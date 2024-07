Pimeef: «El fin de la huelga de basuras en Ibiza es un alivio»

La patronal Pimeef celebra con «alivio» el acuerdo que permitió en la madrugada del martes, con la ratificación de la asamblea de trabajadores, poner fin a la huelga del servicio de recogida de basuras en los municipios de Santa Eulària, Sant Josep y Sant Joan. El pacto entre Herbusa, la UTE Es Vedrà y CCOO ha sido una buena noticia también para las pymes de dichas localidades. «Estamos contentos de que incluso la Administración, en este caso los ayuntamientos, hayan participado en ese acuerdo. Es una de las peticiones que le hacíamos a la Administración, que tomase también cartas en el asunto; reconociendo ambas partes, tanto empresa como trabajadores, su derecho y libertad para negociar juntos», expresa Alfonso Rojo, presidente de la Pimeef.

Una imagen "fea"

Al mismo tiempo, lamenta que se hubiese llegado a esa situación: «Lo que sabe mal es que se tenga que llegar a estos puntos de tensión y de estirar la cuerda, que hayamos tenido estos días esa imagen tan fea de la basura por las calles». Con todo, agradece «la labor de los compañeros empresarios —a todos, sean sus negocios del tamaño que sean— para que, por la parte empresarial, este problema se haya notado lo menos posible». «Las empresas generamos residuos de cualquier tipo, como los que pueda generar una tienda con embalajes de plástico o cartón, o un restaurante con residuos también orgánicos, y se ha realizado un esfuerzo importante en no sacar la basura y apilarla dentro de las instalaciones cuando se ha podido, según el tamaño de las propias empresas». Así, Rojo destaca que esta implicación ha hecho que el paro laboral no haya generado «aún más problemas». «Hemos visto a compañeros doblando cartones y apilándolos en las esquinas de los negocios para que no molestasen en la calle, porque ninguno queremos tener toda la basura tirada a las puertas de los negocios», concluye.

