El Govern quiere que Sa Serra tenga once habitaciones más para trabajadores

El Govern balear quiere reconvertir el antiguo espacio de la lavandería de la residencia Sa Serra, situada en el término municipal de Sant Antoni, en once habitaciones para trabajadores de dicho centro. Así lo explicó ayer la consellera balear de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ante la prensa y, previamente, en el marco de la reunión con los trabajadores y la gerencia de las residencias que el Ejecutivo autonómico gestiona en Ibiza para anunciarles la puesta en marcha, este verano, de un complemento retributivo. También se les informó de esta medida para paliar los efectos de la crisis de vivienda que se vive en Balears y, especialmente, en las Pitiusas.

La consellera Catalina Cirer y la gerente Sira Fiz entrando a Sa Serra. / T.E.

«Es una zona que ahora se encuentra en desuso como zona de almacén; está infrautilizada y hay un proyecto por parte del Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de las Illes Balears, que se encarga de las obras en residencia y que construyó también esta residencia», en palabras de Cirer. La conselleria quiere realizar un proyecto para poder dar acogida a «trabajadores potenciales o de futuro en la residencia Sa Serra»: «Las once habitaciones serían para personas que tuviesen que venir a trabajar de apoyo o refuerzo a la plantilla y que tuviesen dificultades habitacionales en la isla de Ibiza, donde sabemos que éste es un grave problema». Tras la reunión a tres bandas de este miércoles por la mañana, la consellera visitó dicho espacio y cree que el proyecto podría «ver la luz de cara al año que viene».

Estas once habitaciones se sumarán a las 14 que ya tiene reservadas a profesionales la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal (a través de la que el Govern gestiona estos centros en Ibiza) en las residencias de Sa Serra y Can Raspalls, detallan desde la conselleria.

Por otro lado, el sindicato CCOO abrió este mismo mes un conflicto colectivo en Ibiza por las condiciones de las trabajadoras de ayuda a domicilio (unas 20 en la isla). Su queja principal se debe al sistema de bolsas de horas.

Se trata de un servicio que ofrece la conselleria balear de Asuntos Sociales a través de la empresa Servisar Servicios Sociales, cuya contrata en la isla es Domusvi. «Es un tema que lleva Trabajo [la conselleria de Trabajo], pero nosotros estamos en contacto con ellos para darles toda la información, hacemos el seguimiento que toca y sobre todo hay que garantizar que se no se produzcan huelgas. Y que, si hay un anuncio de paro, por parte de la conselleria de Empleo se garanticen los servicios mínimos y que ningún usuario se vea perjudicado por estas situaciones de relación entre trabajadores y una determinada empresa», explicó ayer la consellera. Sobre la posibilidad de que se convoque una nueva huelga, expresó: «Creo que no, creo que se ha ido avanzando y llegando a acuerdos y haremos posible que las cosas se normalicen». Desde CCOO indican que el conflicto colectivo sigue abierto y que están a la espera de ir a juicio.

Sobre las negociaciones con el Consell de Ibiza para hacer efectivo el traspaso de la gestión de las residencias al Consell de Ibiza, apuntó: «No hemos parado de tener contactos y reuniones con la consellera insular Carolina Escandell y a otros niveles, con sus equipos técnicos y los nuestros, y con el presidente del Consell. Necesitamos que a estas reuniones se incorpore personal de la conselleria de Hacienda para evaluar los costes». Aunque no se han concretado «los términos exactos de cómo se produciría este traspaso, se va avanzando» y aclarando dudas a la máxima institución insular. «El traspaso debe ser por un bien para el personal y los usuarios, para que redunde en una mejor atención; si fuese en detrimento, no haríamos todo este trabajo», explicó Cirer, quien augura que en 2025 habrá avances importantes en este sentido.

Suscríbete para seguir leyendo