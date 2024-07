Dos camiones de Valoriza boicotean la huelga de basura en Sant Josep

Camiones de la empresa Valoriza, rotulados con el logo del Ayuntamiento de Ibiza, retiraron ayer basura al menos en un establecimiento hotelero de Sant Josep. Desde CCOO denunciaron esta actividad como una vulneración del derecho a huelga que denunciará en el juzgado, como ya se ha hecho con otros hechos similares detectados. Según detallaron representantes de los trabajadores, en la jornada del sábado ya se dieron cuenta de que se estaba haciendo recogida de basura en la zona de Platja d’en Bossa, por lo que el comité de huelga decidió controlar la entrada y salida de la zona.

Los trabajadores detectaron sobre las siete de la mañana unos camiones de basura sin logotipo que se dirigían al Hotel Resort Grand Palladium. Posteriormente, al retirar los adhesivos que cubrían la identificación, corroboraron su sospecha de que eran vehículos de Valoriza con el logotipo del Ayuntamiento de Ibiza, en cuyo municipio esta empresa presta el servicio de limpieza y recogida de basura.

Vila investiga

Desde el Ayuntamiento de Ibiza indicaron que se está investigando lo sucedido y aseguraron que «no se han dado indicaciones a la empresa concesionaria de limpiar dicha zona, ya que no es competencia municipal». Es por ello que negaron que haya sido la Administración municipal la que ha actuado vulnerando el derecho de huelga.

Señalaron además que una vez se esclarezca lo sucedido, el Consistorio iniciará las actuaciones que correspondan.

El secretario general de Construcción y Servicios de CCOO en Balears, Miguel Pardo, se mostró indignado: «No podemos entender cómo una empresa se presta a cometer esta vulneración de derechos como ha hecho Valoriza».

Desde el sindicato explican que llamaron a la Guardia Civil y a la Policía Local de Sant Josep para que levantaran un atestado de lo que había sucedido.

Junto al hotel, situado junto a sa Sal Rossa, se quedaron a lo largo de la mañana representantes del comité de huelga para comprobar si se repetía este suceso

Desde CCOO indicaron que este hecho y similares se irán denunciando en los juzgados. Tanto en la jornada del sábado como en la del domingo, trabajadores de la empresa identificaron camiones de construcción que recogían la basura de los contenedores de rechazo y reciclaje sin hacer separación y sin que se sepa en muchos casos dónde se está tirando.

Otros casos

En particular, hicieron mención de la retirada de residuos en dos hoteles de la misma empresa en Platja d’en Bossa que depositaron los residuos en una parcela de su propiedad. También de la recogida de basura sin separación en el puerto deportivo de Santa Eulària.

Por lo que consta al sindicato CCOO, las contrataciones de estos vehículos privados las están haciendo los propios establecimientos hoteleros, productores singulares que generan a diario un gran volumen de residuos.

Así lo manifestaron también los ayuntamientos en un comunicado conjunto en el que señalaron que «las denuncias por supuestas actuaciones de retirada de residuos por personal que no pertenece a las contratas se han producido en ámbitos privados, siendo cuestiones que no han sido impulsadas por las administraciones y cuya adecuación o no a la norma deberá ser determinada por los juzgados».

Aseguraron que si a raíz de dicha resolución judicial se establece la necesidad de emprender acciones legales, cumplirán «con diligencia el mandato judicial, como no puede ser de otra manera».

