Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Ibiza vivirá un fin de semana lleno de arte, con la inauguraciónde Can Art Fair en el Recinto Ferial, además de las exposiciones individuales de su programa OFF en diferentes salas. Además, se abren o han abierto muestras importantes en espacios y galerías como La Nave, con Mai Blanco, La Carpintería, el Estudi Tur Costa, Can Garita, Parra & Romero o el MACE. Mucho arte.

Otro punto de interés es el festival de teatro infantil de Sant Josep, el Festín, que cumple el segundo de sus tres fines de semana, ya en Sant Jordi, con actuaciones viernes, sábado y domingo.

Para los amandes de las letras, el MACE recupera sus 'Lectures Poètiques', en las que el viernes se presenta una antología de Julio Herranz.

No puede faltar la música, con triple concierto de la blueswoman Alejandra Burgos en Teatro Ibiza, y el sábado recital a la luz de las velas en sa Punta des Molí, estreno del primer disco de New Young Polaks en Can Jordi, visita del cantautor valenciano Joan Amèric a Formentera, o los conciertos en Vila 'Sax&Life' o de la Big Band Ciutat d'Eivissa.

Y la guinda la pondrán el domingo Diabéticas Aceleradas, con su nuevo espectáculo el domingo en Caló de s'Oli.

Julio Herranz presenta su antología esta semana en las 'Lectures Poètiques' del MACE. / Vicent Marí

JUEVES 27 DE JUNIO

Poesía

‘Lecturas poéticas 2024’ en el Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa. Hoy Fermín Herrero. Presenta: Elena Ruiz. 20 horas en el Salón de actos del MACE.

Música

World Music. Músicas del mundo. Música a les places de Formentera. 22.30 horas en la plaza Europa de es Pujols.

Alejandra Burgos & The Groove Machine. Blues. Teatro Ibiza. Concierto a las 23.30 horas. Entrada libre.

Día del orgullo LGTBIQ+ Santa Eulària

Desde las 20.30 horas: Presentación del libro ‘Mi mundo a través de tus ojos’, de Nidia Izquierdo, y poesía dramatizada, ‘Drama vs sensibilidad’, de Chuck Becaire. Modera: Sonia ribas. Centro Cultural de Puig d’en Valls.

Cine

‘Yo capitán’. De Matteo Garrone (Italia, 2023) VOSE. Ciclo Anem al Cine de Vila. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Los Barlou estarán este viernes en El Festín. / DI

VIERNES 28 DE JUNIO

El Festín

Festival de Teatro Infantil de Sant Josep:

18 horas: Col·legi Sant Bonaventura (Mallorca).

Col·legi Sant Bonaventura (Mallorca). 19 horas: Teatre Educa (Mallorca).

Teatre Educa (Mallorca). 20.30 horas: Martín Melinsky (Argentina).

Martín Melinsky (Argentina). 22 horas: Los Barlou (Tarragona).

Carpa en la plaza de Sant Jordi.

Infantil

Contacontes Coeducatius de Vila. ‘Visca les ungles de color’, de Alicia Acosta y Luis Amavisca. Niños de 2 a 12 años y familias. Participación gratuita. Inscripciones en igualtat@eivissa.es o 971 397600 ext. 24261. 18 horas en el Casal d’Igualtat de Vila.

Música

Children of the 80’s. Con Alice Dj, Dream Team Reload y La Movida Ibiza. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel de Platja d’en Bossa. Entradas a 20 € en clubtickets.com.

Alejandra Burgos & The Groove Machine. Blues. Teatro Ibiza. Concierto a las 23.30 horas. Entrada libre.

Música en viu. Jam session. Música a les places de Formentera. 22 horas en la plaza de la iglesia de Sant Ferran.

Poesía

‘Lecturas poéticas 2024’ en el Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa. Presentación del último libro de Julio Herranz, ‘Ibiza y yo. En medio siglo 1974-2024’, a cargo del autor y Román Piña. 20 horas en el Salón de actos del MACE.

Medio Ambiente

Homenaje a Paolo Dell'Agnolo: Salida en kayak gratuita para observar la posidonia en recuerdo del activista ambiental desaparecido. Desde las 9.30 horas en la playa de Talamanca. Inscripciones en 673771451 o informacioturistica@eivissa.es.

Día del Orgullo LGTBIQA+.

Formentera

17 horas: ‘Jo vaig amb mi’. Taller infantil a cargo de Xènia Fuertes en Es Roco, Sant Francesc.

‘Jo vaig amb mi’. Taller infantil a cargo de Xènia Fuertes en Es Roco, Sant Francesc. 20 horas: Fiesta del Orgullo con tres dj’s en el restaurante Cafuné de Sant Ferran.

Santa Eulària

Desde las 20.30 horas: Presentación del libro ‘Mi mundo a través de tus ojos’, de Nidia Izquierdo, y poesía dramatizada, ‘Drama vs sensibilidad’, de Chuck Becaire. Modera: Sonia Ribas. Centro Cultural de Puig d’en Valls.

Concierto a la luz de las velas, este sábado en Sant Antoni. / Sonora

SÁBADO 29 DE JUNIO

El Festín

Festival de Teatro Infantil de Sant Josep:

18 horas: IES Santa Margalida (Mallorca).

IES Santa Margalida (Mallorca). 20 horas: Musicaldanza Bambalina (Eivissa).

Musicaldanza Bambalina (Eivissa). 21 horas: Teatre Educa (Mallorca).

Teatre Educa (Mallorca). 22 horas: Pau Palaus (Girona).

Carpa en la plaza de Sant Jordi.

Fiestas de es Canar

12 a 19 horas: Día de los imparables. Fiesta solidaria a beneficio de la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia. Hostal Mar y Huerta Ibiza.

Música

Concierto a la luz de las velas. Con Carlos García (violín), Artuto Sepúlveda (violonchelo) y Alberto Sánchez (piano). 21.30 horas en Sa Punta des Molí de Sant Antoni. Entrada libre hasta completar el aforo.

Sax&Life: Concierto de saxo y piano a cargo de Pere Prieto y Juan F. Ballesteros. 21 horas en la plaza de Sota Vila de Ibiza. Entrada libre.

The New Young Polaks: Primer concierto tras la publicación de su álbum homónimo. 13 horas en Can Jordi Blues Station.

Joan Amèric. Cantautor. ‘Perquè soc poble... un país enamorat’. 20.30 horas en el Jardí de ses Eres de Sant Francesc, Formentera. Entrada libre.

Alejandra Burgos & The Groove Machine. Blues. Teatro Ibiza. Concierto a las 23.30 horas. Entrada libre.

Jazz a la Plaça. Jam session de jazz. Música a les places de Formentera. 22 horas en la plaza de la Constitució de Sant Francesc.

Museos

Nits del Museu Etnogràfic d’Eivissa. Visita a las nuevas exposiciones, música de Eivissa con Dj Yor-D y cata y concierto Música Nostra con el Petit Cor. Desde las 21 horas en el Museo Etnogràfico en Can Ros, Santa Eulària.

Tradición

I Jornades Culturals de sa Colla de Labritja: ’40 anys de ball pagès: sa Colla de Labritja’. Coordina: Juan Antonio Torres Escandell. Con Ana Roig y Vicent Planells Cardona. 20 horas en la sala de plenos del Ayuntamiento de Sant Joan.

XXII Festival Folklòric Santa Gertrudis. Actuaciones de Coros y Danzas de Huéscar (Granada) y Grup de Balls Tradicionals Santa Gertrudis. 21 horas en la plaza.

Medio Ambiente

Limpieza de fondos marinos: Playa de Talamanca. Organizan Ayuntamiento de Eivissa y Scuba Ibiza Diving Center. Inscripciones en info@scubaibiza.cpom o 971192884.10.30 horas en la playa.

Ocio

‘Dissabtes a la fresca’

20 horas: Taller creativo para niños con Fran Lucas Simón.

Taller creativo para niños con Fran Lucas Simón. 22 horas: Concierto de Fabián Ignacio.

Mercado artístico de Sant Ferran, Formentera.

Diabéticas Aceleradas: 'Sofà, Perruca i Panades', en Caló de s'Oli / DI

DOMINGO 30 DE JUNIO

El Festín

Festival de Teatro Infantil de Sant Josep:

18 horas: Mosica Mix (Barcelona).

Mosica Mix (Barcelona). 19.30 horas: Escuela de Circo Ibiza Omega (Eivissa).

Escuela de Circo Ibiza Omega (Eivissa). 21 horas: Grup de Teatre Es Cubells Junior (Eivissa).

Grup de Teatre Es Cubells Junior (Eivissa). 22 horas: Mundo Costrini (Argentina).

Carpa en la plaza de Sant Jordi.

Teatro

‘Sofà, perruca i panades’, a cargo de la compañía Diabéticas Aceleradas (Mallorca). 20 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou. Entrada libre.

Música

I Trobada de Tubes d’Eivissa. Concierto final a cargoi de los participantes en el encuentro. 17 horas en la Escola Municipal de Música de Santa Eulària. Entrada libre.

Cann Art Fair, este fin de semana en el Recinto Ferial / Toni Escobar

ARTE

Can Art Fair

Feria de arte con más de 100 artistas y 33 galerías internacionales. Del 26 al 30 de junio en el Recinto Ferial de Eivissa. Horario de apertura al público en general: De jueves a sábado de 18 a 22 horas. Domingo 30 de junio de 12 a 18 horas.

Programa OFF:

Arte público por Roby Dwi Antono. Escultura en el paseo de Vara de Rey de Vila. Hasta el 30 de septiembre

'Espais Incomplets'. Maderas pintadas y 'performance' de Alejandro Javayolas & Bartomeu Sastre. Far de Ses Coves Blanques de Dant Antoni. Hasta el 14 de julio.

'I feel like Robinson Crusoe'. Pinturas de Francesc Roselló. Hotel Blanco de Formentera. Hasta el 14 de julio.

'How he wrote how i wrote how i wrote elastic man'. Instalación, pintura y escultura de Guillermo Rubí. Sala Es Polvorí de Dalt Vila. Hasta el 14 de julio.

'Donde nada ocurre'. Proyecto conceptual sobre las discotecas abandonadas de Ibiza de Irene de Andrés. Sa Punta des Molí de Sant Antoni. Hasta el 14 de julio.

'No Home'. Cerámicas de Jaume Roig. Refugio Antiaéreo de Santa Eulària. Hasta el 14 de julio.

EXPOSICIONES

Mai Blanco. 'Jardín Adentro'. Pinturas de gran formato e instalación. Inauguración jueves 27 de junio de 18.30 a 21.30 horas en La Nave Salinas. Hasta el 31 de octubre.

'Wittgenstein's Paradox'. Exposición colectiva de Liz Dechenes, Helmut Federle, Callum Innes, Ann Veronica Jansenss, Florian Pumhöls e Ian Wallace. Inauguración el sábado 29 de junio a las 20 horas en la galería Parra&Romero de Santa Gertrudis. Hasta el 10 de agosto.

'Artesania i ceràmica. Tradició i modernitat'. Muestra de artesanía tradicional ibicenca patrocinada por el Consell de Eivissa. Inauguración jueves 27 de junio a las 19 horas en el Centro Cultural Can Portmany de Sant Rafel. Jueves, viernes y sábados de 18 a 21.30 horas. Hasta el 1 de agosto.

'Hydro logical'. Instalación inmersiva de sonido luces y sombras del dúo Hauptmeier/Recker. Espacio de creación de Ses12Naus en La Carpintería, polígono de Can Bufí de Ibiza. Hasta el 15 de septiembre.

'¿Quién es quién?'. Instalación del dúo belga Thomas Spit y Eric Colonel. Colaboración de la galería Can Garita y Los Enamorados. Portinatx. Hasta el 28 de julio..

Álvaro Mendoza. 'Essència', pinturas. Sala Ajuntament Vel de Formentera de 11 a 14 y de 19 a 21 horas. Festivos, domingos y lunes mañana cerrado. Hasta el 6 de julio.

Albert Pinya. 'L'illa-que brilla-perilla', pinturas y cerámicas. Estudi Tur Costa de Jesús. Todos los jueves de 17.30 a 20.15 horas o con cita previa, hasta septiembre.

Santi Moix. 'La scoperta del fuoco'. Exposición temporal del artista catalán comisariada por Elena Ruiz. Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa y Formentera (MACE). Hasta el 15 de noviembre.

'Rest'. Ilustraciones de Chenta (Daniela Díez). Del 21 de junio al 20 de julio en el Paradiso Art Hotel de Cala de Bou.

'Eivissa, Empúries, Enserúne. El viatge possible'. Una experiencia virtual. Museo Monográfico des Puig des Molins. Organizan MAEF y Museu d'Arqueologia de Catalunya. Hasta septiembre

Erwin Broner. Pinturas. Far de la Mola (Formentera). De martes a domingo de 10 a 14 horas. Lunes cerrado. Hasta el 29 de septiembre.

José Antonio Martín. Pinturas. De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 16 a 20 horas en el Centre Cultural de Jesús. Festivos cerrado. Hasta el 28 de junio.

Cristina Ferrer. 'Campos de Ibiza'. Pinturas. Hotel Ocean Drive Ibiza en Marina Botafoch. Hasta el 3 de julio.

Rob Loren. 'La mirada mediterránea', fotografías. Bar Ca n'Anneta de Sant Carles. Hasta el 15 de septiembre.

Curso de pintura y restauración. Exposición de trabajos de los alumnos de Carmen Almécija. Centro cultural Can Jeroni de Sant Josep. Hasta el 30 de junio.

Marie-Antoinette Courtens. 'El arte es mi vida. 2003-2024. Ochenta años', pinturas. Sa Nostra Sala, Aragó, 17 de Vila. Lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30. Hasta el 27 de junio.

'L'Illa Blava', Muestra de fotografía submarina de los miembros de la asociación Es Blau. Al aire libre en el paseo del Port de Sant Miquel. Hasta el 30 de septiembre.

Rodolfo Zagert. Pinturas. Ebusus Sociedad Cultural de Vila. Hasta el 27 de junio.

'Hombres de barro. Los maestros y los olores de la tierra'. Exposición sobre el libro del mismo nombre con Inés Ventós, Carolina Riera y Linda Wit. De lunes a viernes de 9 a 14 horas en la sede ibicenca del Colegio de Arquitectos, en Can Llaneres (Dalt Vila). Hasta el 30 de julio.

'Crea.turas'. Exposición colectiva con obras de Menlo Macfarlane, Rebecca Sears, Aram Larson, Gustavo Eznarriaga y Romanie Sánchez. Hasta el 3 de julio en Can Tixedó y Can Jordi.

'Rudolf i Andrea Eimke. Eivissa, ahir i avui'. Fotografías antiguas de Ibiza del Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera. Sala Refectori de Dalt Vila. De martes a viernes de 8.30 a 14.30 horas. Sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta el 30 de junio.

Rafael Hernández. 'El pintor ciego’, pinturas. Club Diario de Ibiza. De lunes a jueves de 11 a 13 horas y viernes de 18 a 20 horas. Festivos cerrado. Hasta el 30 de junio.

Jordi Gómez. 'Eclipse'. Fotografías. Hotel Destino de Cap Martinet. Hasta final de junio.

'Tierra desnuda'. Pinturas de Carlito Dalceggio. Galería Estudio Laterna de Santa Gertrudis.

'Culprint'. Obras del estudio de obra gráfica fundado por Ernest Zacharevic y Sheena Liam. Adda Gallery en el Paradiso de Cala de Bou. Hasta el 13 de julio.

'L'Art de la posidònia'. Exposición compartida entre Eivissa, Deià y Cambrils con obras de David Callaou, Magari Things, Elisa Pomar, Enric Majoral, Irene de Andrés, Antonio Villanueva, Júlia Ribas y Elena Martí. Sala de exposiciones de la Estación Marítima del Dique des Botafoc.

Linde Bialas. Pinturas. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica 971191923. Espacio Micus, ctera de Jesús a Cala Llonga km 3. Hasta el 30 de junio. Finissage este domingo de 11 a 14 horas.

'Colectiva de primavera'. Exposición con obras de María Catalán, Julia Fragua, Carles Guasch, Adrián Cardona y Jesús de Miguel. Garden Art Gallery, ctera de Sant Josep km 8,5 desvío a es Cubells (Cactus Lombribiza). Abierto de lunes a sábado de 9 a 14 y de 16 a 19 horas. Hasta julio.

MERCADILLOS

Mostra Artesanal Sant Rafel. Artesanía tradicional, cerámica y productos agrícolas. Todos los jueves de 19.30 a 22.30 en el centro de Sant Rafel. Hasta el 12 de septiembre.

Hippy Market de Punta Arabí. Artesanía y productos de todo el mundo, gastronomía, música en vivo, zona infantil, desde 1973. Punta Arabí, es Canar, Santa Eulària. Miércoles de 10 a 18 horas.

Mercadillo Hippy de Cala Llonga. Artesanía y complementos. Todos los jueves de 18 a 22.30 horas. Música en vivo desde las 19.30 horas. De mayo a octubre.

Sant Josep: Mercado de producto local y artesanía. Sábados de 10 a 14 horas hasta el 23 de octubre. Actividades infantiles y música en vivo.

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 19 horas y domingos de 11 a 18 horas. Night Market los lunes, martes y domingos desde las 18 horas de junio a septiembre.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Hippy Market de Platja d'en Bossa: Mercadillo hippy. Los meses de mayo, septiembre y octubre de 18 a 23 horas y los meses de junio, julio y agosto de 18 a 24 horas. Hasta el 12 de octubre.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.

Mercado artesano de Sant Ferran: Jueves, viernes y sábados de 20 a 0 horas. Del 30 de mayo al 28 de septiembre.

Mercado artesano de la Mola: Mercadillo hippie. Miércoles y domingos de 16.30 a 22 horas. Del 1 de mayo al 9 de octubre.

Mercadillo de es Pujols: Artesanía y complementos. De lunes a viernes de 19 a 0 horas. Del 1 de mayo al 30 de septiembre.