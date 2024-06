Un evento de moda infantil recauda 1.766 euros para Ibiza In

El evento de moda infantil organizado en el restaurante Bam-Bu-Ku logró recaudar, con la venta de entradas, 1.766 euros que se destinarán a la asociación Ibiza In, que trabaja por la inclusión de las personas con diversidad funcional en todos los ámbitos de la vida, educativo, cultural, deportivo, social y laboral.

Talento y creatividad

La jornada, organizada con la colaboración de All Solution, NM Events in Ibiza y Photofilm, contó con la participación de la boutique de moda infantil Colorins, explican en una nota de prensa. «Los asistentes disfrutaron de las actuaciones de las escuelas O Beach Gimnástica Club y Are-T. El evento Bam-Bu-Ku no solo demostró el talento juvenil y la creatividad en la moda infantil, también resaltó el espíritu solidario de la comunidad ibicenca», celebran.