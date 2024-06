Sant Antoni reforzará los servicios sociales y luchará contra la aporofobia

El pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni aprobó ayer una propuesta en contra la aporofobia institucional y en defensa de las políticas públicas de inclusión. Presentada por Unidas Podemos, la iniciativa contó con los votos a favor de PP y PSOE, mientras que Vox votó en contra.

Este acuerdo pretende reforzar los servicios sociales y las políticas municipales para garantizar el acompañamiento a las personas en situación de pobreza y a los migrantes así como apoyar las iniciativas legislativas referentes a estos últimos. Además, la propuesta busca desarrollar campañas de sensibilización social contra la aporofobia y concienciar al funcionariado sobre la aporofobia administrativa.

Residencia en Balears

En la propuesta original, Unidas Podemos también solicitaba que no se siguiera adelante con la Proposición No de Ley (PNL) que aprobó el Parlament en abril de este año para eliminar las ayudas sociales a migrantes en situación irregular. Esta proposición plantea que en las próximas convocatorias de ayudas, establecidas o gestionadas por el Parlament o entidades dependientes de esta administración, se exija la residencia legal en vigor en Balears para poderlas conceder.

Por otro lado, la propuesta de Podemos también exigía a PP y Vox: «Pensar en sus políticas de persecución y criminalización de las personas vulnerables», apuntó Ángeles Roselló, de Unidas Podemos.

Estos dos puntos se retiraron a petición del grupo popular: «Porque nos parece correcto exigir una residencia legal», indicó Jorge Nacher, concejal de Bienestar Social de Sant Antoni, que también añadió: «No perseguimos ni criminalizamos a nadie», sobre el punto que instaba al gobierno a revisar sus políticas.

Nacher agradeció el trabajo en conjunto con Unidas Podemos para sacar adelante la propuesta, mientras, por su parte, desde el partido socialista, Andrea Pérez mostró su visto bueno a «todos los puntos» que incluía la propuesta. Desde Vox, Esther Fernández planteó su contrariedad por el efecto que podría provocar el acuerdo.

Otros temas

Modificación subvenciones

Con los votos de PP y Vox a favor, el pleno aprobó la modificación de las subvenciones del presupuesto de 2024, por el convenio que concede 20.000 euros para el 50 aniversario del Club Ciclista Sant Antoni. Podemos se abstuvo y PSOE votó en contra «porque el presupuesto está en fase de exposición pública».

Movilidad en Sant Rafel

El PSOE trasladó su descontento con el plan piloto de mejora de movilidad del tráfico en Sant Rafel. Marcos Roig, concejal de la localidad, apuntó a que se ha «reducido el tráfico y el ruido en el interior del pueblo» y que «se han arreglado cruces peligrosos» en las afueras.

XIII Mostra Artesanal

El PSOE también compartió el disgusto de los vecinos de Sant Rafel con el cambio de localización de la Mostra Artesanal frente del centro cultural Can Portmany. El concejal Marcos Roig señaló: «Puede que no se haya consensuado por mi parte pero no creo que todos estén en contra de la nueva ubicación».

Inclusión social

Tras una moción presentada por el PSOE por la tardanza en la reparación de del ascensor del colegio Sant Antoni de Portmany, que se averió a principios de mayo, el PP informó que no es un problema de mantenimiento que les «competa» pero se ha agilizado todo lo posible. La factura asciende a 12.000 euros.

Toldo para la Policía Local

Ante una moción de Vox, Neus Mateu, concejala de Obras e Infraestructuras, indicó que el toldo para el patio de la Policía Local costará entre 139 y 150 mil euros. Su estructura tendrá que ser más rígida de lo previsto y servirá para tapar y proteger del sonido de los coches y detenidos que entran.

Suscríbete para seguir leyendo