ca n'Anneta de Sant Carles. Hasta el 15 de septiembre.

'L'Illa Blava', Muestra de fotografía submarina de los miembros de la asociación Es Blau. Al aire libre en el paseo del Port de Sant Miquel. Hasta el 30 de septiembre.

'Hombres de barro. Los maestros y los olores de la tierra'. Exposición sobre el libro del mismo nombre con Inés Ventós, Carolina Riera y Linda Wit. De lunes a viernes de 9 a 14 horas en la sede ibicenca del Colegio de Arquitectos, en Can Llaneres (Dalt Vila). Hasta el 30 de julio.

'Culprint'. Obras del estudio de obra gráfica fundado por Ernest Zacharevic y Sheena Liam. Adda Gallery en el Paradiso de Cala de Bou. Hasta el 13 de julio.

'L'Art de la posidònia'. Exposición compartida entre Eivissa, Deià y Cambrils con obras de David Callaou, Magari Things, Elisa Pomar, Enric Majoral, Irene de Andrés, Antonio Villanueva, Júlia Ribas y Elena Martí. Sala de exposiciones de la Estación Marítima del Dique des Botafoc.

'Colectiva de primavera'. Exposición con obras de María Catalán, Julia Fragua, Carles Guasch, Adrián Cardona y Jesús de Miguel. Garden Art Gallery, ctera de Sant Josep km 8,5 desvío a es Cubells (Cactus Lombribiza). Abierto de lunes a sábado de 9 a 14 y de 16 a 19 horas. Hasta julio.

MERCADILLOS

Mostra Artesanal Sant Rafel. Artesanía tradicional, cerámica y productos agrícolas. Todos los jueves de 19.30 a 22.30 en el centro de Sant Rafel. Hasta el 12 de septiembre.

Hippy Market de Punta Arabí. Artesanía y productos de todo el mundo, gastronomía, música en vivo, zona infantil, desde 1973. Punta Arabí, es Canar, Santa Eulària. Miércoles de 10 a 18 horas.

Mercadillo Hippy de Cala Llonga. Artesanía y complementos. Todos los jueves de 18 a 22.30 horas. Música en vivo desde las 19.30 horas. De mayo a octubre.

Sant Josep: Mercado de producto local y artesanía. Sábados de 10 a 14 horas hasta el 23 de octubre. Actividades infantiles y música en vivo.

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 19 horas y domingos de 11 a 18 horas. Night Market los lunes, martes y domingos desde las 18 horas de junio a septiembre.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Hippy Market de Platja d'en Bossa: Mercadillo hippy. Los meses de mayo, septiembre y octubre de 18 a 23 horas y los meses de junio, julio y agosto de 18 a 24 horas. Hasta el 12 de octubre.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.

Mercado artesano de Sant Ferran: Jueves, viernes y sábados de 20 a 0 horas. Del 30 de mayo al 28 de septiembre.

Mercado artesano de la Mola: Mercadillo hippie. Miércoles y domingos de 16.30 a 22 horas. Del 1 de mayo al 9 de octubre.

Mercadillo de es Pujols: Artesanía y complementos. De lunes a viernes de 19 a 0 horas. Del 1 de mayo al 30 de septiembre.