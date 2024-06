Los ayuntamientos piden que se retome la negociación para suspender la huelga en la recogida de basura

Los Ayuntamientos de Santa Eulària, Sant Josep y Sant Joan aseguran estar preocupados por los incumplimientos de los servicios mínimos decretados con motivo de la huelga de recogida de residuos y limpieza viaria en las empresas concesionarias de estos servicios en sus municipios.

En una nota, indican además que no se les ha pedido su participación en las negociaciones entre las empresas (Herbusa y la UTE Es Vedrá) y el sindicato que representa a los trabajadores (CCOO). "Queremos instar a ambas partes a que restablezcan la comunicación y vuelvan a la mesa negociadora por el bien de todos; primero por el de la ciudadanía, que se está viendo afectada por la situación, pero también por los intereses de ambas partes, ya que una huelga siempre supone perjuicios para unos y otros". "El diálogo", apuntan, "es la única manera de poder solucionar en esta cuestión entre unas empresas y sus trabajadores y no las posiciones maximalistas e inflexibles".

Desde los ayuntamientos destacan en su comunicado que "es imprescindible que se cumpla con estos servicios para evitar los riesgos que supone para la salud pública la acumulación de restos a altas temperaturas", al permanecer durante horas en las calles expuestos al sol.

Desde los consistorios explican que la posibilidad de aumento de plagas o patógenos en los puntos donde no se lleva a cabo la recogida "es un riesgo evidente y pueden tener efectos muy perniciosos en la salud de las personas". Además, en el comunicado también reflexionan sobre el impacto que esta situación puede tener en los negocios locales y en la imagen general de Ibiza.

Por otro lado, los ayuntamientos aseguran que las denuncias por supuestas actuaciones de retirada de residuos por personal y camiones que no pertenece a las contratas, en alusión a la empresa Valoriza, se han producido en "ámbitos privados, siendo cuestiones que no han sido impulsadas por las administraciones y cuya adecuación o no a la norma deberá ser determinada por los juzgados". "Si a raíz de dicha resolución judicial se establece la necesidad de que emprendamos acciones, cumpliremos con diligencia el mandato judicial, como no puede ser de otra manera", puntualizan.