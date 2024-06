Arte local y variado en el Club Diario

Una exposición de pintura, escultura y fotografía de 36 artistas locales. Este es el eje de la muestra colectiva ‘Ibizart’, que acoge el Club Diario de Ibiza a partir de este lunes, 1 de julio, de 20 a 21.30 horas, hasta el 15 de julio, con un horario de visita de lunes a viernes de 18 a 21 horas, a excepción de la jornada inaugural y festivos.

La Associació Multiart d’Eivissa (AMAE) organiza esta iniciativa artística. En ella, cada uno de los creadores muestra solo una de sus piezas "más recientes", explica el director de AMAE, Antonio Mendoza, que añade: "En ‘Ibizart’ los asistentes tienen la oportunidad de ver material nuevo y de calidad de algunos de los artistas que residen en Eivissa. De hecho, hemos intentado que, en la mayoría de los casos, las piezas no hayan salido más de un par de veces en otras muestras u otros actos culturales similares".

Multidisciplinar

A pesar de que ‘Ibizart’ es una exposición multidisciplinar, Mendoza señala que existe "un predominio de la pintura figurativa, que en varios casos evoluciona prácticamente al realismo". Al margen del figurativismo, hay obras enmarcadas en "otros lenguajes artísticos como el impresionismo o el arte abstracto", afirma Mendoza, que concluye: "Algunos de los expositores que hemos participado en este proyecto tenemos experiencia en dos disciplinas artísticas distintas. Por ejemplo, yo me he dedicado prácticamente toda la vida a la pintura, aunque también he trabajado con escultura".

Mendoza explica que ‘Ibizart’ "no obedece a una temática concreta y a que es una condición que no suele gustar demasiado a los artistas". A pesar de ello, sí que existe un objetivo común: "Dar voz y visibilidad a los artistas que han elegido a Eivissa como su hogar, independientemente de si han nacido en la isla o no".

Mendoza reivindica el papel del arte en la sociedad: "El arte se encuentra actualmente en una muy mala situación. He identificado que generalmente es un tema que no suscita demasiado interés entre la ciudadanía. De hecho, no suele asistir mucha gente a nuestras exposiciones, a pesar de su calidad y pienso que aún irá a peor en el futuro". Ante ello, afirma: "Espero que venga mucha gente a ‘Ibizart’, ya que participan artistas de mucho nivel y hemos sido exigentes con la calidad de las obras seleccionadas". La entrada es libre.

Lugar: Club Diario de Ibiza

Inauguración: Lunes 1 de julio de 20 a 21.30 horas. Entrada libre