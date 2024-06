Ayuntamiento de Santa Eulària: «Hacemos todo lo que está en nuestra manos por la Policía Local»

El concejal de Seguridad Ciudadana en Santa Eulària, Juan Carlos Roselló, asegura que hace todo lo que está en manos del Ayuntamiento para garantizar el bienestar de la Policía Local y la calidad del servicio, según se desprende de su contestación en el pleno municipal de ayer a la pregunta del concejal de Unidas Podemos Álvaro de la Fuente. El edil morado preguntó qué plan de choque tiene entre manos el equipo de gobierno «para evitar la fuga de cerebros».

«Plan de choque no tenemos porque hacemos continuamente todo lo que está en nuestras manos. En estos momentos creo que somos la plantilla de la isla que tiene el porcentaje más alto de plazas cubiertas. Tengo entendido que hay que gente que quiere volver y no puede porque la plaza ya está ocupada», afirmó Roselló, que señaló que se está llevando a cabo una nueva promoción de curso básico de agente de Policía Local y que «Santa Eulària no tiene plazas porque están todas cubiertas, o lo estaban en el momento de empezar, hace solo unos meses». Aseguró que hay un proceso en marcha que la semana que viene podría estar finalizado y que servirá para cubrir una plaza vacante de operador de radio. «También tenemos el proceso en marcha para crear la figura de oficiales para la gestión de unidades o jefaturas de servicio. Estará terminado durante el mes de julio».

Por otro lado, explicó que desde que él ejerce como concejal de Seguridad Ciudadana y Carmen Ferrer como alcaldesa, ya no se hacen turnos de 12 horas. «Se puso en marcha la Relación de Puestos de Trabajo, se han llegado a bajar las horas semanales [de trabajo] de 37 y media a 35, y se eliminó la figura de policía interino», agregó. El edil aseguró que en estos momentos todos los agentes, menos uno cedido por el Govern de una bolsa de interinos, son funcionarios de carrera. Roselló también hizo referencia, entre otras cuestiones, el aumento del sueldo mediante la RPT y del precio de las horas extras.