Patinete eléctrico, «útil, pero peligroso»

Un medio útil de transporte «aunque peligroso». Esta es la frase más repetida a modo de resumen entre las personas que optan por desplazarse habitualmente en el centro de Ibiza en patinete eléctrico. La mayoría de los usuarios prefieren comprarse uno antes que alquilarlo.

Usuarios frecuentes del patinete eléctrico como José Manuel Pantrigo Romero, consideran que su uso es aconsejable, aunque solo en determinadas situaciones: «El patinete es un medio muy práctico para desplazarse, pero únicamente lo recomiendo si tienes que hacer un par de recados». También cita algunos de sus inconvenientes: «Es muy inseguro aparcarlo en la calle. Aunque le pongas cadenas, la gente te puede robar la batería, las ruedas o incluso que venga algún graciosillo a desconectar la carga. Y es que, es muy goloso dejarlo solo en la vía pública». Ante ello, agrega: «Nos facilitaría bastante la situación que nos permitieran entrar con nuestros patinentes en las oficinas municipales y otros recintos públicos».

Marisa Machado, por su parte, utiliza el patinete como medio provisional: «Es una forma muy práctica para moverse dentro de la ciudad, aunque reconozco, -entre risas-, que preferiría mil veces tener un coche». «La principal deseventaja de utilizar este tipo de vehículo es su gran peligro», agrega. A pesar de ello, explica: « Me ayuda diariamente a llegar por ejemplo, mucho más rápido a mi sitio de trabajo en comparación a si utilizara otros medios de transporte». De modo similar opina Neyis Pérez: «El patinete facilita mi día a día, ya que gracias a él me ahorro bastante rato buscando aparcamiento por Vila».

Todos los usuarios frecuentes del patín eléctrico comentan que puede ser «muy peligroso», aunque las respuestas son variadas. Para Pantrigo, es imprescindible que los ciudadanos cumplan con la normativa: «No puede ser que por ejemplo, dos personas vayan en el mismo patinete o que no lleven chaleco o casco. Hay que hacer las cosas bien».

Las infracciones

Por su parte, Neyis Pérez pone el foco en aquellos que desobedecen las normas de circulación: «Tanto los vehículos de la carretera como nosotros, muchas veces no hacemos caso a las señales y eso pone en riesgo a la salud de todos los que circulamos por la carretera».

De hecho, poniendo durante un rato atención en los patinetes que pasan cualquiera puede apreciar infracciones de todo tipo, como saltarse semáforos en rojo, no llevar chaleco o casco o ir dos personas en el mismo patinete, como muestra la imagen.

En la mayoría de los casos, la gente opta por comprarse un patinete eléctrico antes que alquilarlo a través del servicio que está implementando en distintos puntos de la ciudad el Ayuntamiento en colaboración con la empresa Tier Mobility Spain. De hecho, hay quien incluso desconocía esta prestación como es el caso de Pérez, que afirma: «No tenía ni idea de que el Ayuntamiento alquilara patinetes eléctricos». Entre risas reconoce: « Me acabo de enterar ahora mismo».

«A pesar de que es un servicio que creo que no voy a necesitar, pienso que es muy buena idea que desde las instituciones quieran que la gente se desplace en una zona turística como Vila haciendo uso del patinete eléctrico», opina por su parte Sandro.

«Algo inútil»

No todos están de acuerdo con este último punto de vista. Y es que, la aparatosa infraestructura en la que se localizan las bicicletas y patinetes eléctricos de alquiler no pasa desapercibida para aquellos que pasean tranquilamente por Vila, incluso en el caso de los más pequeños. Así, en el estacionamiento ubicado en el Parque de la Paz, un niño le pregunta a su padre sobre qué es esto y este le responde: «Algo que no sirve de nada, más allá que para que los políticos nos saquen el dinero de nuestros impuestos para medidas inútiles, como hacen siempre».

Durante el día, la mayoría de los estacionamientos habilitados para las bicis y patines eléctricos presentan un aspecto muy tranquilo, ya que no hay prácticamente concurrencia de gente, independientemente de la zona. A pesar de ello, son muchos más los que optan por moverse con bicicletas que con patinetes.

