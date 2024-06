Sólo cuatro camiones salen a recoger la basura el primer día de huelga en Ibiza

La primera jornada de huelga de recogida de basuras en Santa Eulària, Sant Joan y Sant Josep estuvo marcada por el incumplimiento de los servicios mínimos fijados por los ayuntamientos. En total, los sindicatos apuntan que debieron salir doce camiones. Sólo lo hicieron cuatro. Un déficit en el servicio del que ambas partes se culpan.

Residuos de todo tipo junto a la carretera de Siesta y Santa Eulària. | DANIEL ESPINOSA / isaac vaquer

Los sindicatos indican que la adhesión a la huelga es del 100% de la plantilla mientras que la empresa se limita a indicar que el seguimiento es mayoritario.

Por parte de la empresa, el abogado José Ramón Buetas denunció que algunos trabajadores que debían cumplir los servicios mínimos «decidieron no salir poniendo excusas que no se habían planteado hasta el día anterior, como que los camiones no estaban en condiciones».

A este respecto, desde el sindicato CCOO aseguraron que, efectivamente, solamente cuatro camiones de los 24 con que cuenta la empresa estaban en condiciones de salir. «Anoche [por el viernes] dijimos que los camiones que no cumplieran con las condiciones de seguridad mínimas no saldrían, pero es que no saldrán nunca más si no es cumpliendo con unos mínimos», aseguró el representante del sindicato Miguel Pardo. Entre los problemas señalados está el desgaste de neumáticos y la aparición de alertas de seguridad en el cuadro de conducción, como el desgaste también de las pastillas de freno o la necesidad de mantenimiento.

Es por ello que consideran que la propia empresa es la que ha incumplido los servicios mínimos al no contar con vehículos en buen estado.

Cuadro de uno de los camiones con una alerta. | DI / isaac vaquer

Pardo indicó que lo escandaloso es que hasta ahora hubieran salido a la carretera esos vehículos y que los trabajadores aceptaran conducirlos. «Así será hasta que alguno se mate y luego encima se considerará como negligencia del trabajador por haber salido a pesar de la advertencia.

La empresa denunció también que la recogida que se hizo fue mínima y puso como ejemplo que uno de los camiones regresó a la central con 120 kilos de residuos, cuando habitualmente estos vehículos cargan entre cuatro y seis toneladas.

Presencia policial

Por otra parte, también en la madrugada de ayer, sábado, en el inicio de la huelga, los representantes de la empresa llamaron a la policía ante la presencia de trabajadores y representantes sindicales en la puerta de salida de los camiones, porque consideraban que estaban «boicoteando» el inicio de la jornada.

Desde los sindicatos subrayaron que en ningún momento se bloqueó la salida de vehículos, más allá de no permitir que aquellos que presentaban problemas circulasen.

Policía Nacional y trabajadores frente a las cocheras de Herbusa. | DI / isaac vaquer

«La seguridad es lo más importante, mucho más que el convenio», dijo Pardo. Desde el sindicato recordaron que si hay cualquier problema con un camión con una advertencia en el cuadro de mandos, el accidente sería responsabilidad del conductor por hacer el trabajo con una herramienta en mal estado.

En este sentido, agradeció la presencia policial, que según apuntó pudo verificar las condiciones de los camiones ya que aseguró que fueron los propios agentes los que señalaron que alguno de los vehículos no podía salir.

Servicios mínimos

La representante sindical, Ana López, se mostró «muy enfadada» con las acusaciones de incumplimiento de los servicios mínimos, dado que aseguró que ella misma se había encargado de convencer a algunos de los trabajadores para que cumplieran con las tareas asignadas.

Lamentó que la empresa no hubiera notificado individualmente qué tareas debía hacer cada trabajador. Indicó que en la jornada de ayer también salieron a las calles barrenderos en cumplimiento de los servicios mínimos, a los que los propios sindicatos insistieron que trabajaran y les dieron las directrices que marcan el trabajo en una jornada de huelga, limpiando en centros de salud o parques infantiles.

Desde los sindicatos denunciaron ante el Juzgado de guardia tanto las condiciones de los camiones como una supuesta vulneración del derecho de huelga y delito medioambiental, al detectar el uso por parte de una empresa de camiones privados para trasladar la basura acumulada en una zona de Platja d’en Bossa a un solar.

Suscríbete para seguir leyendo