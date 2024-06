El PP de Formentera pide la dimisión de Le Senne por destrozar la foto de Aurora Picornell: "No está a la altura del cargo"

El PP de Formentera va un paso más allá que sus compañeros de partido y pide la dimisión del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, por destrozar con violencia la fotografía de Aurora Picornell y las Roges del Molinar. En el pleno que se celebra hoy en el Consell, los populares han secundado una moción presentada por el PSOE y aprobada por unanimidad en la que se exige la dimisión "inmediata" por el "acto violento" cometido en la Cámara balear por parte del dirigente de Vox.

Los populares han decidido apoyar la iniciativa a pesar de que podría haberse abstenido al haber una mayoría suficiente en el pleno para sacar adelante la moción, mostrando así su condena a la acción del presidente del Parlament.

Además, el pleno del Consell Insular de Formentera ha expresado su apoyo a los diputados y diputadas del PSIB-PSOE, también con el voto a favor del PP, después de lo sucedido el pasado 18 de junio, lo que supone un cambio importante respecto a la actitud del Govern de Marga Prohens, que incluso acusó a la vicepresidenta del Parlament, Mercedes Garrido, de "provocar" durante el pleno.

José Manuel Alcaraz, conseller de Sa Unió, la coalición formada por el Partido Popular de Formentera y Compromís amb Formentera, asegura que un presidente del Parlament "no puede hacer algo así" y denuncia que Le Senne "no está a la altura del cargo que ostenta". Por ello, reclaman al dirigente de Vox que dé "un paso atrás" o, en caso de que no lo haga, se le "fuerce" a abandonar el cargo, una decisión que el PP de Prohens ya ha descartado por completo en varias ocasiones, incluso rechazando los votos del PSOE para poner al frente de la Cámara a un diputado popular.