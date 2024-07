Pimeef y CAEB exigen la implicación de los ayuntamientos en la negociación

Las dos principales patronales pitiusas, la Pimeef (Petita i Mitjana Empresa), y la CAEB, exigen a los equipos de gobierno de los tres municipios afectados por la huelga (Sant Josep, Santa Eulària y Sant Joan) que, en la medida de sus posibilidades, «se impliquen en la negociación» entre la plantilla y Herbusa y la UTE Es Vedrà. «Las administraciones juegan un papel importante [en el conflicto laboral] porque son las que contratan» este servicio, coinciden los responsables de las dos patronales, Alfonso Rojo y José Antonio Roselló, respectivamente.

Para Rojo, la participación «como intermediarios» de los tres ayuntamientos permitiría evitar «un enfrentamiento directo» entre empleados y empresas. «Hemos pedido a las partes que intenten no jugar tanto en los extremos [durante la negociación] que busquen el centro para propiciar un acuerdo. Y a las administraciones, que no den la espalda, que sé que no lo hacen, y que pongan todas las herramientas a su alcance» para buscar una solución, explica el presidente de la Pimeef.

«Me parece lógico y normal que, llegados a este punto de desencuentro, la Administración facilite un diálogo a tres bandas que podría propiciar un acercamiento» entre las partes. Sobre todo después de que se acusen mutuamente de varias infracciones: «Esto nos hace pensar que se ha perdido toda la confianza» en el seno de la negociación.

Precisamente, Rojo lamentó y se sorprendió por los presuntos incumplimientos tanto por parte de los trabajadores como de las empresas en esta huelga, en el primero de los casos de los servicios mínimos y en el segundo, por no tener en buen estado el material. «Es evidente que lo primero que tienen que hacer todos es cumplir», advirtió.

También criticó el portavoz de la principal patronal pitiusa la «mala imagen» de la isla que está dejando esta protesta laboral, y que se irá agravando con el paso de los días, así como la falta de información con respecto a los servicios mínimos. «Los empresarios -advierte Rojo- tenemos una gran incertidumbre porque no sabemos qué tenemos que hacer con los residuos. La mayoría no tenemos capacidad para almacenarlos. Y si encima no se cumplen los servicios mínimos...».

Por este motivo, la Pimeef se dirigirá esta mañana a los tres ayuntamientos para recabar información de los servicios mínimos y enviársela a sus asociados. «Esta mañana hemos accedido a las webs de los ayuntamientos y no quedan nada claro. Mal vamos porque hoy [por ayer] se acumulará más basura en las calles y la imagen no es la que queremos dar a los turistas».

CAEB pide «responsabilidad»

Por su parte, Roselló, además de insistir de manera incluso más vehemente que Rojo en la exigencia de que los ayuntamientos participen en la negociación («tienen un papel esencial (...) deben ser la autoridad por encima que discipline a todo el mundo»), advierte del grave daño a «la imagen y la economía» que provoca esta huelga y apela a la «responsabilidad» de todas las partes.

«Tienen que ser conscientes de que esta situación trasciende sus intereses personales y colectivos», apuntó en relación a las dos partes, y señaló la necesidad de «mejorar el proceso negociador» ya que considera que «roza el ridículo» que el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, «se moleste en asistir a la reunión para que al día siguiente sus funcionarios le enmiendan la plana» al informar de la ruptura del acuerdo el viernes.

Incluso desveló que las empresas acudieron a esa negociación crucial, de madrugada, sin asesor jurídico: «Si es necesario tienen que sacar de la cama a su abogado», recriminó.

El vicepresidente de la CAEB recordó que esta crisis es «un torpedo en la línea de flotación económica» de las dos empresas y que los ayuntamientos son «los responsables de garantizar su equilibrio económico». «Hay que recuperar rápidamente las negociaciones», reclamó Roselló, que apeló a los trabajadores a que «demuestren que la isla les importa». En cualquier caso, instó a los ayuntamientos, las empresas y los trabajadores a «dar un puñetazo en la mesa» para solucionar esta crisis en el inicio de la temporada alta de verano.

Los equipos de gobierno de los tres ayuntamientos implicados decidieron ayer unificar su reacción y, como anticipándose a las reclamaciones de las patronales, explicaron en una nota: «No se nos ha pedido la participación en las negociaciones, por lo que queremos instar a ambas partes a que restablezcan la comunicación y vuelvan a la mesa negociadora por el bien de todos. Primero por el de la ciudadanía, que se está viendo afectada por la situación, pero también por los intereses de ambas partes ya que una huelga siempre supone perjuicios para unos y otros. El diálogo es la única manera de poder solucionar esta cuestión entre unas empresas y sus trabajadores y no las posiciones maximalistas e inflexibles», concluyeron.

Los hoteleros

Piden facilidades para llevar al vertedero los residuos orgánicos

Los hoteleros se pronunciaron ayer por fin sobre la huelga en la recogida de basuras en Sant Josep, Santa Eulària y Sant Joan. Y lo hicieron a través de un escueto comunicado de la Federación Empresarial Hotelera (Fehif) en el que, como medida más relevante, solicitan a las administraciones que « se facilite la entrega en el vertedero de los residuos orgánicos de las empresas que presten servicio de restauración y también a particulares, para evitar un potencial problema de salud pública». También muestran su «profunda preocupación» por la huelga y «solicitan a las partes negociadoras y, directamente a los 150 trabajadores de la empresa de servicios de recogida de basuras, que alcancen un acuerdo de forma urgente y reconsideren estas decisiones extremas que causan un impacto tan adverso». «Consideramos conveniente que estas negociaciones se aborden en otras épocas del año y con la necesaria anticipación para lograr un equilibrio social que nos beneficie a todos», añaden desde la Fehif.

