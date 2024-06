En juego casi ocho millones de euros de Next Generation por la crisis del Consell de Formentera

La falta de Junta de Gobierno en el Consell de Formentera, tras la renuncia de los consellers de Sa Unió a ocupar cargos de responsabilidad de gobierno, salvo Artal Mayans que sigue trabajando, pone en serio peligro la justificación de los casi 8 millones de euros que ha recibido el Consell de Formentera de los fondos Next Generation que tiene que ejecutar. Esta situación quedó en evidencia en el pleno de este mes de junio y el propio presidente del Consell, Llorenç Córdoba, reconoció a preguntas de GxF que esos fondos están «en grave peligro, porque no hay Junta de Gobierno, y si ya vamos apurados en distintas conselleries que trabajan con los técnicos en el día a día más con lo que representan los Next Generation». También explicó que hay «un cuello de botella en el área de contratación que es de donde sale todo, pues hay un peligro bastante grande de que no podamos llegar a algunos de ellos», contestó.

Estos fondos europeos son muy estrictos en la aplicación de los plazos de ejecución de sus proyectos, que fueron aprobados e incluidos en el presupuesto de la institución insular de este año. En caso de que el Consell no cumpla con los mismos se arriesga a tener que devolverlos con los correspondientes intereses.

El interventor del Consell Insular, Pablo Serra, explica que el total de los fondos Next Generation «es de casi 8 millones de euros, ese dinero lo tiene el Consell y si no cumplimos los plazos tenemos que reintegrarlo con intereses». Detalla que hay varias fechas, pero algunos proyectos son a 31 de diciembre de este año, «pero no tienen que estar al cien por cien, hay unos porcentajes mínimos que cumplir».

El técnico insiste: «La contratación se para si no tenemos Junta de Gobierno». Añade que para que no afecte, «si son dos semanas no pasa nada, pero si se prolonga un mes o más será doloroso para cumplir con los objetivos con los que nos comprometimos en el Consell».

Serra entiende que todavía hay un margen de «unas tres semanas para poder cumplir con los plazos» y recuerda que «ya era difícil aprobar los proyectos, ponerlos en marcha y ahora la crisis de gobierno se presenta como un nuevo obstáculo que superar».

Este riesgo es ahora más evidente que nunca al no haber Junta de Gobierno, que es el órgano de contratación tanto para los Next Generation como para cualquier concurso o disposición de fondos, ya sea un convenio o una subvención. La Ley de Consells señala que la autorización y disposición de los gastos es competencia de la Junta de Gobierno, pero mientras no exista solo se puede ir ejecutando lo que ya existe.

Proyectos

Pero la situación actual es que los concursos que están en trámite, como el de voz y datos del Consell de Formentera, para el servicio de telefonía y de comunicaciones de la institución, no se pueden adjudicar hasta que no haya Junta de Gobierno. Lo mismo ocurre con el concurso para instalar una cubierta con placas solares en las gradas del campo de fútbol, con un presupuesto de más de un millón de euros que están pendientes de adjudicar. En este caso la construcción de las nuevas gradas sí que está contratada.

Otros proyectos pendientes financiados con fondos europeos tienen que ver con más instalación de placas solares en edificios públicos, como las escuelas viejas de es Cap, entre otros.

Otro proyecto pendiente es la segunda fase del alcantarillado de es Ca Marí, en el que hay que hacer el concurso de la obra para poder licitar este invierno, pero sin Junta de Gobierno este proyecto está bloqueado. En este caso la financiación, de más de un millón de euros, procede el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

Los proyectos en juego con los llamados planes de sostenibilidad turística de destinos, fases I y II, y las actuaciones de cohesión de destinos (fase III) que comprenden varias intervenciones en materia de eficiencia energética: instalaciones fotovoltaicas, adquisición de vehículos o emisiones e instalación de puntos de recarga.

En el marco de la protección del entorno y medio ambiente, se contempla la creación de un sistema de control de accesos inteligente a ses Illetes y la recuperación de la finca agrícola de ses Ferreres en la Mola, con la rehabilitación de la edificación existente, así como la creación de un observatorio astronómico. En el ámbito de la competitividad, se actúa sobre el programa Formentera.eco, la promoción del producto local y la restauración del elemento patrimonial como «la casa des telègraf», en la Savina.

El Senalló 4.0 es un proyecto que pretende dar impulso al comercio local mediante diversas intervenciones en el mobiliario urbano en los núcleos comerciales, la promoción de la economía circular mediante instalaciones fotovoltaicas, puntos de recarga y diversas campañas de sensibilización entre comerciantes. También se pretende dar impulso a la digitalización del comercio electrónico y la creación de un centro de artesanía.

