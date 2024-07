Que los alcaldes de los tres municipios afectados por la huelga de basuras no hubieran participado hasta el final en las negociaciones para resolver el conflicto, por lo que habían sido muy criticados. Al final, en una sola reunión con los responsables municipales, trabajadores y empresa en el Tamib se ha desconvocado el paro. A veces es necesario arremangarse.

Llama la atención

La improvisada y chapucera puesta en marcha de la zona azul en Sant Jordi. No se ha llevado a cabo una campaña informativa entre los vecinos, hay un desconocimiento casi total y el primer día ni siquiera estaban pintadas las líneas en una de las calles en las que se aplica. Por no saber, el Ayuntamiento no sabe aún cuándo se instalarán las máquinas de tiques.

La rapidísima actuación de los servicios de emergencias en el incendio declarado este lunes en el Parque Natural de ses Salines, algo que destacaron todos los negocios de la zona. A veces es difícil atajar un fuego forestal antes de que se extienda, pero en los últimos años hemos visto cómo tanto los bomberos como el Ibanat y los cuerpos y fuerzas de seguridad siempre lo logran. Que siga así.