Santa Eulària perderá las ayudas estatales para colonias felinas por no tener un plan de gestión

La concejala Marina Morales del PSOE de Santa Eulària pidió ayer al Ayuntamiento celeridad para poder optar a las ayudas que ha sacado el Gobierno central para la gestión de las colonias felinas, lo que requiere que se haya elaborado un plan municipal al respecto. Morales recordó que en marzo se cumplió un año de la publicación de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales y lamentó que desde entonces no ha habido avances en el municipio en este sentido.

«Se han mostrado receptivos en las mociones que hemos ido presentando sobre esta cuestión, pero no lo suficiente como para que se materialice. Uno de los motivos que se nos daba a veces era la dificultad por la falta de financiación para aplicar la ley, pero esto ya se ha subsanado» con las ayudas que ha ofrecido el Estado, prosiguió Morales. Para optar a recibirlas, «se debe demostrar que se han llevado a cabo acciones, que se ha aprobado o redactado un programa de gestión de colonias felinas».

El plazo termina a principios de agosto, de ahí la moción con propuesta de acuerdo del PSOE para acordar elaborar el programa dentro de ese plazo «y que el Ayuntamiento se comprometa a incluir a las asociaciones de colonias felinas en la elaboración del mismo». Unidas Podemos y Vox votaron a favor (PP en contra) y la concejala del área, Mónica Madrid, le dio la razón al edil morado Álvaro de la Fuente, quien criticó que en Santa Eulària el bienestar animal va «20 años por detrás de otros municipios u otros lugares del Estado». «Poner las cosas en orden para empezar a hacer un plan, ver cuáles son los problemas y atajarlos no es una tarea sencilla de dos días, y mucho menos queriéndolo hacer de forma consensuada», indicó Madrid, que aseguró que se toma el asunto como una prioridad y que trabajan en él. «A pesar de que no tengamos nada tangible, ha habido muchos avances en bienestar animal. Hacer un plan en un mes es imposible. Si en cada pleno me van a traer una moción, lo asumiré, pero el día que tengamos plan será coherente, consensuado y para poder desarrollarlo», añadió.

Morales destacó que el problema es que se llega tarde: «Nuestra intención era que el plan se empezase a redactar en noviembre, que es cuando se trajo la primera moción. Esperábamos que ya hubiese algo redactado o algo hecho. Evidentemente en un mes no se pueden hacer milagros».

