Cuatro años después de la desaparición en Ibiza de su hijo: "Es una tortura absoluta. Una pesadilla"

Mark Garland, un padre británico cuyo hijo no ha sido visto desde que desapareciera en Ibiza hace cuatro años, ha hablado en Sky News sobre la "pesadilla sin fin" y la "tortura absoluta" que estarán pasando los padres de Jay Slater, el joven turista británico que está desaparecido desde hace más de una semana en Tenerife.

Ben, el hijo de Mark Garland, salió a dar un paseo con su moto Harley Davidson para grabar las olas provocadas por la borrasca 'Gloria' cerca de Portinatx el 21 de enero de 2020. Su chaqueta fue encontrada el 24 de enero en el agua y desde entonces la búsqueda del británico ha sido infructuosa. Su padre ya asume que fue arrastrado por el mar.

Reflexionando sobre su propia experiencia al llegar a Ibiza después de la desaparición de Ben, Garland explicó a Sky News: "Es el no saber, es una pesadilla sin fin, es una tortura, una tortura absoluta. Es algo que no le desearía a nadie. Los padres de Jay se sentirán vacíos, estarán cansados, confundidos... Sólo querrán respuestas".

Cuando se le preguntó si tenía algún consejo para los padres del joven Slater, Garland dijo: "Les diría que nunca se rindan y que duerman un poco, eso es lo principal. No dormí bien, estaba absolutamente agotado todos los días, física y emocionalmente".

"No lo he superado y nunca lo haré"

Al hablar de su lucha contra el duelo durante cuatro años, Mark Garland cuenta a Sky News que "es un dolor que no se puede describir a nadie. A menos que esa persona esté pasando por algo similar. Lucho por levantarme de la cama todos los días. El trabajo es mi mejor terapia, porque sé que tengo que levantarme, porque sé que tengo que pagar facturas y todo lo demás. Pero cuando no estoy trabajando, me cuesta levantarme de la cama. Sé que necesito ayuda, pero soy demasiado testarudo. No lo he superado y nunca lo haré".