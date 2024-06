Plus de hasta 525 euros al mes para empleados de residencias del Govern en Ibiza

Los trabajadores de las residencias que gestiona el Govern balear en Ibiza contarán en breve con un complemento salarial que va de los 350 a los 525 euros (dependiendo de la categoría), después de que la consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, haya anunciado la declaración de la isla como zona de difícil cobertura para el personal de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal. Es a través de este ente que el Ejecutivo autonómico se encarga de los centros residenciales de Can Raspalls, Can Blai y Sa Serra. En ésta última residencia fue donde la consellera presentó ayer el plus, que expuso a los trabajadores de Ibiza, y que podría entrar ya en las nóminas del mes de julio, una vez que la medida haya obtenido el visto bueno del Consell de Govern. Ese es el plazo que la conselleria está trabajando para cumplir.

Los profesionales de las categorías A y B recibirán 525 euros adicionales cada mes, lo que se traduce en 6.300 euros más al año, mientras que el resto cobrará un plus de 350 euros mensuales. En este caso la cifra equivale a 4.200 euros más cada año.

Buena acogida

Poco antes de las once de la mañana de este miércoles, la consellera tuvo un primer contacto, en la entrada de Sa Serra, con representantes sindicales de los trabajadores de estas residencias. Una vez dentro, ya sentados, se reunieron con más calma con las plantillas para anunciarles los detalles de puesta en marcha del complemento retributivo, que tuvo muy buena acogida e incluso recibió los aplausos de los empleados. Algunos, en el turno de palabra, hablaron de las problemáticas específicas que tiene Ibiza, especialmente en cuanto a vivienda, por lo que agradecieron esta medida.

Cirer destacó ante la prensa que en el decreto ley de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas, que se publicó en el BOIB a finales de mayo, se incluye un capítulo de servicios sociales: «Se acordó una parte que hacía referencia a los trabajadores de la Fundació en la isla de Ibiza, que son quienes trabajan en las residencias. Son un global de 350 personas. Sabemos que la situación de Ibiza es difícil, también para estos profesionales». En este sentido, Cirer recordó que si en este sector, por cualquier motivo, no se cumple con las ratios, «redunda de forma directa en la atención que se presta a las personas mayores»: «No nos podemos permitir esto. Necesitan la atención que se merecen».

El plus, como se indicaba al principio de la información, afecta a todas las categorías profesionales. «Se merecen todo lo que pudiésemos y más, pero éste es un acuerdo que hemos alcanzado con la conselleria de Hacienda del Govern, que ha permitido este esfuerzo presupuestario de nuestra conselleria, y que permitirá estabilizar plantillas, fidelizar y dar a los usuarios la atención que merecen», además de «equiparar los salarios de las residencias del Govern con los de otras administraciones, para que no haya fugas».

También se verán beneficiados por este plus los trabajadores coyunturales, es decir, aquellos que se contratan para cubrir vacaciones o bajas, entre otras casuísticas similares, tal y como confirmó la gerente de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears, Sira Fiz, a preguntas de una trabajadora. Fiz y el director asistencial y de gestión de la Fundació, Jesús Díaz-Santos, acudieron a la reunión junto con la consellera para explicar los detalles del plus.

Para este ejercicio, dicha mejora en las nóminas requiere de un presupuesto de 1.130.686,83 euros para los meses de julio a diciembre; y para todo el año 2025, de 2.336.557,86 euros, en cifras de la conselleria. En total, supone una inversión de 3.467.244,69 euros para el próximo año y medio.

El presidente del comité de empresa de Can Raspalls, Jaume Bardají, el secretario de dicho comité y Agustín Peña agradecieron a la gerencia por su implicación para conseguir el plus y a la conselleria de Asuntos Sociales.

