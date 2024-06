Preocupación vecinal por los accesos a la antigua Privilege

Privilege ya no será Privilege. De hecho aún se desconoce su nuevo nombre, pero lo que preocupa a los vecinos de Sant Rafel no es eso, sino cómo serán los accesos a la nueva discoteca, porque siempre han sido deficientes. «Nos gustaría saber qué va a ocurrir con los accesos y salidas de la nueva discoteca. Entendemos que será por el mismo sitio de siempre, pero no deja de ser un camino rural, no es una salida o entrada a un negocio de esa magnitud», asegura el presidente de la asociación de vecinos, Vicent Riera, que dice que le gustaría que el Ayuntamiento les aclarara este extremo.

La estructura se ha quedado pelada una vez retirado el techo y las paredes. / Fernando de lama

Los vecinos mantuvieron una reunión con el Consistorio hace unos días para expresar todas sus preocupaciones sobre la gran obra que se está haciendo en el pueblo y cuál va a ser el futuro de esas instalaciones, pero aseguran que han obtenido pocas respuestas.

«Llevamos ocho meses intentando hablar con el Ayuntamiento y al final lo conseguimos hace unos días, después de publicarlo en Facebook. Nos dicen que es pronto, que aún están haciendo la obra y nos remiten al expediente, pero pensamos que eso debería estar clarísimo, porque es una obra enorme que puede cambiar el modelo de pueblo. Es muy importante», dice Riera.

Las posibles actividades

Por este motivo, los vecinos también quieren saber qué actividades se van a poder llevar a cabo en el nuevo centro de ocio. «Tiene licencia de discoteca y eso nos lo tenemos que tragar, no lo podemos cambiar y lo aceptamos, pero queremos saber qué actividades se van a hacer, porque lo que no queremos es que sea un beach club sin beach y esté todo el día funcionando. Así que ya veremos», termina Riera.

Ya sin el gran logo

La obra comenzó hace ya algunos meses y ya solo queda la estructura metálica, tras retirar las paredes y el techo, en la que ya se está trabajando. Hace unas semanas se retiró también el gran logo de Privilege que adornaba la cúpula redonda de la entrada. La antigua discoteca se ha quedado solo en el esqueleto.

La discoteca lleva cerrada desde el final de la temporada del año 2019 y la intención del Grupo Empresas Matutes, que se quedó con la propiedad tras ganar el litigio a su exsocio José María Etxániz, es abrir de cara a la temporada 2025.

Lo único que ha trascendido es el presupuesto de la obra de reforma, que asciende a 8,2 millones de euros, y que el responsable del nuevo enfoque es el conocido empresario del ocio nocturno Yan Pissenem, CEO de The Night League, Ushuaïa Entertainment y Hï Ibiza, que regenta con el Grupo Empresas Matutes.

Precisamente esta semana se ha anunciado el lanzamiento de Ushuaïa Dubai Harbour Experience de The Night League, junto al grupo hostelero líder de Dubai, Studio A by Addmind Hospitality, creación del propio Pissenem.

Suscríbete para seguir leyendo