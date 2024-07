El director de CAN Art Fair, Sergio Sancho: «Estamos empezando a crear un tejido cultural en Ibiza»

Cuando en 2022 Sergio Sancho puso en marcha la feria de arte Contemporary Art Now (CAN) no se imaginaba realmente hasta qué punto iba a tener repercusión en el ecosistema cultural ibicenco. Lo explica en la jornada de clausura de la tercera edición: «Pensábamos que íbamos a ser una seta en el campo, pero después de tres años estamos viendo que se empieza a construir un tejido cultural en Ibiza y que se ha entendido que la isla necesita más proyectos como este. Ese era uno de nuestros objetivos más importantes y por eso me siento muy orgulloso».

Que «Ibiza está empezando a demandar arte» es una realidad de la que el director y fundador de CAN Art Fair fue consciente, sobre todo, al percatarse de que después del covid muchos extranjeros con poder adquisitivo habían elegido las Pitiusas como primera residencia. La feria nació, entre otras cosas, para responder a la demanda de esa población internacional, acostumbrada en sus ciudades de origen a disponer de una amplia oferta de galerías y exposiciones. «En Ibiza hay muchos artistas y propuestas interesantes, pero no había conexión entre ellos y nosotros hemos servido de conectores porque hay cada vez más conciencia del potencial que tiene la isla y de que unidos podemos hacer más fuerza», comenta.

No es de lo único de lo que se siente satisfecho Sancho, que destaca la apuesta que CAN hace por los artistas de Balears a través del Programa OFF, que se lleva a cabo en Vila, Sant Antoni, Santa Eulària y Formentera y que concluirá el próximo 14 de julio. También habla de novedades, como la puesta en marcha este año de un programa de charlas que concluirá hoy (por ayer) con la mesa redonda ‘Ibiza contemporánea’. La moderará la directora del MACE, Elena Ruiz Sastre, y en ella intervendrán Sancho, el artista con raíces ibicencas Guillermo Fornes y el responsable de la galería Parra & Romero, Guillermo Romero.

El director y fundador de CAN Art Fair, Sergio Sancho, ayer, en el Recinto Ferial de Ibiza. / VICENT MARÍ

Cuando se le pregunta al fundador de CAN cómo están yendo las ventas en esta edición, que acoge 33 galerías nacionales e internacionales y a más de un centenar de artistas de todo el mundo en el Recinto Ferial de Ibiza, la respuesta refleja una satisfacción moderada: «Hemos conseguido mantener el tipo teniendo en cuenta que el mercado del arte vive momentos de inestabilidad».

Respecto a los planes para 2025, adelanta que la intención de este «proyecto joven y ambicioso no es crecer sino seguir en la misma línea y consolidarse para convertirse en una cita que nadie se quiera perder».

Ibiza, concluye, «necesita más proyectos» como CAN Art Fair y seguir trabajando para fortalecer todavía más el ecosistema cultural que se está generando.

El balance de las galerías

Como Sancho, en general, las galerías que han acudido al Recinto Ferial de Ibiza hacen un balance positivo de esta tercera edición, aunque algunas, repetidoras, comentan por lo bajini que no hay tanto público como en otras ediciones.

Este año, lo resaltaba antes el director de la feria, se han incorporado «galerías de primer nivel» y, aunque el arte figurativo sigue reinando, hay más espacio que en años anteriores para la pintura abstracta y otros lenguajes artísticos como la escultura o la cerámica.

«Que la propuesta sea más variada» es algo «positivo porque atrae nuevos públicos», apunta Eloy Molanes, coordinador de VETA by Fer Francés, una galería madrileña que ha estado en las tres ediciones de CAN y que este año presenta en Ibiza la obra de la artista sevillana Cristina Lama. «Lo que tiene de bueno Ibiza es que hay muchos extranjeros con residencia en la isla, que aprovechan para visitar la feria», apunta entre las fortalezas de esta propuesta. Haciendo balance de este 2024, reconoce que «las ventas han ido bien, pero no para tirar cohetes porque el contexto internacional, con dos guerras y el tipo de interés elevado, no ayuda».

También es de Madrid la Galería MPA, que se estrena en CAN con buen sabor de boca. «En general ha ido bastante bien, hemos conocido mucha gente nueva y nuestro proyecto, que reúne obras de Grip Face, Guillermo Mora y Tony Oursler, ha gustado mucho», explica Ester Almeda, la directora de esta sala expositiva fundada en 1996 por Moisés Pérez de Albéniz.

El estand de Madragoa, galería de Lisboa. / Vicent Marí

Entre las galerías internacionales está Madragoa, de Portugal, un país que por primera vez cuenta con representación en CAN. Su estand, uno de los más llamativos por su colorido y originalidad, alberga como propuesta principal una escenografía creada por el artista portugués Luis Lázaro Matos que reproduce un imaginario dormitorio de coleccionista con cama incluida. Su responsable, Matteo Consonni, valora «el equipo, la organización y la calidad del montaje que tiene esta ferial local», pero considera que «hace falta mejorar la selección de galerías para atraer a un público que esté interesado en la calidad». «CAN tiene potencial, pero todavía hay muchas cosas que mejorar», apunta.

Propuestas de Balears

En esta edición hay seis galerías de Balears, cinco de ellas de Mallorca, como La Bibi, que acude a Ibiza con obra de Bianca Barandun, Manu García y Michael Staniak. Es su segundo año en la feria ibicenca y el balance es bueno. «Nos gusta el ambiente, más relajado, que se respira aquí», resalta el responsable de comunicación, Santino Lamorte.

En el espacio contiguo a La Bibi está Gathering, la única galería de Ibiza que participa en esta edición. Se abrió en Sant Miquel el pasado mes de mayo. Realmente es una sucursal, su sede central está en Londres, según explica Nina Ledwoch, directora asociada. Alex Flick, el fundador de Gathering, tiene casa en la isla, donde vivió durante el covid, y decidió abrir un espacio en Ibiza «porque echaba en falta arte». La intención es que la sala de Sant Miquel ofrezca exposiciones todo el año, «excepto en enero y febrero». La experiencia de estar en CAN está siendo «muy buena», en palabras de Ledwoch, que insiste en que esta feria de arte «tiene mucho potencial».

Entre el público asistente a la última jornada, en el que se mezclan residentes y turistas, hay algunos artistas de la isla como Pedro Hormigo, Julia Fragua y Pep Monerris Bagaix, del que se puede contemplar obra en ‘Postering Ibiza (1980 -2020)’, un proyecto especial de la feria que pretende mostrar la evolución de la ‘isla blanca’ a través de su imaginario gráfico. El creador ibicenco no tiene reparos en criticar que no haya apenas artistas locales entre las propuestas que se presentan en el Recinto Ferial de Ibiza.

